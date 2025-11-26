Мои заказы

Банные традиции: от сказки до были - близ Звенигорода

Погрузитесь в мир русских банных традиций, ощутите ароматы трав и насладитесь купелями. Полное обновление и перезагрузка ждут вас
Путешествие в аутентичную баню близ Звенигорода - это уникальная возможность прочувствовать древние традиции и обновить тело и дух.

Прогревание в деревянном срубе с русской печью, ароматы лаванды и полыни, купание в
читать дальше

холодной и тёплой купелях с видами на лес - всё это создаёт атмосферу полного расслабления. Травяные чаи и лёгкие закуски дополнят впечатления. Узнайте, как правильно париться и ощутите связь с природой через все стихии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔥 Традиционная русская баня
  • 🌿 Ароматные травы и веники
  • 🛁 Купели с живописными видами
  • 🍵 Травяные чаи и закуски
  • 🌲 Единение с природой
Банные традиции: от сказки до были - близ Звенигорода© Таня
Банные традиции: от сказки до были - близ Звенигорода© Таня
Банные традиции: от сказки до были - близ Звенигорода© Таня

Что можно увидеть

  • Деревянный сруб
  • Русская печь

Описание экскурсии

Деревянный сруб и русская печь. Вы узнаете об основных банных традициях в деле и их эффективности и получите опыт правильного парения.

Собрание трав и веников. Вы почувствуете аромат лаванды, полыни, донника, мяты, яркие сочетания запахов дубовых веников, берёзы и сибирской пихты.

Банная программа, во время которой происходит поэтапное очищение, перезагрузка и наполнение силами.

Холодная и тёплая купели с видами на живописный лес. Покупаетесь в чане с еловыми ветками и ароматной пихтой, словно в супе у Бабы-яги. Насладитесь красотой неба, отражающегося в воде.

Травяные чаи и лёгкие закуски — фрукты, орешки и сушки.

А ещё вы ощутите связь с природой, ведь в бане представлены все стихии:

  • вода — она льётся на камни, стены, веники
  • огонь — печь и её тепло
  • земля — дерево парной и изобилие трав
  • воздух — горячий ветер от веников и всё, что заполняет пространство

Организационные детали

  • После бронирования нужно будет оплатить 3000 ₽ за растопку бани (эта сумма входит в общую)
  • Едем из Звенигорода на автомобиле Hyundai. Или можем встретиться сразу у бани в деревне Лапино или посёлке Назарьево Одинцовского района — как вам будет удобнее
  • В стоимость включено: чай и закуски, шапочки для парной, простынь, одноразовые тапочки, полотенце, соль, мёд, натуральные авторские скрабы, трансфер и парение
  • Возьмите с собой: нижнее белье из хлопка для парной
  • Не допускаются люди с заболеваниями сердца и психическими расстройствами

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня
Таня — ваш гид в Звенигороде
Провёл экскурсии для 26 туристов
Я мастер спорта. В настоящее время организую различные тематические выезды, авторские туры, сплавы. По образованию я психолог, а также педагог по физической культуре и спорту. Со мной получаются интересные прогулки. Я
читать дальше

человек, открывающий новое в исследованном, создающий приключения, и поэтому каждое мероприятие отличается от предыдущего. Прогулки и экскурсии придают особое чувство удовольствия, приятной усталости и внутренней гармонии. Ставлю людей на сап с нуля и обучаю уверенному катанию, расширяю горизонты новыми местами для активного отдыха.

Входит в следующие категории Звенигорода

У нас ещё много экскурсий в Звенигороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Звенигороде