Путешествие в аутентичную баню близ Звенигорода - это уникальная возможность прочувствовать древние традиции и обновить тело и дух.
Прогревание в деревянном срубе с русской печью, ароматы лаванды и полыни, купание в
Прогревание в деревянном срубе с русской печью, ароматы лаванды и полыни, купание в
5 причин купить эту экскурсию
- 🔥 Традиционная русская баня
- 🌿 Ароматные травы и веники
- 🛁 Купели с живописными видами
- 🍵 Травяные чаи и закуски
- 🌲 Единение с природой
Что можно увидеть
- Деревянный сруб
- Русская печь
Описание экскурсии
Деревянный сруб и русская печь. Вы узнаете об основных банных традициях в деле и их эффективности и получите опыт правильного парения.
Собрание трав и веников. Вы почувствуете аромат лаванды, полыни, донника, мяты, яркие сочетания запахов дубовых веников, берёзы и сибирской пихты.
Банная программа, во время которой происходит поэтапное очищение, перезагрузка и наполнение силами.
Холодная и тёплая купели с видами на живописный лес. Покупаетесь в чане с еловыми ветками и ароматной пихтой, словно в супе у Бабы-яги. Насладитесь красотой неба, отражающегося в воде.
Травяные чаи и лёгкие закуски — фрукты, орешки и сушки.
А ещё вы ощутите связь с природой, ведь в бане представлены все стихии:
- вода — она льётся на камни, стены, веники
- огонь — печь и её тепло
- земля — дерево парной и изобилие трав
- воздух — горячий ветер от веников и всё, что заполняет пространство
Организационные детали
- После бронирования нужно будет оплатить 3000 ₽ за растопку бани (эта сумма входит в общую)
- Едем из Звенигорода на автомобиле Hyundai. Или можем встретиться сразу у бани в деревне Лапино или посёлке Назарьево Одинцовского района — как вам будет удобнее
- В стоимость включено: чай и закуски, шапочки для парной, простынь, одноразовые тапочки, полотенце, соль, мёд, натуральные авторские скрабы, трансфер и парение
- Возьмите с собой: нижнее белье из хлопка для парной
- Не допускаются люди с заболеваниями сердца и психическими расстройствами
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваш гид в Звенигороде
Провёл экскурсии для 26 туристов
Я мастер спорта. В настоящее время организую различные тематические выезды, авторские туры, сплавы. По образованию я психолог, а также педагог по физической культуре и спорту. Со мной получаются интересные прогулки. Я