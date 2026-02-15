Активный отдых в Звенигороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Звенигороде, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Знакомство с конным наследием России
Конные прогулки
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Отечественные породы лошадей, традиции русской кавалерии и езда верхом - из Звенигорода
Начало: В деревне Анашкино
Завтра в 08:00
22 апр в 08:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Банные традиции: от сказки до были - близ Звенигорода
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Укутаться в мягкий пар под истории про травы, снять одежду и социальные роли
22 апр в 09:30
23 апр в 09:30
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка на сапах в Звенигороде с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника
SUP-прогулки
5 часов
Индивидуальная
Индивидуальная водная прогулка на сапах с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника. Откройте для себя уникальные места Подмосковья
Начало: У монастыря
Завтра в 10:00
22 апр в 10:00
7500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    15 февраля 2026
    Знакомство с конным наследием России
    Дмитрию большое спасибо за прекрасный воскресный тур в настоящую жизнь! Природа, запах сена, лошади, дети с горящими глазами, за ними
    ухаживающие! Это ли не лучшая отрада для глаз! Надя моя (16 лет) обожает лошадок, поэтому мы их всех погладили, покормили морковкой, пообщались, узнали историю каждого коня от Дмитрия. Все лошадки прекрасны но нас сразил великан тяжеловес! Вес тонна, до его ушей я достать с поло, находясь рядом, не смогла! Хотя он был не против пообниматься))) За обнимашками слушали интересную экскурсию о терских лошадях, стрелецких, орловских, карачаевских и тяжеловесных. Ещё есть низкорослая порода, не выше ослика! Надя прокатилась на Бостоне, мы поднялись в тепло, к котикам и попили чай! С медом! Вкусно! В 1.5 часа не уложились, но Дмитрий нас не подгонял. За что ему и его уютному Теремочку большое спасибо!!!

  • Е
    Елена
    14 февраля 2026
    Знакомство с конным наследием России
    Спасибо большое за гостеприимство! Очень рады, что попали на конюшню 14 февраля и познакомились с ее радушным хозяином! Можно прогуляться по конюшне, покормить, покататься.
    Искренний рассказ о своем деле нас очень тронул! Пусть у Вас все получится!
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Звенигороде
В апреле 2026 мы рекомендуем заказать 3 популярных экскурсии из 3:
  1. Знакомство с конным наследием России;
  2. Банные традиции: от сказки до были - близ Звенигорода;
  3. Прогулка на сапах в Звенигороде с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника.
Какие места ещё посмотреть в Звенигороде
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Вознесенский собор;
  2. Самое главное;
  3. Музей Русского десерта;
  4. Троицкая надвратная церковь;
  5. Дворец царя Алексей Михайловича.
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в апреле 2026
Сейчас в Звенигороде в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
