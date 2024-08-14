Приготовьтесь к насыщенному дню! Вы увидите практически норвежские пейзажи и кавказские Гималаи. Изучите старинные селения 12–13 веков, замок людоеда и невероятные Голубые озёра. Своими руками приготовите популярное местное блюдо — хычины. И при желании искупаетесь в целебных горячих источниках.

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Описание мастер-класса

Безенгийский/Кавказский Язык Тролля

Это скальный выступ, напоминающий знаменитую достопримечательность Скандинавии. Отсюда открывается потрясающий вид на ущелье и Безенгийскую стену снежных пятитысячников.

Мастер-класс

В одном из кафе вас научат готовить хычины — вкуснейшие лепёшки с начинками из картофеля, сыра или зелени. Они символизируют солнце, тепло и сытость. Во время мастер-класса вы узнаете, как правильно замешивать тесто и выпекать лепёшки, познакомитесь с хозяевами и раскроете, что означает приглашение «на хычины» в традиционной кавказской культуре.

Церик-Кёль

Это глубочайшее в мире карстовое озеро невероятно голубого цвета. Вы восхититесь пейзажами, а потом прогуляетесь по Верхней Балкарии с её старинными селениями и родовыми башнями.

Термальные источники Аушигер

Здесь можно насладиться горячим душистым горным чаем и принять ванну из целебной минеральной воды, насыщенной калием, бромом, натрием, углекислыми и азотными соединениями. Температура воды в бассейне — около 45 градусов. Поговаривают, она способствует долголетию. Вход в комплекс оплачивается отдельно.

Организационные детали