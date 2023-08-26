В гости к плюшевым милашкам-альпака

Путешествие из Железноводска: Фотосессия с плюшевыми милашками-альпаками

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Добрая и в прямом смысле самая трогательная экскурсия.

Едем в гости к экзотическим, очень милым и доверчивым животным — альпакам — близким родственницам лам и верблюдов.

Вас ждет живое и близкое общение с плюшевыми милашками, самая умилительная фотосессия и незабываемые впечатления!
В гости к плюшевым милашкам-альпака
В гости к плюшевым милашкам-альпака
В гости к плюшевым милашкам-альпака
В гости к плюшевым милашкам-альпака
В гости к плюшевым милашкам-альпака
В гости к плюшевым милашкам-альпака
В гости к плюшевым милашкам-альпака
Ближайшие даты:
26
авг
27
авг
31
авг
1
сен
2
сен
3
сен
4
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Плато Шаджатмаз
  • «Лавочка счастья» — смотровая на Эльбрус
  • Долина нарзанов
  • Экоферма с альпаками
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Отправляйтесь вместе с нами в увлекательное и умилительное путешествие в гости к плюшевым милашкам — добрым доверчивым альпакам. И для этого вовсе не обязательно лететь в Перу! Приглашаем в гости к удивительным людям, которые содержат уникальное стадо высокогорных альпак. Это отличная поездка, которая понравится не только детям, но и не оставит равнодушными взрослых.
В ущелье реки Хасаут расположилась небольшая экоферма, где в просторных загонах содержится (привезенное из-за океана) пушистое стадо этих близких родственников южноамериканских лам и верблюдов. Альпаки прекрасно адаптировались к нашему климату и чувствуют себя здесь великолепно. Поверьте, это самые очаровательные малыши в мире!

Во время экскурсии вы сможете:

  • познакомиться с обитателями — они такие разные, но все как на подбор красивые и дружелюбные, и по-своему интересные;
  • принять участие в кормлении — говорят, за трапезой знакомства завязываются лучше всего;
  • устроить милейшую фотосессию;
  • услышать рассказ о том, когда, как и почему эти милые звери появились на Кавказе и как прижились;
  • узнать, как живёт ферма и как там живётся альпакам, как хозяйство будет развиваться в дальнейшем и какие планы строят владельцы.
  • Далее наш путь лежит в экопарк «Долина Нарзанов». Это уникальная территория с минеральными родниками не имеющими аналогов в мире. Здесь расположено около 20 нарзанных и серебряных источников, различных по составу и свойствам. Парк находится в одном из самых красивых мест Скалистого хребта: в районе предгорья, который с четырех сторон замыкают высокие холмы.
  • Также мы обязательно поднимемся на плато Шатджатмаз и посетим одну из лучших смотровых площадок на высоте 2126 м. над уровнем моря. Отсюда Эльбрус виден во всей красе и кажется, что до него можно дотронуться рукой. «Седовласый великан» предстанет нам в окружении гор Главного Кавказского Хребта, на расстоянии менее 50 км.

В поездке с собой обязательно надо иметь:

  • оригиналы документов — Российский паспорт, детям до 14 лет — свидетельство о рождении;
  • наличные деньги;
  • удобную спортивную обувь и одежду;
  • крем от загара и солнцезащитные очки;
  • отличное настроение и фотоаппарат.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Трансфер на комфортном внедорожнике
  • Полное экскурсионное сопровождение
  • Чаепитие с красивым видом
Что не входит
  • Экологические сборы (100 руб. /чел.)
  • Питание (оплачивается отдельно в кафе)
  • Входные билеты на экоферму (300 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В поездке с собой обязательно надо иметь:
  • Оригиналы документов — Российский паспорт, детям до 14 лет — свидетельство о рождении
  • Наличные деньги
  • Удобную спортивную обувь и одежду
  • Крем от загара и солнцезащитные очки
  • Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Железноводска

Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
На весь день
Эльбрус
Популярные места
У нас ещё много экскурсий в Железноводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Железноводске
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ