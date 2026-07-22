Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Отправляясь в путешествие в «горное царство» Балкарию, вы будете щедро награждены живописными пейзажами, уникальными памятниками природы и средневековой архитектурой. Увидите словно застывшие во времени сторожевые башни, прозрачные озёра, горные реки и ущелья. Продегустируете местную кухню и узнаете самое интересное о традициях и менталитете горцев.
Замок Шато Эркен (30 мин) Вы увидите детище уроженца села Нарткала Тембулата Хусейновича Эркенова.
Черекская теснина (30 мин) Черекское ущелье привлекает туристов невероятными видами, открывающих величественную красоту кавказской природы! В Черекской теснине расположено два тоннеля — длинный и короткий. Они соединяются между собой, а по краю проложена удобная пешеходная тропа. Прогуляться вдоль теснины и пофотографироваться — огромное удовольствие!
Язык дракона (1,5 ч) Далее мы посетим скальный выступ Язык дракона (также его называют Язык тролля) с прекрасным видом на аул Хулам, Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники. Это — одна из лучших и необычных фотолокаций Кавказа!
Башни и древние поселения Верхней Балкарии (1,5 ч) Мы увидим несколько древних башен Верхней Балкарии. Башня Амирхановых («Амирхан-Кала») сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек. С площадки у её подножия открывается вид на старинные аулы. Другое сооружение — башня Абаевых («Абай-Кала») — находится в заброшенном горном селении Кюнлюм. А напоследок доберёмся до древнего селения и крепости Зылгы. Осмотрим систему оборонительных укреплений 10-11 вв., несколько курганов и средневековых могильников.
Голубые озёра (30 мин) Голубые озёра — это группа из пяти карстовых водоёмов, одно из излюбленных мест туристов и местных отдыхающих. Здесь побывал даже легендарный французский исследователь Мирового океана Жак-Ив Кусто.
Термальные источники (60 мин) В конце насыщенного впечатлениями дня заедем на термальные источники. Купание в них станет приятным завершением поездки!
Организационные детали
Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе на минивэне или внедорожнике
Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой
Возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей
Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону. Также необходимо взять купальные принадлежности для посещения термальных источников.
В случае форс-мажорных обстоятельств (погодные условия) маршрут экскурсии может быть изменён
ежедневно в 07:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
5200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3313 туристов
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анастасия
Сама по себе программа экскурсии просто великолепная, виды фантастические. У нас был гид Арсений, очень много расссказал, всех нас пере фотографировал)) дружелюбный и приятный молодой человек. Обед в горах был читать дальшеуменьшить
очень вкусный. Единственный нюанс, что о платных источниках нам уже сказали почти в раздевалке, считаю что стоит об этом говорить как то заранее) А так организаторы были всегда на связи и отвечали на запросы быстро) Рекомендую)
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Юлия
Очень приятная экскурсия! Подходит для всех групп мобильности. Не обязательно карабкаться на сам Язык тролля или к верхней башне селения Кюнлюм. Можно полюбоваться фантастическими видами горного ущелья, прогуляться вокруг изумительного читать дальшеуменьшить
голубого озера, перейти по мосту над горной рекой, помедитировать на развалинах… Часть экскурсии проходит по знаменитому маршруту 101 в Черекском ущелье, проезжаем два тоннеля в горах, очень необычно… Обед с видом на Безенгийское ущелье это Вау!!! Люля из барашка, хычины, травяной чай… И спасибо огромное нашему гиду Алексею за интересный рассказ, правильные рекомендации и внимание ко всем членам группы!
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Игорь
Хорошие впечатления. Удобный транспорт. Прекрасный обед в горах. Отличный гид экскурсовод.
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Т
Таисия
Отличное путешествие, в котором было комфортно и интересно. Отличный баланс нагрузки, можно было и прогуляться и послушать истории от гида Евгения, и приятно устать поднимаясь к башням покинутого города, и читать дальшеуменьшить
погрузиться в колорит. Приятным бонусом была завершающая точка- термальные источники в Аушегере. После насыщенной программы по горам было очень здорово расслабиться в горячем бассейне и обновившись вернуться домой. спасибо большое за полный разных эмоций день.
Виталий
Ответ организатора:
спасибо большое Таисия 🤗🔥🏔️
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Т
Татьяна
Прекрасный день провели на экскурсии в Верхнюю Балкарию. Огромное спасибо гиду Александру за интересный рассказ об истории края, об обычаях, традициях местных жителей, окружающей природе, животном мире, о трагических событиях читать дальшеуменьшить
в истории КБ. Александр эрудированный, позитивный человек, прекрасный рассказчик, путешествовать с ним было комфортно и безопасно. Живописные пейзажи, суровые горы, вкусная еда, шикарные фотографии, сделанные Александром, его забота и внимание к туристам останутся в памяти надолго. Я люблю горы, езжу в горы в разные регионы/страны каждый год и без этой поездки в горы посещение КМВ было бы не полноценным. Спасибо организаторам и Александру!
Виталий
Ответ организатора:
Татьяна, благодарю вас за теплые слова 🤗🙏
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И
Ирина
Нашу экскурсию провел Алексей. Хочу отметить четкость и организацию, которая предворяет всю экскурсию. У нас была мини группа (6 человек), Алексей был внимателен и предупредителен ко всем, все заявленные точки маршрута читать дальшеуменьшить
были охвачены, погода была отличная, смогли пофотографироваться на языке Тролля, отличная кухня в кафе в Верхней Балкарии, в завершении дня купание в источниках было финальным акцентом прекрасного путешествия, однозначно рекомендую данную экскурсию и гида Алексея.
Виталий
Ответ организатора:
Ирина, благодарю вас за душевный отзыв 🤗🙏
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