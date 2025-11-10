Приглашаем вас в однодневное путешествие по стране гор! Нашей главной целью станет Кабардино-Балкария.
Мы поднимемся на Язык Дракона, прогуляемся по берегу Голубого озера и раскроем тайны старинных башен. В заключении дня вас ждут спа-процедуры в термальных источниках.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Вас ждёт погружение в древнюю культуру и уединение с первозданной природой. Мы побываем на бирюзовом горном озере — одном из самых глубоких на Северном Кавказе, увидим родовые башни, сфотографируемся на горных качелях и на знаменитом Языке тролля. Отдохнуть и поделиться впечатлениями можно будет во время обеда с блюдами национальной балкарской кухни или на обратном пути, сидя в купели Аушигерских термальных источников. Первую остановку мы сделаем у водопада неподалёку от селения Карасу. Его каскад струится по заросшей разноцветным мхом скале — воды можно будет набрать с собой в дорогу. Посмотрим с вами ущелье Безенги, где поднимемся к знаменитому Языку тролля, или Языку дракона, с головокружительным видом на Безенгийскую стену и вершины-пятитысячники. Голубое озеро — следующий пункт нашей экскурсии. Это самое глубокое карстовое озеро на Кавказе, удивляющее не только своим бирюзовым цветом, но и особенностями существования. Несмотря на непрерывный поток воды, вытекающий из водоема, озеро никогда не иссякает, а температура воды здесь всегда держится на отметке около 9-ти градусов. Далее мы посетим Черекское ущелье, оно привлекает туристов невероятными видами, открывающими величественную красоту кавказской природы! В Черекской теснине расположено два тоннеля — длинный и короткий. Они совмещены между собой перемычкой, а по краю проложена удобная пешеходная тропа. Прогуляться вдоль теснины и пофотографироваться — огромное удовольствие! После этого поедем в старинное селение, чтобы увидеть древние башни Верхней Балкарии. Башня Амирхановых («Амирхан-Кала») сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек. Она находится на окраине покинутого селения Шканты. С XVII века башня стоит на гигантском валуне высотой более пяти метров. С площадки у её подножия открывается вид на старинные аулы. Другое сооружение — башня Абаевых («Абай-Кала»), находится в заброшенном горном селении Кюнлюм. Она относится к эпохе позднего средневековья и является архитектурным памятником. По легенде, родовая башня Абаевых принадлежала родоначальникам балкарской феодальной знати. Наконец, мы дойдём до древнего селения и крепости Зылгы. Зылгы интересна своей историей, связанной со всей Балкарией, тем более что над ней располагается система оборонительных укреплений X-XI веков, разрушенных в XIV веке войсками Тамерлана. Также тут находится несколько курганов и средневековых могильников. Здесь вы сможете покататься на качелях. Заедем к замку Шато Эркен, построенному в романском стиле XI-XII веков. наподобие европейских. Он стоит посреди озера, по глади которого плавают утки и лебеди. Поговорим о его владельце — виноделе Тембулате Эркенове, а в ясную погоду полюбуемся видом на Эльбрус. И, на обратном пути мы посетим термальные источники в Аушигере. Температура воды в купелях — от +40 до +50 °C, а о целебных свойствах местной минеральной воды ходят легенды. Важная информация:
- Тур проходит на внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду).
- На экскурсию допускаются дети от 4 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 4 лет необходимо выбрать индивидуальный тур.
- Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах.
- Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки.
Ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Селение Карасу
- Язык Дракона
- Голубые озёра
- Легендарная Черекская теснина
- Старинное селение
- Термальные источники Аушигер Сити
- Замок Шато-Эркен
Что включено
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
- Трансфер (внедорожник или минивэн)
Что не входит в цену
- Питание в кафе (средний чек - 1000 руб. /чел.), по желанию
- Входной билет на территорию замка Шато-Эркен - 100 руб.
- Посещение термальных источников - 300 руб.
Место начала и завершения?
Ваше место проживания (Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Железноводска
