Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Звенигороде, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Банные традиции: от сказки до были - близ Звенигорода Снять одежду и социальные роли - и укутаться в мягкий пар «А ещё вы ощутите связь с природой, ведь в бане представлены все стихии:» 29 000 ₽ за всё до 4 чел. На мотоцикле 5 часов Индивидуальная На мотоциклах из Звенигорода - в Рузу, Клин и Истру Путешествие на мотоциклах по Подмосковью: Руза, Клин, Истра. Оцените крепостные валы и древние храмы Начало: У Вознесенского собора «А со смотровых площадок полюбуетесь видами на реку Рузу, Заречье, Висельную и Ивановскую горы, городские храмы» 28 000 ₽ за человека SUP-прогулки 5 часов Водная прогулка Прогулка на сапах в Звенигороде с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника Проплыть по Москве-реке, заглянуть в древнюю обитель и наполнить сердце новыми эмоциями Начало: У монастыря «Будем любоваться полями и лесами, наслаждаться тишиной и погружаться в красоту природы» 7500 ₽ за человека Другие экскурсии Звенигорода

Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Природа и пейзажи»

Забронируйте экскурсию в Звенигороде на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь