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это маленькое путешествие. Помимо подробных описаний мест, историй и даже легенд их происхождения, познакомили нас с местной национальной кухней, от которой просто пальчики оближешь и по очень привлекательной цене. Беспокоились о нашем комфорте и безопасности каждую секунду. Очень общительные мужчины и с замечательным юмором к тому же. Спасибо огромное Сергею и Владимиру, и, конечно же, организатору Анастасии. Обязательно еще вернемся именно к Вам в следующий наш отпуск по этим красивейшим местам. Ребята вкладываются на все 100 из 10 и видно, что они в этом заинтересованы и им нравится их работа. От себя, как комплимент, завезли еще в несколько интересных и красивых мест, которые не были указаны в маршруте. Спасибо Вам огромное за массу положительных впечатлений. 🏞️💓