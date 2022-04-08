Приглашаем окунуться в мир тайн и загадок во время этнографической экскурсии в Верхний Чегем. Это место с невероятно сильной энергетикой относится к пяти аномальным зонам «Альфа» в России.

Верховья реки Чегем – это музей древностей и природных чудес под открытым небом. Название двухкилометрового ущелья переводится как “Земля сломалась”, а его украшением по праву считаются Чегемские водопады – каскады водных брызг, срывающихся в бушующий речной поток.

Дорога, идущая от водопадов вглубь ущелья в окружении могучих гор, приведет нас к древнему балкарскому селению долгожителей Эль-Тюбю. Мы познакомимся с местными жителями, их традициями и обрядами.

В Эль-Тюбю интересно будет увидеть старинную 15-тиметровую башню XVII века. По своему архитектурному стилю она полностью повторяет башни Сванетии, и является единственной в таком роде на Северном Кавказе.

В летний сезон и при условии хорошей физической подготовки участников экскурсии Вам покажут стоянку древнего человека.

Вместе с гидом мы поднимемся к "городу мертвых" и увидим восемь мавзолеев XVII – XVIII века – "кешене".

В селении Эль-тюбю, на родине народного поэта КБР К. Кулиева, находится уникальный музей «Сто шагов к Кайсыну». Сто мраморных плит, украшенных мудрыми стихами поэта, ведут нас в родовую усадьбу Кулиевых, некоторым зданиям которой около 7 веков.

Горные пейзажи, красивые водопады и памятники древности останутся на фото, а энергия гор наполнит душу.