-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Звенигороду
Получить стильные снимки на фоне купеческих домов, соборов и видов на Москву-реку
Начало: У Купчего двора
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
5850 ₽
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Прогулка на сапах в Звенигороде
Индивидуальная водная прогулка на сапах с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника. Откройте для себя уникальные места Подмосковья
Начало: У монастыря
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
7500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Банные традиции: от сказки до были
Погрузитесь в мир русских банных традиций, ощутите ароматы трав и насладитесь купелями. Полное обновление и перезагрузка ждут вас
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
29 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Звенигороде
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Звенигороде
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в сентябре 2025
Сейчас в Звенигороде в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 5850 до 29 000 со скидкой до 10%.
Забронируйте экскурсию в Звенигороде на 2025 год по теме «Романтические», цены от 5850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь