1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемые впечатления
Проведите день, погружаясь в красоту Кабардино-Балкарии: от озера Гижгит до величественного Эльбруса
«Музей Высоцкого — необычный горный музей, построенный из застывшей вулканической лавы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение с гидом
Исследуйте древние скалы и легенды плато Бермамыт, насладитесь величием Кавказа в комфортном путешествии
Начало: В Железноводске или любом другом городе КМВ
«Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
40%
Мини-группа
12 часов
Путешествие на Эльбрус из Железноводска: озеро, история и кухня
Завораживающая экскурсия на Эльбрус с захватывающими видами, городом-призраком и вкусом настоящей кавказской кухни
Начало: По вашему адресу
«Выясните, кто и как впервые покорил гору»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65003 900₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Домбай: люди, горы, история (из Железноводска)
Насладитесь видами Домбая и узнайте о богатой истории Кавказа. Виды Эльбруса, ущелья и леса подарят незабываемые впечатления
«Наверху у вас будет свободное время без меня, но я заранее расскажу, как правильно смотреть горы и что не пропустить»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Начало: На площади Ленина
«Я провезу вас по маршруту вокруг самой высокой горы Кавказских Минеральных Вод — Бештау, а по пути покажу все 17 гор-лакколитов, которые во многом формируют уникальный климат КМВ»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Покорите гору Железная в Железноводске с индивидуальной экскурсией! Насладитесь потрясающими видами и узнайте истории местных легенд
Начало: В курортном парке города Железноводска
«Это самая настоящая обзорная экскурсия-прогулка на вершину горы Железная, с которой открывается вид на горы Бештау, Машук, Развалка и на Железноводск»
Сегодня в 07:30
11 июня в 06:00
от 24002 160₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Живописная экскурсия из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Джилы-Су. Вас ждут водопады, минеральные источники и незабываемые виды
Начало: В Железноводске
«Горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на Эльбрус — и это мы ещё не доехали до самого урочища»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
53754 300₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогулка по терренкуру вокруг горы Развалка в Железноводске с посещением уникальных природных и исторических объектов. Ощутите ледяное дыхание Спящего льва
Начало: Из Курортного парка Железноводска
«Лермонтовский терренкур — лечебная тропа вокруг горы Железная, названная в честь русского поэта»
Сегодня в 07:30
11 июня в 06:00
от 35003 150₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур в Джилы-Су: целебные источники и величественный Эльбрус
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Джилы-Су. Живописные пейзажи, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: У вашего отеля
«А еще раскроете тайны горы Тузлук, где располагался языческий храм Солнца и горы Сирх»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Приглашаем провести день на лоне кавказской природы! Вас ждут альпийские луга, чистейший воздух высокогорья, душистые ароматы трав и целебные источники
Начало: По договоренности
«Мы проедем через гору Баран, пересечем границу с Кабардино-Балкарией и поднимемся на живописное плато Шаджатмаз, откуда открывается шикарный вид на Кавказский хребет и красавец Эльбрус»
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов из Железноводска
Поднимитесь к облакам на Эльбрусе, исследуйте озеро Гижгит и насладитесь красотами Поляны нарзанов и горы Чегет
Начало: По вашему адресу в Железноводске
«Почувствуете пьянящий воздух гор, окинете взглядом приэльбрусские красоты и, конечно, полюбуетесь главным исполином»
Завтра в 06:45
10 июня в 06:40
52504 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, полное впечатлений и новых открытий
Начало: У вашего места проживания
«Оно находится на высоте 2300 метров над уровнем моря и окружено горами и скальными массивами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и Эльбрус: путешествие из Железноводска в мини-группе. Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии и захватывающими видами Кавказа
Начало: У места вашего проживания
«Вы полюбуетесь бирюзовым озером, обрамлённым горами»
Расписание: ежедневно в 07:30
18 июня в 07:30
19 июня в 07:30
42003 780₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Язык Тролля — каменный выступ в горах Кабардино-Балкарии, также известный под названием Язык Дракона»
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Экскурсия на Эльбрус из Железноводска в мини-группе
Покорите вершину Эльбруса с нами! Однодневная экскурсия из Железноводска обещает впечатления, которые изменят вашу жизнь
Начало: Ваш адрес
«Эльбрус — самая известная гора в России»
Расписание: Ежедневно в 8.00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4 120₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие на Эльбрус и к озеру Гижгит: незабываемые впечатления
Откройте для себя величие Эльбруса и загадочную красоту озера Гижгит в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, которое останется в памяти навсегда
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Над нами будут нависать стены из скал, а сбоку шуметь крупнейшая горная река — Баксан»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Кармадонское ущелье в Северной Осетии — часть горной системы Большого Кавказа, оно располагается на высоте от 750 до 1200 метров над уровнем моря»
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Вам наверняка понравится этот путь, среди гор и ярких панорам, который приведет вас к знаменитому курорту»
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Тур в горы на Плато Бермамыт из Железноводска
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия «Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит» из Железноводска
Путешествие к подножию Эльбруса с посещением живописного озера Гижгит - эксклюзивный маршрут для ценителей гор
Начало: По договоренности с путешественником
«Мы отправимся в горы, к подножью Эльбруса, поляну Азау»
Расписание: Каждый День
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Великий Эльбрус и Озеро Гижгит из Железноводска
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«С невероятной высоты вы полюбуетесь видами Кавказских гор, от которых захватывает дух, а затем встретитесь с красавцем Эльбрусом»
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Живописнейшая долина окружена высокими горами»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Весной с гор здесь дуют сухие прохладные ветра»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
4 300₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
Северное Приэльбрусье: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Начало: Железноводск
«Вас ждут горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на могучий Эльбрус и мощные водопады»
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400₽ за человека
скидка
18%
Групповая
10 часов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Железноводска
Начало: Место проживания в пределах г. Железноводска
«Экскурсии проводятся с сопровождением профессиональных гидов-водителей с многолетним опытом проведения экскурсий в горах»
Расписание: По средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 8:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 45203 706₽ за человека
Групповая
12 часов
Эльбрус - к вершинам седой горы из Железноводска
«Самая загадочная гора Кавказа привлекает туристов со всех уголков мира»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 06:30
2 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Домбай - край синих гор из Железноводска
«Домбай и его окрестности – это высокие горы и крупнейшие ледники, хвойные леса и альпийские луга, цветущий рододендрон, чистые горные реки и живописные водопады»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 06:30
2 500₽ за человека
Групповая
4 часа
У пяти гор. Обзорная по Пятигорску
«Пройдя по тоннелю вглубь горы Машук, мы посмотрим на подземное озеро Провал с теплой сероводородной водой бирюзового цвета»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 08:40
900₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в Железноводске: Священная гора Уллу-Тау и кавказские пейзажи
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту кавказских гор, дыхание природы и культурное наследие местных народов
Начало: По договоренности
«От него отправимся по натоптанной дороге к подножию горы Уллу-Тау»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Начало: По договоренности
«Вы раскроете историю его происхождения, насладитесь потрясающими горными ландшафтами и узнаете о современной жизни республики»
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Приэльбрусье — знаменитый на весь мир центр туризма, альпинизма и горнолыжного отдыха у подножия самой высокой горы Европы»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и «Медовые водопады»
Начало: По Вашему адресу
«Мы возьмем на себя роль проводника и покажем вам самые главные из них: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
Расписание: Ежедневно 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кисловодск и окрестности: экскурсия на день из Железноводска
Погрузитесь в мир Кавказа: Кисловодск и его окрестности ждут вас в увлекательной экскурсии из Железноводска
Начало: По месту заказчика
«Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 900₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и величие Эльбруса
Исследуйте красоты Приэльбрусья и вдохновляющие виды Эльбруса в индивидуальной поездке из Железноводска
Начало: От вашего адреса проживания
«Затем отправимся в Малкинское ущелье, где вы увидите впечатляющий своей мощью водопад и полюбуетесь горными пейзажами»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия из Железноводска: путешествие по стране башен
Загадочная Горная Ингушетия ждет вас! Посетите уникальные башенные комплексы и древний храм, погрузитесь в историю Северного Кавказа
Начало: От места вашего проживания
«Башенный комплекс Эгикал на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье»
Расписание: в четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
60005 400₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Железноводска в чарующую горную Ингушетию
Разрушьте стереотипы о горной Ингушетии, исследуя её дружелюбие, красоту и волшебство с личным гидом
«Вы прогуляетесь по лесной тропинке к чистейшему Ляжгинскому водопаду, увидите Джейрахское ущелье и гору Столовая»
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
14 часов
Горная Ингушетия: в краю легенд и башен
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Цей-Лоамский перевал С высоты 2100 метров над уровнем моря полюбуемся видами на заснеженный конус восточного пятитысячника Кавказа — гору Казбек, а также «ингушский Олимп» — гору Цей-Лоам»
Расписание: ежедневно с 06:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
22 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
14 часов
Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
«Посетите Терскол — настоящий горный поселок на высоте 2100 м, ощутите дух высокогорной природы и спортивной атмосферы в поселке Поляна Азау, у подножия Эльбруса, с невероятными видами на гору Чегет, Эльбрус и Донгуз-Орун»
Расписание: Чт, Сб в 06:00
13 июня в 06:00
15 июня в 06:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Внедорожный Чегем: индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Гора Тихтенген Проследуем к подножию величественного исполина — горы Тихтенген — 4617 метров»
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и к озеру Гижгит из Железноводска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Железноводска
«Экскурсии проводятся с сопровождением профессиональных гидов-водителей с многолетним опытом проведения экскурсий в горах»
Расписание: См. рпсписание
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 16 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Сказка Кавказа: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Начало: Железноводск
«С невероятной высоты вы полюбуетесь видами Кавказских гор, от которых захватывает дух, а затем встретитесь с красавцем Эльбрусом»
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
40%
Фотопрогулка
6 часов
Треккинг на гору Развалка и фотосессия
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Железноводска и получить фото на память
«Гора Развалка — одна из самых загадочных и опасных гор КМВ, но в моём сопровождении маршрут будет безопасен»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
80004 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто невозможно было бы представить
- ИИрина30 мая 2024В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
- ААнастасия30 мая 2024Восхождение очень понравилось! С погодой нам повезло! На верхней точке увидели лису! Приятный бонус в виде фото и видеоролика от Егора! Спасибо Егору за интересное и увлекательное путешествие!
- ИИрина24 мая 2024Всем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотря на это, Егор все
- ННаталья22 мая 2024Получили много положительных эмоций, водитель и экскурсовод Александр показал свой профессионализм, надежность и безопасность
- ЭЭльфира18 мая 2024Спасибо Александру К. за эксклюзивную, интересную и познавательную экскурсию по горам и окрестностям Кавминвод.
- ЯЯна18 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живо, непринуждённо и очень интересно. Огромное спасибо Борису, что забрал нас с Железноводска, не смотря на то что, сам с Пятигорска.
- ННадежда17 мая 2024Были на экскурсии Джилы-Су с гидом Александром! Все очень понравилось- безумно красивые места,очень интересная беседа,атмосфера! Много нового узнали для себя.
- ААнна17 мая 2024Отличная экскурсия, комфортный автобус, гид Борис очень интересно рассказывал, красота гор конечно завораживает, вернёмся ещё раз. "Лучше гор могут быть только горы, на которых ты не бывал"(цитата В. Высоцкого).
- ИИрина14 мая 2024Мы первый раз в Железноводске и решили провести наш отдых активно, поэтому забронировали экскурсию вокруг Развалки. Сначала мы думали, что маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Горы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 43
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Горы" можно забронировать 43 экскурсии от 900 до 31 500 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 206 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 43 экскурсий в Железноводске на 2024 год по теме «Горы», 206 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август