Верхний Чегем

Смешанная: автобсуная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобсуная и пешеходная.
Верхний Чегем
Верхний Чегем
Верхний Чегем
Верхний Чегем
Верхний Чегем
Верхний Чегем

Что вас ожидает 🤩

  • Чегемское ущелье
  • Сванская башня
  • Музей К. Ш. Кулиева
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем окунуться в мир тайн и загадок во время этнографической экскурсии в Верхний Чегем. Это место с невероятно сильной энергетикой относится к пяти аномальным зонам «Альфа» в России.

Верховья реки Чегем – это музей древностей и природных чудес под открытым небом. Название двухкилометрового ущелья переводится как “Земля сломалась”, а его украшением по праву считаются Чегемские водопады – каскады водных брызг, срывающихся в бушующий речной поток.

Дорога, идущая от водопадов вглубь ущелья в окружении могучих гор, приведет нас к древнему балкарскому селению долгожителей Эль-Тюбю. Мы познакомимся с местными жителями, их традициями и обрядами.

В Эль-Тюбю интересно будет увидеть старинную 15-тиметровую башню XVII века. По своему архитектурному стилю она полностью повторяет башни Сванетии, и является единственной в таком роде на Северном Кавказе.

В летний сезон и при условии хорошей физической подготовки участников экскурсии Вам покажут стоянку древнего человека.

Вместе с гидом мы поднимемся к "городу мертвых" и увидим восемь мавзолеев XVII – XVIII века – "кешене".

В селении Эль-тюбю, на родине народного поэта КБР К. Кулиева, находится уникальный музей «Сто шагов к Кайсыну». Сто мраморных плит, украшенных мудрыми стихами поэта, ведут нас в родовую усадьбу Кулиевых, некоторым зданиям которой около 7 веков.

Горные пейзажи, красивые водопады и памятники древности останутся на фото, а энергия гор наполнит душу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 08:20
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 08:20

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