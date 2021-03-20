Какие сувениры 🎁 можно купить в Златоусте в качестве подарка для родных и друзей. Самые популярный местный подарок, пожалуй, это златоустовская гравюря из стали, самоцветы или драгоценные изделия из малахита

Златоуст, Россия

Златоуст - город, который всегда интересовал жителей нашей страны. Многие о нем слышали, но не все знают, что Златоуст расположен на склоне Уральских гор, на границе между Европой и Азией. Отправляясь в суровый уральский город, каждый гость старается взять с собой обратно домой частичку этого прекрасного края. В основном туристы приобретают изделия народных ремесел. Расскажем о популярных товарах, пользующихся спросом среди гостей города.

Изделия из Малахита

Посуда украшенная малахитами

Продукция, которая приковывает вникание каждого гостя. Ни один турист не пройдет мимо уникальных творений мастеров. Малахит, драгоценный камень, он является дорогим, красивым. Считается, что камень обладает целебными свойствами, помогает избавиться от негативной энергии. Сувенир из малахита внесет в дом спокойствие, радость. Из самоцвета изготавливают:

модные, стильные украшения. Это серьги, бусы, броши, колье и многое другое;

предметы интерьера. Оригинально смотрятся вазоны, шкатулки, посуда, письменные принадлежности, статуэтки.

Стильные, необычные украшения и предметы декора из малахита не оставят равнодушным никого. А если изделие выполнено руками Златоустовских мастеров, то эта продукция будет ценна вдвойне.

Каслинское литье

Статуэтка "Юрий Долгорукий" Каслинское литье

“Суровый” уральский город издавна известен по всей России не только малахитом, но и уникальными изделиями из чугуна. Характеризуется каслинское литье тщательно отделанными деталями, четкими формами, игрой бликов. Покрывают готовую продукцию голландской сажей. Туристы приобретают:

миниатюрные статуэтки;

чугунную посуду;

предметы утвари.

Подобные предметы украсят дом и будут напоминать о красивом уральском городе мастеров.

Златоустовскую гравюру из стали

Сувениры с Златоустовской гравюрой на стали

Художественный промысел Златоуста можно видеть на изделиях из стали. Гости города увозят с собой:

сабельные клинки;

разнообразное оружие с узорными рисовками и орнаментом, фирменный знак города;

оригинальные сувенирные кубки;

настенное панно;

самовары;

стильные подстаканники.

Все подарочные наборы с гравюрой из стали станут прекрасным презентом. С таким подарком не стыдно приходить на любое торжественное мероприятие.

Гордость Урала - самоцветы

Ларец с самоцветами

В горах Урала добывают удивительные по красоте камни. В подарок везут стильные изделия из нефрита, малахита, горного хрусталя, лазурита. Сувенирные лавки предлагают:

большое количество стильных украшений. Это серьги, кольца, броши, колье;

выточенные из камней статуэтки;

офисные принадлежности, украшенные уральскими самоцветами.

Знаковым сувениром Златоуста является знаменитая малахитовая шкатулка. Бажов в свое время прославил промысел народных умельцев Урала. Сегодня эту продукцию знает каждый житель нашей страны.

Оригинальная фигурка верблюда

Фигурка верблюда из змеевика и бронзы

Подобный сувенир может привести в недоумение туриста. Урал и верблюды – как такое может быть? Дело в том, что много веков назад через Челябинск проходили караваны тюрков по Великому шелковому пути. Верблюды более выносливые животные, груженные товаром они спокойно преодолевали сотни километров.

Гончарные изделия

Керамическая турка

Уральские гончара предлагают туристам уникальные по красоте сувениры. Это могут быть горшочки с изображением природных красот края, или верблюд символ уральской столицы. Любители эзотерики могут приобрести чашу с аркаимской символикой. Любителям кофе будет предложена глиняная турка.

Осколок метеорита

Сувенир "Кусочек метеорита"😉