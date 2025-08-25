Индивидуальная
до 4 чел.
Банные традиции: от сказки до были - близ Звенигорода
Снять одежду и социальные роли - и укутаться в мягкий пар
«А ещё вы ощутите связь с природой, ведь в бане представлены все стихии:»
25 авг в 09:30
26 авг в 09:30
29 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
На мотоциклах из Звенигорода - в Рузу, Клин и Истру
Путешествие на мотоциклах по Подмосковью: Руза, Клин, Истра. Оцените крепостные валы и древние храмы
Начало: У Вознесенского собора
«А со смотровых площадок полюбуетесь видами на реку Рузу, Заречье, Висельную и Ивановскую горы, городские храмы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Прогулка на сапах в Звенигороде с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника
Проплыть по Москве-реке, заглянуть в древнюю обитель и наполнить сердце новыми эмоциями
Начало: У монастыря
«Будем любоваться полями и лесами, наслаждаться тишиной и погружаться в красоту природы»
25 авг в 10:00
26 авг в 10:00
7500 ₽ за человека
