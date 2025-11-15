Как насчёт путешествия в небольшой компании по Кабардино-Балкарской республике? Здесь есть что посмотреть: свой Язык Тролля, не уступающий по красоте норвежскому, озеро Церик-Кёль невероятного цвета, живописная Черекская теснина, водопады и даже замок. Вы побываете во всех этих местах, насладитесь видами и узнаете больше про регион.

Описание экскурсии

Дорога из Железноводска до первой точки нашего маршрута займёт где-то 2 часа. Мы сделаем одну остановку в кофейне, чтобы размяться, перекусить, воспользоваться уборной.

Голубые озера. Это группа из пяти карстовых водоёмов. Одно из них — Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль, особенно выделяется насыщенным цветом и прозрачностью воды. На нём вы и побываете и узнаете, за счёт чего вода в озере такая необыкновенная.

Черекская теснина. Пожалуй, самая известная природная достопримечательность Кабардино-Балкарии. Её протяженность 3 километра, а нависающие скалы достигают высоты в 400–500 метров.

Водопад Тыжинты-Су. Заедем полюбоваться небольшим, но очаровательным водопадом.

Язык Тролля. Этот скальный выступ в Безенгийском ущелье добавит нотку экстрима в наше путешествие. Смельчаки залезут на него и сделают эффектные снимки. Также отсюда открываются потрясающие виды на горы.

Шато Эркен. Откуда взялся в этих краях замок на воде, словно сошедший со страниц сказок? Вы узнаете его историю, заглянете внутрь и понаблюдаете за лебедями.

Обед. Можем остановиться в одном из мест на выбор — у озера Церик-Кёль или у Языка Тролля. И там, и там вас вкусно накормят!

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе до 7 человек

Мы заберём вас с любого адреса в пределах КМВ и после экскурсии доставим обратно

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

