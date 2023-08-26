Что вас ожидает:

Отправляйтесь вместе с нами в увлекательное и умилительное путешествие в гости к плюшевым милашкам — добрым доверчивым альпакам. И для этого вовсе не обязательно лететь в Перу! Приглашаем в гости к удивительным людям, которые содержат уникальное стадо высокогорных альпак. Это отличная поездка, которая понравится не только детям, но и не оставит равнодушными взрослых.

В ущелье реки Хасаут расположилась небольшая экоферма, где в просторных загонах содержится (привезенное из-за океана) пушистое стадо этих близких родственников южноамериканских лам и верблюдов. Альпаки прекрасно адаптировались к нашему климату и чувствуют себя здесь великолепно. Поверьте, это самые очаровательные малыши в мире!

Во время экскурсии вы сможете:

познакомиться с обитателями — они такие разные, но все как на подбор красивые и дружелюбные, и по-своему интересные;

принять участие в кормлении — говорят, за трапезой знакомства завязываются лучше всего;

устроить милейшую фотосессию;

услышать рассказ о том, когда, как и почему эти милые звери появились на Кавказе и как прижились;

узнать, как живёт ферма и как там живётся альпакам, как хозяйство будет развиваться в дальнейшем и какие планы строят владельцы.

Далее наш путь лежит в экопарк «Долина Нарзанов». Это уникальная территория с минеральными родниками не имеющими аналогов в мире. Здесь расположено около 20 нарзанных и серебряных источников, различных по составу и свойствам. Парк находится в одном из самых красивых мест Скалистого хребта: в районе предгорья, который с четырех сторон замыкают высокие холмы.

Также мы обязательно поднимемся на плато Шатджатмаз и посетим одну из лучших смотровых площадок на высоте 2126 м. над уровнем моря. Отсюда Эльбрус виден во всей красе и кажется, что до него можно дотронуться рукой. «Седовласый великан» предстанет нам в окружении гор Главного Кавказского Хребта, на расстоянии менее 50 км.

В поездке с собой обязательно надо иметь: