1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемые впечатления
Проведите день, погружаясь в красоту Кабардино-Балкарии: от озера Гижгит до величественного Эльбруса
«Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места, и покажем памятник Первым покорителям Эльбруса»
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Железноводска в Домбай: перевал, древний храм и заповедник
Покиньте городскую суету и отправьтесь в путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии на комфортабельном внедорожнике
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
16 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
40%
Мини-группа
12 часов
Путешествие на Эльбрус из Железноводска: озеро, история и кухня
Завораживающая экскурсия на Эльбрус с захватывающими видами, городом-призраком и вкусом настоящей кавказской кухни
Начало: По вашему адресу
«Далее осмотрим памятники первым покорителям Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65003 900₽ за человека
Мини-группа
10 часов
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе: узнайте легенды края и насладитесь видами Эльбруса
Начало: У вашего места проживания
«На самом плато вы проведете примерно 3-4 часа: будет достаточно времени, чтобы прогуляться, налюбоваться ландшафтами плато и великаном Эльбрусом, возвышающимся в отдалении, и, конечно, сделать фото со всех ракурсов»
Расписание: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
3 часа
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Начало: На площади Ленина
«При хорошей погоде сможете полюбоваться Кавказским хребтом во главе с Эльбрусом»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Манящий Эльбрус из Железноводска: Путешествие и подъем на станцию
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса с захватывающими видами и увлекательными историями
Начало: У вашего места проживания
«Кульминацией поездки станет посещение поляны Азау (2350 метров над уровнем моря), а оттуда — на подъемнике до самой высокой станции Эльбруса»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1675015 075₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур в Джилы-Су: целебные источники и величественный Эльбрус
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Джилы-Су. Живописные пейзажи, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Величественные водопады и лучшие виды на Эльбрус»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путевка в Джилы-Су: незабываемые впечатления и термальные источники
Вас ждет захватывающее путешествие по урочищу Джилы-Су с посещением водопадов и термальных источников
Начало: У вашего отеля
«Кроме того, я расскажу интересные факты об Эльбрусе и о том, как он был впервые покорен»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к загадочному Джилы-Су: водопады, Эльбрус, нарзаны
Вас ждет захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, величественному Эльбрусу и целебным нарзанным источникам
Начало: У места вашего проживания в Железноводске
«Первая локация в нашей экскурсии — плато Шаджатмаз: вы полюбуетесь видом на могучий Эльбрус и услышите о двух обсерваториях, расположенных прямо на плато»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Плато Бермамыт из Железноводска: Скалы Монахи и панорама Эльбруса
Вас ждет захватывающее путешествие к скалам Монахи с видом на Эльбрус на премиальном внедорожнике
«А также насладитесь невероятной панорамой Эльбруса, который виден отсюда от подножия до вершины, услышите легенду о скалах Монахи и отыщете место, напоминающее двойной каменный амфитеатр с отточенными ветром ступенями»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур «Эльбрус и озеро Былым» из Железноводска - путешествие мечты
Завораживающий джип-тур из Железноводска: Эльбрус, озеро Былым и каньоны в одном путешествии
Начало: По договоренности
«Поляна Азау — поднявшись на «эльбрусской канатке» до горы Баши на высоте 3780 метров, вы вдохновитесь панорамой седовласого великана»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
1800015 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов из Железноводска
Поднимитесь к облакам на Эльбрусе, исследуйте озеро Гижгит и насладитесь красотами Поляны нарзанов и горы Чегет
Начало: По вашему адресу в Железноводске
«В пути вас будут сопровождать истории о восхождениях на Эльбрус, а также рассказы о культуре народов края»
Завтра в 06:45
10 июня в 06:40
52504 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, полное впечатлений и новых открытий
Начало: У вашего места проживания
«Вот мы и приблизились к Эльбрусу»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и Эльбрус: путешествие из Железноводска в мини-группе. Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии и захватывающими видами Кавказа
Начало: У места вашего проживания
«Вы окажетесь на высоте более 3750 метров и оцените захватывающую дух панораму Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 07:30
18 июня в 07:30
19 июня в 07:30
42003 780₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Экскурсия на Эльбрус из Железноводска в мини-группе
Покорите вершину Эльбруса с нами! Однодневная экскурсия из Железноводска обещает впечатления, которые изменят вашу жизнь
Начало: Ваш адрес
«Что бывает зимой и летом одним цветом — знает каждый карапуз и только те, кто видел седоглавый Эльбрус, скажут, что это не только елка»
Расписание: Ежедневно в 8.00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4 120₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие на Эльбрус и к озеру Гижгит: незабываемые впечатления
Откройте для себя величие Эльбруса и загадочную красоту озера Гижгит в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, которое останется в памяти навсегда
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Мы прокатимся по асфальтированной высокогорной дороге, которая ведёт прямо к Эльбрусу (2500 м»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия «Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит» из Железноводска
Путешествие к подножию Эльбруса с посещением живописного озера Гижгит - эксклюзивный маршрут для ценителей гор
Начало: По договоренности с путешественником
«Мы отправимся в горы, к подножью Эльбруса, поляну Азау»
Расписание: Каждый День
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Железноводска - эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Эльбруса и кристальным водам озера Гижгит. Насладитесь красотой Кавказа в индивидуальном туре
Начало: По договоренности
«Отправляемся к подножью самой высокой точки России и Европы - Эльбрусу»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Великий Эльбрус и Озеро Гижгит из Железноводска
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«Об экскурсии Наш путь к Эльбрусу лежит вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье»»
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Мы остановимся здесь, чтобы полюбоваться и оценить живописные склоны Кавказского хребта и его жемчужины — Эльбруса»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Эльбрус протыкает макушкой небо чуть севернее Главного Кавказского хребта»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
4 300₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
Северное Приэльбрусье: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Начало: Железноводск
«Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса»
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400₽ за человека
скидка
18%
Групповая
10 часов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Железноводска
Начало: Место проживания в пределах г. Железноводска
«поляна Азау и Эльбрус Конечной точкой ущелья является поляна Азау, которая и есть часть великого Эльбруса»
Расписание: По средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 8:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 45203 706₽ за человека
Групповая
12 часов
Эльбрус - к вершинам седой горы из Железноводска
«Эльбрус – это великолепные пейзажи и сильные впечатления, а для спортсменов и альпинистов еще и возможность проверить силы и испытать себя на прочность»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 06:30
2 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Начало: По договоренности
«Даже сам седой исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца»
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Подъем на Эльбрус — событие, которое мало с чем может сравниться по яркости эмоций»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: ледяная поляна Азау и озеро Гижгит
Вас ждет захватывающее путешествие к подножию Эльбруса с посещением ледяной поляны Азау и озера Гижгит
Начало: У вашего места проживания
«Азау: ледяная красота Эльбруса»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су: водопады, нарзанные ванны и каменные грибы
Начало: Ваше место пребывания в Железноводске
«Что вас ожидает Мы посетим несколько панорамных площадок с видом на величественный Эльбрус и живописные долины»
Расписание: По договоренности
3 сен в 06:30
10 сен в 06:30
4 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
«Посетите Терскол — настоящий горный поселок на высоте 2100 м, ощутите дух высокогорной природы и спортивной атмосферы в поселке Поляна Азау, у подножия Эльбруса, с невероятными видами на гору Чегет, Эльбрус и Донгуз-Орун»
Расписание: Чт, Сб в 06:00
13 июня в 06:00
15 июня в 06:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение в Железноводске
Приглашаем на увлекательное путешествие к сусликам Джилы-Су, где вы также встретите величие Эльбруса и красоту водопада Султан
«Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Железноводска
«Стартовой локацией нашего путешествия будет Баксанское ущелье, которое заканчивается прямо у подножия Эльбруса»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
4 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и к озеру Гижгит из Железноводска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Железноводска
«Поляна Азау и Эльбрус Конечной точкой ущелья является поляна Азау, которая и есть часть великого Эльбруса»
Расписание: См. рпсписание
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 16 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Сказка Кавказа: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Начало: Железноводск
«Вы узнаете о покорении Эльбруса, обычаях местных жителей, услышите легенды и стихи, посвящённые великану Кавказа»
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Железноводска
Начало: Место вашего места проживания
«Само урочище находится на северном склоне Эльбруса, именно от туда проходит самый популярный маршрут для восхождения на Эльбрус»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 900₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Сделала себе замечательный подарок - путешествие на Эльбрус! Эмоции переполняют! Пейзажи зааораживают! Все в этой поездке сразу сложилось как надо
- OOlga6 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Профессионализм гида Сергея впечатляет. Человек-батарейка, всех собрал, соорганизовал, все объяснил. На продолжении всего маршрута рассказывал легенды, былины,
- ААнна5 июня 2024На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто невозможно было бы представить
- ИИрина30 мая 2024В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
- ННаталья22 мая 2024Получили много положительных эмоций, водитель и экскурсовод Александр показал свой профессионализм, надежность и безопасность
- ЭЭльфира18 мая 2024Спасибо Александру К. за эксклюзивную, интересную и познавательную экскурсию по горам и окрестностям Кавминвод.
- ЯЯна18 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живо, непринуждённо и очень интересно. Огромное спасибо Борису, что забрал нас с Железноводска, не смотря на то что, сам с Пятигорска.
- ННадежда17 мая 2024Были на экскурсии Джилы-Су с гидом Александром! Все очень понравилось- безумно красивые места,очень интересная беседа,атмосфера! Много нового узнали для себя.
- ААнна17 мая 2024Отличная экскурсия, комфортный автобус, гид Борис очень интересно рассказывал, красота гор конечно завораживает, вернёмся ещё раз. "Лучше гор могут быть только горы, на которых ты не бывал"(цитата В. Высоцкого).
- ООльга12 мая 2024Прекрасная поездка: познавательная экскурсия, величественнейший Эльбрус, очень вкусная кухня в кафе "Лидия", комфортный автомобиль, замечательный гид Далхат, любящий свою родину-все
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Эльбрус»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Эльбрус" можно забронировать 34 экскурсии от 1 500 до 19 900 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 172 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Железноводска посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Железноводска на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже