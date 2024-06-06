1 чел.
По популярности
скидка
40%
Мини-группа
12 часов
Путешествие на Эльбрус из Железноводска: озеро, история и кухня
Завораживающая экскурсия на Эльбрус с захватывающими видами, городом-призраком и вкусом настоящей кавказской кухни
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65003 900₽ за человека
Мини-группа
10 часов
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе: узнайте легенды края и насладитесь видами Эльбруса
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в железноводске
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
66005 940₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
Проникнитесь величием Кавказа в увлекательной экскурсии к урочищу Джилы-Су. Водопады, горы, Храм Солнца и блюда местной кухни ждут вас
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Северной Осетии. Посетите Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь, арт-объекты и Аланский монастырь в комфортабельной мини-группе
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
67005 695₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Живописная экскурсия из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Джилы-Су. Вас ждут водопады, минеральные источники и незабываемые виды
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
53754 300₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра: путешествие из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией из Железноводска. Живописные пейзажи, древние башни и купание в термальных источниках ждут вас
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
50004 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие на Домбай: альпийские пейзажи и древние храмы
Откройте для себя величие Кавказа с экскурсией на Домбай - удивительное приключение ждет вас
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
44504 005₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Из Железноводска в сказочный Домбай: уникальное путешествие в мини-группе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
52944 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
Путешествие на плато Бермамыт: от Железноводска к красотам Кавказа
Плато Бермамыт вас ждет! Отправляйтесь в путешествие, где кавказские горы откроют вам свои тайны и красоты
Начало: В Железноводске
Завтра в 06:50
10 июня в 07:00
52504 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов из Железноводска
Поднимитесь к облакам на Эльбрусе, исследуйте озеро Гижгит и насладитесь красотами Поляны нарзанов и горы Чегет
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Завтра в 06:45
10 июня в 06:40
52504 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, полное впечатлений и новых открытий
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и Эльбрус: путешествие из Железноводска в мини-группе. Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии и захватывающими видами Кавказа
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:30
18 июня в 07:30
19 июня в 07:30
42003 780₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Планируете отпуск в Железноводске? Присоединяйтесь к нашей мини-группе для незабываемого путешествия по Верхней Балкарии
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58754 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Верхняя Балкария и Язык Тролля: путешествие по сказочным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей Верхней Балкарии. Откройте для себя мир приключений
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, Монастырь и ущелья - экскурсия из Железноводска
Вас ждет незабываемое путешествие по Северной Осетии с посещением уникальных природных и исторических мест
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Ср, Вс в 06:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Вс в 06:00
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Экскурсия на Эльбрус из Железноводска в мини-группе
Покорите вершину Эльбруса с нами! Однодневная экскурсия из Железноводска обещает впечатления, которые изменят вашу жизнь
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 8.00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4 120₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие на Эльбрус и к озеру Гижгит: незабываемые впечатления
Откройте для себя величие Эльбруса и загадочную красоту озера Гижгит в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, которое останется в памяти навсегда
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Кавказская Швейцария: Однодневное приключение в Домбай из Железноводска
Поднимитесь на высоту 3000 метров и насладитесь великолепием Кавказских гор, прогуливаясь по берегу озера Туманлы-кёль
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 120₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300₽ за человека
Мини-группа
15 часов
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
5 600₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Тур в горы на Плато Бермамыт из Железноводска
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Великий Эльбрус и Озеро Гижгит из Железноводска
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
4 300₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Джиптур на Плато Бермамыт из Железноводска
Начало: Ваше место пребывания в Железноводске
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 12:30
Завтра в 06:30
3 800₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
Северное Приэльбрусье: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Начало: Железноводск
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400₽ за человека
скидка
18%
Групповая
10 часов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Железноводска
Начало: Место проживания в пределах г. Железноводска
Расписание: По средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 8:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 45203 706₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Начало: Г. Железноводск, площадь Ленина
Расписание: суббота, воскресенье
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
14 часов
Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Чт, Сб в 06:00
13 июня в 06:00
15 июня в 06:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су: водопады, нарзанные ванны и каменные грибы
Начало: Ваше место пребывания в Железноводске
Расписание: По договоренности
3 сен в 06:30
10 сен в 06:30
4 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Чегемское ущелье и Голубое озеро: путешествие из Железноводска
Погрузитесь в приключение по Чегемскому ущелью, встречая водопады и карстовые озера, завершая путешествие термальными источниками
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Пт, Вс в 06:00
Завтра в 06:00
14 июня в 06:00
2 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповое автопутешествие на Домбай: Перевалы, пещеры и канатные дороги
Вас ждет путешествие по величественным горам Домбая, где каждый уголок скрывает свои тайны и красоты. Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и многое другое
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Лучшие места Северной Осетии из Железноводска
Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Сделала себе замечательный подарок - путешествие на Эльбрус! Эмоции переполняют! Пейзажи зааораживают! Все в этой поездке сразу сложилось как надо
- ААнна5 июня 2024На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто невозможно было бы представить
- ТТамара1 июня 2024Познавательная интересная экскурсия, Советуем Романа.
- ИИрина30 мая 2024В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
- ЕЕкатерина29 мая 2024Поездка прошла на ура, осталась в восторге от видов, признательна водителю Дмитрию за донесенную информацию о этих местах. Виды просто завораживали. Спасибо Вам большое.
- ЕЕлена27 мая 2024Северную Осетию нужно посетить обязательно!!! Это невероятно красиво и атмосферно. И посетить ее нужно с таким гидом, который интересно расскажет,
- ЮЮлия27 мая 2024Самый лучший гид Генадий. Водитель от бога, юморист, фотограф, с большим терпением. Умница. Все бы такие были.
- ННаталья22 мая 2024Получили много положительных эмоций, водитель и экскурсовод Александр показал свой профессионализм, надежность и безопасность
- ИИрина20 мая 2024Была на экскурсии 19.05.2024 с Одиссеем. Спасибо огромное за хорошее настроение, отличную организацию и заботу об участниках экскурсии! Все прошло замечательно, зарядилась позитивом, несмотря на начавшийся дождь!
- ЭЭльфира18 мая 2024Спасибо Александру К. за эксклюзивную, интересную и познавательную экскурсию по горам и окрестностям Кавминвод.
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Групповые»
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