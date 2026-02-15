ухаживающие! Это ли не лучшая отрада для глаз! Надя моя (16 лет) обожает лошадок, поэтому мы их всех погладили, покормили морковкой, пообщались, узнали историю каждого коня от Дмитрия. Все лошадки прекрасны но нас сразил великан тяжеловес! Вес тонна, до его ушей я достать с поло, находясь рядом, не смогла! Хотя он был не против пообниматься))) За обнимашками слушали интересную экскурсию о терских лошадях, стрелецких, орловских, карачаевских и тяжеловесных. Ещё есть низкорослая порода, не выше ослика! Надя прокатилась на Бостоне, мы поднялись в тепло, к котикам и попили чай! С медом! Вкусно! В 1.5 часа не уложились, но Дмитрий нас не подгонял. За что ему и его уютному Теремочку большое спасибо!!!