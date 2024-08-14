Лучшее в Верхней Балкарии за 1 день (в мини-группе)
Горячие источники, Язык Тролля, Голубые озёра и мастер-класс по приготовлению хычинов
Приготовьтесь к насыщенному дню! Вы увидите практически норвежские пейзажи и кавказские Гималаи. Изучите старинные селения 12–13 веков, замок людоеда и невероятные Голубые озёра. Своими руками приготовите популярное местное блюдо — хычины. И при желании искупаетесь в целебных горячих источниках.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Описание мастер-класса
Безенгийский/Кавказский Язык Тролля
Это скальный выступ, напоминающий знаменитую достопримечательность Скандинавии. Отсюда открывается потрясающий вид на ущелье и Безенгийскую стену снежных пятитысячников.
Мастер-класс
В одном из кафе вас научат готовить хычины — вкуснейшие лепёшки с начинками из картофеля, сыра или зелени. Они символизируют солнце, тепло и сытость. Во время мастер-класса вы узнаете, как правильно замешивать тесто и выпекать лепёшки, познакомитесь с хозяевами и раскроете, что означает приглашение «на хычины» в традиционной кавказской культуре.
Церик-Кёль
Это глубочайшее в мире карстовое озеро невероятно голубого цвета. Вы восхититесь пейзажами, а потом прогуляетесь по Верхней Балкарии с её старинными селениями и родовыми башнями.
Термальные источники Аушигер
Здесь можно насладиться горячим душистым горным чаем и принять ванну из целебной минеральной воды, насыщенной калием, бромом, натрием, углекислыми и азотными соединениями. Температура воды в бассейне — около 45 градусов. Поговаривают, она способствует долголетию. Вход в комплекс оплачивается отдельно.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле УАЗ «Patriot», Toyota или Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры. Мы заберём вас из любого удобного вам места и после экскурсии привезём обратно. Дорога в одну сторону занимает 3–4 часа
В стоимость входит: трансфер, услуги гида, мастер-класс, 1 хычин
Не забудьте взять с собой паспорт, а также воду и перекус
Дополнительно (по желанию) оплачивается обед — 600–700 ₽ и горячие источники — 200 ₽
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 1084 туристов
Я представитель команды, которая уже более 10 лет занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Рита
14 авг 2024
Я просто в восторге от своей поездки в Верхнюю Балкарию! Искупаться в термальных источниках Аушигер было настоящим удовольствием, а вкусные хычины, которые мы попробовали, оставили незабываемое впечатление. Гид, рассказывающий нам читать дальше
интересные истории о местных достопримечательностях, добавил пикантности нашему приключению. Я чувствовала себя так комфортно и уютно в этой поездке, что не могу не рекомендовать её всем, кто ищет незабываемые впечатления и отличный отдых. Спасибо за такой замечательный опыт!