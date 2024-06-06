Т Татьяна Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе читать дальше - комфортный автомобиль, аккуратный водитель, наш гид Аслан - знаток своего дела, с отличной подготовкой, познавательно, местами весело, рассказывал массу интереснейших фактов из истории края, по дороге посетили интересные и очень красивые места. Красавец Эльбрус позволил полюбоваться на себя без облаков! Сделала себе замечательный подарок - путешествие на Эльбрус! Эмоции переполняют! Пейзажи зааораживают! Все в этой поездке сразу сложилось как надо

O Olga Эльбрус - к вершинам седой горы из Железноводска читать дальше читал стихи. Единственный минус - это организация тура. Мы заказывали экскурсию с Железноводска, но почему то оказались с группой с Пятигорска. В результате мы два часа потратили на заеды, выезды всех участников по всем гостиницам Пятигорска и пригорода. Учитывая что у нас дети - это было каторга. Нас самыми первыми забрали около 6 утра и привезли самыми последними около 21 вечера. Усталость от дороги, поиски гостиниц насколько убило все впечатление от экскурсии. Очень понравилась экскурсия. Профессионализм гида Сергея впечатляет. Человек-батарейка, всех собрал, соорганизовал, все объяснил. На продолжении всего маршрута рассказывал легенды, былины,

А Анна Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе читать дальше это маленькое путешествие. Помимо подробных описаний мест, историй и даже легенд их происхождения, познакомили нас с местной национальной кухней, от которой просто пальчики оближешь и по очень привлекательной цене. Беспокоились о нашем комфорте и безопасности каждую секунду. Очень общительные мужчины и с замечательным юмором к тому же. Спасибо огромное Сергею и Владимиру, и, конечно же, организатору Анастасии. Обязательно еще вернемся именно к Вам в следующий наш отпуск по этим красивейшим местам. Ребята вкладываются на все 100 из 10 и видно, что они в этом заинтересованы и им нравится их работа. От себя, как комплимент, завезли еще в несколько интересных и красивых мест, которые не были указаны в маршруте. Спасибо Вам огромное за массу положительных впечатлений. 🏞️💓 На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто невозможно было бы представить

И Ирина Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!

Н Наталья Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе Получили много положительных эмоций, водитель и экскурсовод Александр показал свой профессионализм, надежность и безопасность

Э Эльфира 17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе Спасибо Александру К. за эксклюзивную, интересную и познавательную экскурсию по горам и окрестностям Кавминвод.

Я Яна Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска Очень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живо, непринуждённо и очень интересно. Огромное спасибо Борису, что забрал нас с Железноводска, не смотря на то что, сам с Пятигорска.

Н Надежда Тур к водопадам Джилы-Су Были на экскурсии Джилы-Су с гидом Александром! Все очень понравилось- безумно красивые места,очень интересная беседа,атмосфера! Много нового узнали для себя.

А Анна Эльбрус - к вершинам седой горы из Железноводска Отличная экскурсия, комфортный автобус, гид Борис очень интересно рассказывал, красота гор конечно завораживает, вернёмся ещё раз. "Лучше гор могут быть только горы, на которых ты не бывал"(цитата В. Высоцкого).