1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Звенигород - древний форпост Москвы
Главные достопримечательности старинного русского города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На улице Московская, 30
13 июня в 17:00
14 июня в 14:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Звенигород на авто
Посетить главные места города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: В центре Звенигорода
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Открыть сокровища подмосковной Швейцарии и получить объёмное представление о городе
Начало: Звенигород
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1250010 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Звенигород - древний форпост Москвы
Начало: Ул. Московская, д. 30, Звенигород
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Звенигород и Саввино-Сторожевский монастырь на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Святая Земля на Истре
Начало: СТ.М. Кунцевская, Москва
Расписание: по субботам в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Спасибо, путешествие по Звенигороду понравилось. Гид Александр приятный молодой человек, внимательный, хорошо и интересно рассказывал о достопримечательностях и истории города и окрестностей.
- ТТатьяна21 мая 2024Были в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. Гидом по знаменательным местам являлся Александр, которым достаточно познавательно изложена история Звенигорода, о людях живущих в разные времена. Мы прекрасно провели время. Спасибо
- ННаталья20 мая 2024Очень понравилась экскурсия у экскурсовода Марии, грамотно, познавательно, интересно! Рекомендую.
- ЛЛариса17 мая 2024Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!
- ААлина8 мая 2024Экскурсия прошла отлично-были 2 взрослых и ребенок 8 лет. Интересно было всем. Дмитрий располагает к себе-ребенок не боялся задавать вопросы,
- ЕЕлена5 мая 2024Спасибо большое экскурсоводу Марии за душевную и добрую экскурсию. Мария учла все наши пожелания и восторженно и с интересом рассказывала
- ССабина3 мая 2024Очень познавательно и интересно. Много увидели, узнали. Рекомендую всем, что хочет немного отвлечься от рабочих будней
- ТТатьяна1 мая 2024Экскурсия понравилась. Гит рассказал много интересного по теме и не только. Звенигород мне показался очень милым городом и очень энергичным.
- еекатерина18 апреля 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой по Звенигороду. Интересно и познавательно. Красивый город. С удовольствием провели время.
- ЮЮлия13 апреля 2024Поехали посмотреть Звенигород вдвоем с ребенком 8 лет. Нашим гидом была Любовь Леонидовна. Прошли пешком все интересные и значимые места
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Звенигороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Звенигороде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в июне 2024
Сейчас в Звенигороде в категории "Индивидуальные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 5 500 до 15 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Звенигороде? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024