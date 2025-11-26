Путешествие в аутентичную баню близ Звенигорода - это уникальная возможность прочувствовать древние традиции и обновить тело и дух.Прогревание в деревянном срубе с русской печью, ароматы лаванды и полыни, купание в

холодной и тёплой купелях с видами на лес - всё это создаёт атмосферу полного расслабления. Травяные чаи и лёгкие закуски дополнят впечатления. Узнайте, как правильно париться и ощутите связь с природой через все стихии

Описание экскурсии

Деревянный сруб и русская печь. Вы узнаете об основных банных традициях в деле и их эффективности и получите опыт правильного парения.

Собрание трав и веников. Вы почувствуете аромат лаванды, полыни, донника, мяты, яркие сочетания запахов дубовых веников, берёзы и сибирской пихты.

Банная программа, во время которой происходит поэтапное очищение, перезагрузка и наполнение силами.

Холодная и тёплая купели с видами на живописный лес. Покупаетесь в чане с еловыми ветками и ароматной пихтой, словно в супе у Бабы-яги. Насладитесь красотой неба, отражающегося в воде.

Травяные чаи и лёгкие закуски — фрукты, орешки и сушки.

А ещё вы ощутите связь с природой, ведь в бане представлены все стихии:

вода — она льётся на камни, стены, веники

огонь — печь и её тепло

земля — дерево парной и изобилие трав

воздух — горячий ветер от веников и всё, что заполняет пространство

