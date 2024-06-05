Главные экскурсионные места в Железноводске

Найдено 93 экскурсии в категории «Популярные места» в Железноводске, цены от 1 300 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идиллический Железноводск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Идиллический Железноводск: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальные уголки Железноводска: от дачи эмира Бухары до знаменитых минеральных источников
Начало: Железноводск. Площадь Ленина. Возле памятника В.И....
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
18 отзывов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемые впечатления
Проведите день, погружаясь в красоту Кабардино-Балкарии: от озера Гижгит до величественного Эльбруса
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Железноводск уютный и живописный
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
70005 600 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение с гидом
Исследуйте древние скалы и легенды плато Бермамыт, насладитесь величием Кавказа в комфортном путешествии
Начало: В Железноводске или любом другом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
Из Железноводска - в великолепный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
Из Железноводска в Домбай: перевал, древний храм и заповедник
Покиньте городскую суету и отправьтесь в путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии на комфортабельном внедорожнике
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
16 500 за всё до 3 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Мини-группа
12 часов
10 отзывов
Путешествие на Эльбрус из Железноводска: озеро, история и кухня
Завораживающая экскурсия на Эльбрус с захватывающими видами, городом-призраком и вкусом настоящей кавказской кухни
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65003 900 за человека
Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Джип-тур из Железноводска: от Чегемских водопадов до озера Гижгит
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественных водопадов до таинственного озера Гижгит
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 15 990 за всё до 4 чел.
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе: узнайте легенды края и насладитесь видами Эльбруса
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в железноводске
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
66005 940 за человека
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
Проникнитесь величием Кавказа в увлекательной экскурсии к урочищу Джилы-Су. Водопады, горы, Храм Солнца и блюда местной кухни ждут вас
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000 за человека
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
11 отзывов
Популярное предложение
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Железноводска
Погрузитесь в мир загадок и красоты урочища Джилы-су. Экскурсия из Железноводска откроет вам двери в мистический мир
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Покорите гору Железная в Железноводске с индивидуальной экскурсией! Насладитесь потрясающими видами и узнайте истории местных легенд
Начало: В курортном парке города Железноводска
Сегодня в 07:30
11 июня в 06:00
от 24002 160 за всё до 10 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Природа Северного Приэльбрусья: Живописная экскурсия из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Джилы-Су. Вас ждут водопады, минеральные источники и незабываемые виды
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
53754 300 за человека
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Создайте уникальную фотоисторию в Железноводске! Профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты в живописных локациях города-курорта
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000 за всё до 3 чел.
Манящий Эльбрус из Железноводска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Манящий Эльбрус из Железноводска: Путешествие и подъем на станцию
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса с захватывающими видами и увлекательными историями
Начало: У вашего места проживания
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1675015 075 за всё до 4 чел.
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Железноводска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Уникальная экскурсия по трем ущельям Кабардино-Балкарии из Железноводска
Познайте красоту Кабардино-Балкарии в уникальной экскурсии по трем живописным ущельям, полной истории и природных чудес
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1675015 075 за всё до 4 чел.
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Курорты КМВ за один день: историческое и природное наследие
Погрузитесь в мир кавказской красоты и узнайте уникальные истории городов КМВ в однодневном туре
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 13 000 за всё до 7 чел.
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогулка по терренкуру вокруг горы Развалка в Железноводске с посещением уникальных природных и исторических объектов. Ощутите ледяное дыхание Спящего льва
Начало: Из Курортного парка Железноводска
Сегодня в 07:30
11 июня в 06:00
от 35003 150 за всё до 10 чел.
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Железноводск - город с богатой историей. Узнайте, как люди жили, отдыхали и лечились в прошлом. Погружение в атмосферу старины гарантировано
Начало: На улице Лермонтова
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
5 300 за всё до 6 чел.
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Путешествие на Домбай: альпийские пейзажи и древние храмы
Откройте для себя величие Кавказа с экскурсией на Домбай - удивительное приключение ждет вас
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
44504 005 за человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск, Минеральные Воды и другие курорты
Погрузитесь в мир кавказской красоты и гостеприимства, посетив 5 знаменитых городов. Насладитесь культурным и гастрономическим разнообразием КМВ
Начало: Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Ессентуки
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Добро пожаловать в Ессентуки: индивидуальная экскурсия
Ессентуки - интеллигентный, живописный и доброжелательный курорт. Оцените старинные здания, цветники и минеральные воды
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Уникальная экскурсия: Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 000 за всё до 3 чел.
Джип-тур в Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Джип-тур в Джилы-Су: целебные источники и величественный Эльбрус
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Джилы-Су. Живописные пейзажи, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Приглашаем провести день на лоне кавказской природы! Вас ждут альпийские луга, чистейший воздух высокогорья, душистые ароматы трав и целебные источники
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Эногастрономический тур из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Эногастрономический тур: вина и форель Железноводска
Погрузитесь в мир виноделия и рыболовства с экскурсией по винодельне и форелевому хозяйству в Железноводске
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
10 500 за всё до 4 чел.
Из Железноводска - на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Путевка в Джилы-Су: незабываемые впечатления и термальные источники
Вас ждет захватывающее путешествие по урочищу Джилы-Су с посещением водопадов и термальных источников
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к загадочному Джилы-Су: водопады, Эльбрус, нарзаны
Вас ждет захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, величественному Эльбрусу и целебным нарзанным источникам
Начало: У места вашего проживания в Железноводске
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Плато Бермамыт из Железноводска: Скалы Монахи и панорама Эльбруса
Вас ждет захватывающее путешествие к скалам Монахи с видом на Эльбрус на премиальном внедорожнике
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Джип-тур «Эльбрус и озеро Былым» из Железноводска - путешествие мечты
Завораживающий джип-тур из Железноводска: Эльбрус, озеро Былым и каньоны в одном путешествии
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
1800015 300 за всё до 4 чел.
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Экскурсия в Живописную Кабардино-Балкарию: от Железноводска до Языка тролля
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественного Языка тролля до тайн замка Шато-Эркен и целебных источников
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Из Железноводска в сказочный Домбай: уникальное путешествие в мини-группе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
52944 500 за человека
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Путешествие на плато Бермамыт: от Железноводска к красотам Кавказа
Плато Бермамыт вас ждет! Отправляйтесь в путешествие, где кавказские горы откроют вам свои тайны и красоты
Начало: В Железноводске
Завтра в 06:50
10 июня в 07:00
52504 200 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
10 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов из Железноводска
Поднимитесь к облакам на Эльбрусе, исследуйте озеро Гижгит и насладитесь красотами Поляны нарзанов и горы Чегет
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Завтра в 06:45
10 июня в 06:40
52504 200 за человека
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
13 отзывов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, полное впечатлений и новых открытий
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000 за человека
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
17 июня в 07:00
19 июня в 07:00
от 8 100 за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и Эльбрус: путешествие из Железноводска в мини-группе. Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии и захватывающими видами Кавказа
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:30
18 июня в 07:30
19 июня в 07:30
42003 780 за человека
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Созвездие городов КМВ: экскурсия с культурным погружением
Знакомство с КМВ: культурное погружение в Железноводске и соседних городах с экскурсией по знаковым местам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия на Эльбрус из Железноводска в мини-группе
Мини-группа
12 часов
19 отзывов
Экскурсия на Эльбрус из Железноводска в мини-группе
Покорите вершину Эльбруса с нами! Однодневная экскурсия из Железноводска обещает впечатления, которые изменят вашу жизнь
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 8.00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4 120 за человека
Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Путешествие на Эльбрус и к озеру Гижгит: незабываемые впечатления
Откройте для себя величие Эльбруса и загадочную красоту озера Гижгит в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, которое останется в памяти навсегда
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе
    На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто невозможно было бы представить
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    это маленькое путешествие. Помимо подробных описаний мест, историй и даже легенд их происхождения, познакомили нас с местной национальной кухней, от которой просто пальчики оближешь и по очень привлекательной цене. Беспокоились о нашем комфорте и безопасности каждую секунду. Очень общительные мужчины и с замечательным юмором к тому же. Спасибо огромное Сергею и Владимиру, и, конечно же, организатору Анастасии. Обязательно еще вернемся именно к Вам в следующий наш отпуск по этим красивейшим местам. Ребята вкладываются на все 100 из 10 и видно, что они в этом заинтересованы и им нравится их работа. От себя, как комплимент, завезли еще в несколько интересных и красивых мест, которые не были указаны в маршруте. Спасибо Вам огромное за массу положительных впечатлений. 🏞️💓

  • Т
    Тамара
    1 июня 2024
    Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Познавательная интересная экскурсия, Советуем Романа.
    Познавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсия
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
    В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
    В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
    Восхождение очень понравилось! С погодой нам повезло! На верхней точке увидели лису! Приятный бонус в виде фото и видеоролика от Егора! Спасибо Егору за интересное и увлекательное путешествие!
  • Т
    Тамара
    29 мая 2024
    Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
    Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила выбрать на любимом Трипстере
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    экскурсию. Рискнула остановить свой выбор на Ане. Риск был оправдан🔥 Хоть у Анны нет отзывов, экскурсия оказалась бомбической🎉 Первое и самое главное для меня, это приятное общение. Начитанный, приятный экскурсовод - что может быть лучше в прогулке по незнакомому городу? Были интересные интерактивные моменты от Ани: При входе в Казёный парк я получила билетик, аналог билета 1872 года, без которого нельзя было попасть в парк в те времена. Этот момент очень приятный и неожиданный🤗 Потом в музыкальной беседке мы слушаем пьесу Балакирева, которую он написал под вдохновением от поездки на КМВ. Природа и музыка 😍 Также мы заходили в Пушкинскую галерею и видели скульптуру А. С. Пушкина, узнали интересную историю ее создания. А на улице установлена её копия. За это короткое время я узнала много интересного и познакомилась с замечательной девушкой Аней🥰 Рекомендую для знакомства с курортным городом Железноводск эту экскурсию 🔥🔥🔥

    Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила
  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Железноводска
    Несмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получили море впечатлений и интересный
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    рассказ о четырёх городах Минеральных Вод побывали в самых интересных местах и всё это за один день. Спасибо нашему гиду Максиму рекомендую однозначно

    Несмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получилиНесмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получилиНесмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получилиНесмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получили
  • Н
    Нина
    27 мая 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна… Хотелось увезти с собой красивые фотографии И я считаю, что мне повезло познакомиться с Александром Более двух
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    часов Александр водил меня по Железноводску, делая красивые, атмосферные фотографии Александр оказался не только отличным фотографом с профессиональной камерой, но еще и интересным собеседником Фотосессия прошла легко, не принужденно, будто бы я Сашу знаю сто лет. Одним

    Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
    Всем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотря на это, Егор все
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    предусмотрел и палки для скандинавской ходьбы,страховал при сложных спусках, подготовил сладости с горячим чаем для маленького пикника на вершине горы, весь путь сопровождался интересными рассказами о Железноводске и его окрестностях. Егор интересный собеседник, приятен в общении, хорошо воспитан. Заказав этот тур вы получите много положительных эмоций и впечатлений!

    Всем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотряВсем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотряВсем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотряВсем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотря
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе
    Получили много положительных эмоций, водитель и экскурсовод Александр показал свой профессионализм, надежность и безопасность
  • П
    Петр,Марина
    20 мая 2024
    Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Железноводска
    Всё прекрасно

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Популярные места»

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