Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе из Железноводска

Залезть на знаменитую скалу, полюбоваться Голубым озером, Черекской тесниной и не только
Как насчёт путешествия в небольшой компании по Кабардино-Балкарской республике? Здесь есть что посмотреть: свой Язык Тролля, не уступающий по красоте норвежскому, озеро Церик-Кёль невероятного цвета, живописная Черекская теснина, водопады и даже замок. Вы побываете во всех этих местах, насладитесь видами и узнаете больше про регион.
Описание экскурсии

Дорога из Железноводска до первой точки нашего маршрута займёт где-то 2 часа. Мы сделаем одну остановку в кофейне, чтобы размяться, перекусить, воспользоваться уборной.

Голубые озера. Это группа из пяти карстовых водоёмов. Одно из них — Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль, особенно выделяется насыщенным цветом и прозрачностью воды. На нём вы и побываете и узнаете, за счёт чего вода в озере такая необыкновенная.

Черекская теснина. Пожалуй, самая известная природная достопримечательность Кабардино-Балкарии. Её протяженность 3 километра, а нависающие скалы достигают высоты в 400–500 метров.

Водопад Тыжинты-Су. Заедем полюбоваться небольшим, но очаровательным водопадом.

Язык Тролля. Этот скальный выступ в Безенгийском ущелье добавит нотку экстрима в наше путешествие. Смельчаки залезут на него и сделают эффектные снимки. Также отсюда открываются потрясающие виды на горы.

Шато Эркен. Откуда взялся в этих краях замок на воде, словно сошедший со страниц сказок? Вы узнаете его историю, заглянете внутрь и понаблюдаете за лебедями.

Обед. Можем остановиться в одном из мест на выбор — у озера Церик-Кёль или у Языка Тролля. И там, и там вас вкусно накормят!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе до 7 человек
  • Мы заберём вас с любого адреса в пределах КМВ и после экскурсии доставим обратно
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачивается

  • Питание
  • Входные билеты в Шато Эркен — 100 ₽ с чел.
  • При желании вы можете посетить термальные источники Аушигер — 300 ₽ с чел. или Гедуко — 300 ₽/будни, 400 ₽/выходные

ежедневно в 06:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 8720 туристов
Меня зовут Екатерина, я организатор джип-туров по Кавказу. Наша команда состоит из опытных дружелюбных гидов с большим водительским стажем. С нами вам будет весело, интересно и вкусно!

Отзывы и рейтинг

ирина
15 ноя 2025
Прекрасная экскурсия! Игорь очень приятный и знающий экскурсовод. Все было прекрасно организовано, маршрут отличный. Однозначно рекомендуем. Спасибо большое за прекрасный день.

