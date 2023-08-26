Путешествие из Железноводска: Фотосессия с плюшевыми милашками-альпаками
Добрая и в прямом смысле самая трогательная экскурсия.
Едем в гости к экзотическим, очень милым и доверчивым животным — альпакам — близким родственницам лам и верблюдов.
Вас ждет живое и близкое общение с плюшевыми милашками, самая умилительная фотосессия и незабываемые впечатления!
Едем в гости к экзотическим, очень милым и доверчивым животным — альпакам — близким родственницам лам и верблюдов.
Вас ждет живое и близкое общение с плюшевыми милашками, самая умилительная фотосессия и незабываемые впечатления!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Плато Шаджатмаз
- «Лавочка счастья» — смотровая на Эльбрус
- Долина нарзанов
- Экоферма с альпаками
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Отправляйтесь вместе с нами в увлекательное и умилительное путешествие в гости к плюшевым милашкам — добрым доверчивым альпакам. И для этого вовсе не обязательно лететь в Перу! Приглашаем в гости к удивительным людям, которые содержат уникальное стадо высокогорных альпак. Это отличная поездка, которая понравится не только детям, но и не оставит равнодушными взрослых.
В ущелье реки Хасаут расположилась небольшая экоферма, где в просторных загонах содержится (привезенное из-за океана) пушистое стадо этих близких родственников южноамериканских лам и верблюдов. Альпаки прекрасно адаптировались к нашему климату и чувствуют себя здесь великолепно. Поверьте, это самые очаровательные малыши в мире!
Во время экскурсии вы сможете:
- познакомиться с обитателями — они такие разные, но все как на подбор красивые и дружелюбные, и по-своему интересные;
- принять участие в кормлении — говорят, за трапезой знакомства завязываются лучше всего;
- устроить милейшую фотосессию;
- услышать рассказ о том, когда, как и почему эти милые звери появились на Кавказе и как прижились;
- узнать, как живёт ферма и как там живётся альпакам, как хозяйство будет развиваться в дальнейшем и какие планы строят владельцы.
- Далее наш путь лежит в экопарк «Долина Нарзанов». Это уникальная территория с минеральными родниками не имеющими аналогов в мире. Здесь расположено около 20 нарзанных и серебряных источников, различных по составу и свойствам. Парк находится в одном из самых красивых мест Скалистого хребта: в районе предгорья, который с четырех сторон замыкают высокие холмы.
- Также мы обязательно поднимемся на плато Шатджатмаз и посетим одну из лучших смотровых площадок на высоте 2126 м. над уровнем моря. Отсюда Эльбрус виден во всей красе и кажется, что до него можно дотронуться рукой. «Седовласый великан» предстанет нам в окружении гор Главного Кавказского Хребта, на расстоянии менее 50 км.
В поездке с собой обязательно надо иметь:
- оригиналы документов — Российский паспорт, детям до 14 лет — свидетельство о рождении;
- наличные деньги;
- удобную спортивную обувь и одежду;
- крем от загара и солнцезащитные очки;
- отличное настроение и фотоаппарат.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом
- Что не входит
- Экологические сборы (100 руб. /чел.)
- Питание (оплачивается отдельно в кафе)
- Входные билеты на экоферму (300 руб. /чел.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу вас прямо из дома, отеля, санаторияЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов — Российский паспорт, детям до 14 лет — свидетельство о рождении
- Наличные деньги
- Удобную спортивную обувь и одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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