Групповые экскурсии Железноводска

Найдено 53 экскурсии в категории «Групповые» в Железноводске, цены от 1 500 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Мини-группа
12 часов
10 отзывов
Путешествие на Эльбрус из Железноводска: озеро, история и кухня
Завораживающая экскурсия на Эльбрус с захватывающими видами, городом-призраком и вкусом настоящей кавказской кухни
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65003 900 за человека
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе: узнайте легенды края и насладитесь видами Эльбруса
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в железноводске
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
66005 940 за человека
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
Проникнитесь величием Кавказа в увлекательной экскурсии к урочищу Джилы-Су. Водопады, горы, Храм Солнца и блюда местной кухни ждут вас
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000 за человека
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Северной Осетии. Посетите Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь, арт-объекты и Аланский монастырь в комфортабельной мини-группе
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
67005 695 за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Природа Северного Приэльбрусья: Живописная экскурсия из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Джилы-Су. Вас ждут водопады, минеральные источники и незабываемые виды
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
53754 300 за человека
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра: путешествие из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией из Железноводска. Живописные пейзажи, древние башни и купание в термальных источниках ждут вас
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
50004 500 за человека
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Путешествие на Домбай: альпийские пейзажи и древние храмы
Откройте для себя величие Кавказа с экскурсией на Домбай - удивительное приключение ждет вас
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
44504 005 за человека
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Из Железноводска в сказочный Домбай: уникальное путешествие в мини-группе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
52944 500 за человека
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Путешествие на плато Бермамыт: от Железноводска к красотам Кавказа
Плато Бермамыт вас ждет! Отправляйтесь в путешествие, где кавказские горы откроют вам свои тайны и красоты
Начало: В Железноводске
Завтра в 06:50
10 июня в 07:00
52504 200 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
10 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов из Железноводска
Поднимитесь к облакам на Эльбрусе, исследуйте озеро Гижгит и насладитесь красотами Поляны нарзанов и горы Чегет
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Завтра в 06:45
10 июня в 06:40
52504 200 за человека
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
13 отзывов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, полное впечатлений и новых открытий
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000 за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и Эльбрус: путешествие из Железноводска в мини-группе. Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии и захватывающими видами Кавказа
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:30
18 июня в 07:30
19 июня в 07:30
42003 780 за человека
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Планируете отпуск в Железноводске? Присоединяйтесь к нашей мини-группе для незабываемого путешествия по Верхней Балкарии
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58754 700 за человека
Верхняя Балкария, Безенги и Язык Тролля
Групповая
12 часов
40 отзывов
Верхняя Балкария и Язык Тролля: путешествие по сказочным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей Верхней Балкарии. Откройте для себя мир приключений
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 500 за человека
Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья
Групповая
14 часов
39 отзывов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, Монастырь и ущелья - экскурсия из Железноводска
Вас ждет незабываемое путешествие по Северной Осетии с посещением уникальных природных и исторических мест
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
2 отзыва
Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Ср, Вс в 06:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
2 500 за человека
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Вс в 06:00
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
3 500 за человека
Экскурсия на Эльбрус из Железноводска в мини-группе
Мини-группа
12 часов
19 отзывов
Экскурсия на Эльбрус из Железноводска в мини-группе
Покорите вершину Эльбруса с нами! Однодневная экскурсия из Железноводска обещает впечатления, которые изменят вашу жизнь
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 8.00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4 120 за человека
Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Путешествие на Эльбрус и к озеру Гижгит: незабываемые впечатления
Откройте для себя величие Эльбруса и загадочную красоту озера Гижгит в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, которое останется в памяти навсегда
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска
Мини-группа
13 часов
8 отзывов
Кавказская Швейцария: Однодневное приключение в Домбай из Железноводска
Поднимитесь на высоту 3000 метров и насладитесь великолепием Кавказских гор, прогуливаясь по берегу озера Туманлы-кёль
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 120 за человека
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 700 за человека
Тур в горы Домбая
Мини-группа
12 часов
7 отзывов
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300 за человека
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс и Фиагдон из Железноводска
Мини-группа
15 часов
6 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: Кармадон, Даргавс, Фиагдон из Железноводска
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
5 600 за человека
Тур в горы на Плато Бермамыт из Железноводска
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Тур в горы на Плато Бермамыт из Железноводска
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300 за человека
Великий Эльбрус и Озеро Гижгит из Железноводска
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Великий Эльбрус и Озеро Гижгит из Железноводска
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 000 за человека
Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 500 за человека
Тур к водопадам Джилы-Су
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
10 отзывов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300 за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
4 300 за человека
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300 за человека
Джиптур на Плато Бермамыт из Железноводска
🛣 Джиппинг
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Джиптур на Плато Бермамыт из Железноводска
Начало: Ваше место пребывания в Железноводске
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 12:30
Завтра в 06:30
3 800 за человека
Северное Приэльбрусье: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
1 отзыв
Северное Приэльбрусье: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Начало: Железноводск
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400 за человека
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Железноводска
🚐 На микроавтобусе
скидка
18%
Групповая
10 часов
9 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Железноводска
Начало: Место проживания в пределах г. Железноводска
Расписание: По средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 8:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 45203 706 за человека
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Начало: Г. Железноводск, площадь Ленина
Расписание: суббота, воскресенье
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 000 за человека
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Чт, Сб в 06:00
13 июня в 06:00
15 июня в 06:00
2 500 за человека
Джилы-Су: водопады, нарзанные ванны и каменные грибы
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су: водопады, нарзанные ванны и каменные грибы
Начало: Ваше место пребывания в Железноводске
Расписание: По договоренности
3 сен в 06:30
10 сен в 06:30
4 000 за человека
От Чегема до Аушигера: Верхняя Балкария и Голубое озеро
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
Чегемское ущелье и Голубое озеро: путешествие из Железноводска
Погрузитесь в приключение по Чегемскому ущелью, встречая водопады и карстовые озера, завершая путешествие термальными источниками
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Пт, Вс в 06:00
Завтра в 06:00
14 июня в 06:00
2 700 за человека
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Групповое автопутешествие на Домбай: Перевалы, пещеры и канатные дороги
Вас ждет путешествие по величественным горам Домбая, где каждый уголок скрывает свои тайны и красоты. Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и многое другое
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700 за человека
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700 за человека
Лучшие места Северной Осетии из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Лучшие места Северной Осетии из Железноводска
Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
    Сделала себе замечательный подарок - путешествие на Эльбрус! Эмоции переполняют! Пейзажи зааораживают! Все в этой поездке сразу сложилось как надо
    читать дальше

    - комфортный автомобиль, аккуратный водитель, наш гид Аслан - знаток своего дела, с отличной подготовкой, познавательно, местами весело, рассказывал массу интереснейших фактов из истории края, по дороге посетили интересные и очень красивые места. Красавец Эльбрус позволил полюбоваться на себя без облаков!

    Сделала себе замечательный подарок - путешествие на Эльбрус! Эмоции переполняют! Пейзажи зааораживают! Все в этой поездкеСделала себе замечательный подарок - путешествие на Эльбрус! Эмоции переполняют! Пейзажи зааораживают! Все в этой поездке
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе
    На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто невозможно было бы представить
    читать дальше

    это маленькое путешествие. Помимо подробных описаний мест, историй и даже легенд их происхождения, познакомили нас с местной национальной кухней, от которой просто пальчики оближешь и по очень привлекательной цене. Беспокоились о нашем комфорте и безопасности каждую секунду. Очень общительные мужчины и с замечательным юмором к тому же. Спасибо огромное Сергею и Владимиру, и, конечно же, организатору Анастасии. Обязательно еще вернемся именно к Вам в следующий наш отпуск по этим красивейшим местам. Ребята вкладываются на все 100 из 10 и видно, что они в этом заинтересованы и им нравится их работа. От себя, как комплимент, завезли еще в несколько интересных и красивых мест, которые не были указаны в маршруте. Спасибо Вам огромное за массу положительных впечатлений. 🏞️💓

  • Т
    Тамара
    1 июня 2024
    Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Познавательная интересная экскурсия, Советуем Романа.
    Познавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсия
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
    В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
    В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья
    Поездка прошла на ура, осталась в восторге от видов, признательна водителю Дмитрию за донесенную информацию о этих местах. Виды просто завораживали. Спасибо Вам большое.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья
    Северную Осетию нужно посетить обязательно!!! Это невероятно красиво и атмосферно. И посетить ее нужно с таким гидом, который интересно расскажет,
    читать дальше

    покажет, заинтересует. От него зависит настроение и интерес. Вот такой замечательный гид был у нас- Константин. Очень его рекомендую и, если вам повезет, и Костя будет вашим гидом, можете быть уверены заранее что экскурсия удалась.

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Верхняя Балкария, Безенги и Язык Тролля
    Самый лучший гид Генадий. Водитель от бога, юморист, фотограф, с большим терпением. Умница. Все бы такие были.
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе
    Получили много положительных эмоций, водитель и экскурсовод Александр показал свой профессионализм, надежность и безопасность
  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Верхняя Балкария, Безенги и Язык Тролля
    Была на экскурсии 19.05.2024 с Одиссеем. Спасибо огромное за хорошее настроение, отличную организацию и заботу об участниках экскурсии! Все прошло замечательно, зарядилась позитивом, несмотря на начавшийся дождь!
  • Э
    Эльфира
    18 мая 2024
    17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
    Спасибо Александру К. за эксклюзивную, интересную и познавательную экскурсию по горам и окрестностям Кавминвод.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
  2. На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
  3. Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
  4. Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
  5. 17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Групповые" можно забронировать 53 экскурсии от 1 500 до 6 000 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 232 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Железноводске из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Железноводска по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам