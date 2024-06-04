Индивидуальные экскурсии в Звенигороде с личным гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Звенигороде, цены от 5 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Звенигород - древний форпост Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Звенигород - древний форпост Москвы
Главные достопримечательности старинного русского города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На улице Московская, 30
13 июня в 17:00
14 июня в 14:00
8 600 за всё до 4 чел.
Звенигород на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Звенигород на авто
Посетить главные места города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: В центре Звенигорода
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Открыть сокровища подмосковной Швейцарии и получить объёмное представление о городе
Начало: Звенигород
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1250010 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Звенигород - древний форпост Москвы
Начало: Ул. Московская, д. 30, Звенигород
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 600 за всё до 4 чел.
Звенигород и Саввино-Сторожевский монастырь на транспорте туристов
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Звенигород и Саввино-Сторожевский монастырь на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Святая Земля на Истре
Индивидуальная
6 часов
Святая Земля на Истре
Начало: СТ.М. Кунцевская, Москва
Расписание: по субботам в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Звенигород на авто
    Спасибо, путешествие по Звенигороду понравилось. Гид Александр приятный молодой человек, внимательный, хорошо и интересно рассказывал о достопримечательностях и истории города и окрестностей.
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Звенигород на авто
    Были в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. Гидом по знаменательным местам являлся Александр, которым достаточно познавательно изложена история Звенигорода, о людях живущих в разные времена. Мы прекрасно провели время. Спасибо
    Были в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. ГидомБыли в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. ГидомБыли в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. ГидомБыли в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. ГидомБыли в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. Гидом
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Очень понравилась экскурсия у экскурсовода Марии, грамотно, познавательно, интересно! Рекомендую.
  • Л
    Лариса
    17 мая 2024
    Звенигород на авто
    Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!
    Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!
  • А
    Алина
    8 мая 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсия прошла отлично-были 2 взрослых и ребенок 8 лет. Интересно было всем. Дмитрий располагает к себе-ребенок не боялся задавать вопросы,
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    а значит, был заинтересован. Не было банально-как прогулялся со старым другом по его городу-посоветовал где лучше перекусить, где квас вкуснее(это невероятно вкусно!), где вкусная выпечка, а куда заходить нет смысла. Время прошло незаметно. Однозначно рекомендую и экскурсию, и экскурсовода. Уверена, что мы еще встретимся!

  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Спасибо большое экскурсоводу Марии за душевную и добрую экскурсию. Мария учла все наши пожелания и восторженно и с интересом рассказывала
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    историю Звенигорода и Савва-Сторожевского монастыря. Было рассказано много интересных мест для повторного визита в эти места уже самостоятельно. Появилось желание с этим экскурсоводом объездить все Московскую область. Будем обращаться ещё раз за вашими услугами!

  • С
    Сабина
    3 мая 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Очень познавательно и интересно. Много увидели, узнали. Рекомендую всем, что хочет немного отвлечься от рабочих будней
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсия понравилась. Гит рассказал много интересного по теме и не только. Звенигород мне показался очень милым городом и очень энергичным.
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    По нему просто приятно погулять. Город не уничтожает старину, а сохраняет старые здания и эффективно их используя. Это или милое кафе или приятный магазинчик. Еще понравилось посещение старого города и церкви где находились иконы Андрея Рублева. Экскурсией я довольна.

  • е
    екатерина
    18 апреля 2024
    Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
    Очень понравилась экскурсия с Еленой по Звенигороду. Интересно и познавательно. Красивый город. С удовольствием провели время.
  • Ю
    Юлия
    13 апреля 2024
    Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
    Поехали посмотреть Звенигород вдвоем с ребенком 8 лет. Нашим гидом была Любовь Леонидовна. Прошли пешком все интересные и значимые места
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    города, с подробным рассказом и чтением замечательных стихов. Гид была ориентирована на ребенка, вела с ним диалог, отвечала на вопросы. Любовь Леонидовна замечательная, увлеченно и с любовью повествующая о своем городе. Данную экскурсию для ознакомления со Звенигородом рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в июне 2024
Сейчас в Звенигороде в категории "Индивидуальные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 5 500 до 15 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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