Необычные экскурсии по Звенигороду

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Звенигороде, цены от 9300 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Звенигород - древний форпост Москвы
На машине
2.5 часа
99 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
Завтра в 09:00
30 окт в 09:00
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Звенигород в лицах: истории прошлого и герои настоящего
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород в лицах: истории прошлого и герои настоящего
Душевное путешествие по древнему городу + концерт «Поющая бронза»
Начало: Недалеко от церкви Александра Невского
5 ноя в 14:30
12 ноя в 14:30
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Банные традиции: от сказки до были - близ Звенигорода
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Банные традиции: от сказки до были
Погрузитесь в мир русских банных традиций, ощутите ароматы трав и насладитесь купелями. Полное обновление и перезагрузка ждут вас
29 дек в 09:30
30 дек в 09:30
29 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    10 августа 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсия по Звенигороду, несмотря на капризы природы в виде то начинающего, то прекращающегося дождя, удалась на славу. Дмитрий - увлекательный
    читать дальше

    рассказчик. Мы прошлись, проехались, выпили монастырского кваса, съели свежего хлеба из монастырской лавочки. Все вопросы, которыми Дмитрий вовлекал нас в разговор, все его советы и рекомендации, все то, что мы увидели и узнали, в в полной мере сформировали образ древнего города) Уехали из города полными впечатлений)

  • О
    Оксана
    9 августа 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Отличная экскурсия. Были семьей с девочками 15 и 18 лет, всем понравилось. Посмотрели город и монастырь. Понравилось гулять в монастыре Саввы Сторожевского, очень красивое место с особенной энергетикой. Время прошло быстро, даже устать не успели🙂.
  • Н
    Надежда
    6 июля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсия прошла очень увлекательно! Дети довольны! Дмитрий очень эрудированый и талантливый гид,всем рекомендую.
  • Е
    Елена
    4 июля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Спасибо! Дмитрию
  • Д
    Дарья
    30 июня 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Дмитрий-прекрасный экскурсовод, всё интересно, очень продумано и организовано. Очень видно, что человек любит своё дело. Нам с мужем всё очень понравилось. Очень надеемся, что это была наша не единственная встреча. Однозначно рекомендую воспользоваться услугами Дмитрия, как экскурсовода, не пожалеете
  • О
    Оксана
    26 июня 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Замечательно погуляли по Звенигороду с гидом Марией. Очень прониклись рассказами Марии о древнем городе, о монастыре святого Саввы Сторожевского, о
    читать дальше

    его жизни и смерти, о случайно найденных фресках времен Андрея Рублева в Успенском соборе, а также о других фактах и личностях (А. П. Чехове и Л. Орловой), которых видел и хранит память о них замечательный город Звенигород.
    Всё было очень интересно! Спасибо большое! 🙏🏻❤️

  • Ф
    Федулова
    18 мая 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Дмитрий очень приятный человек. С первых минут мы уже были друзьями. Время экскурсии пролетело незаметно, так как было интересно, познавательно, красиво. Расставаться не хотелось, поэтому договорились о следующих путешествиях.
  • М
    Маргарита
    16 мая 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Очень понравилась прогулка с Дмитрием по Звенигороду. Всегда приятно чувствовать заинтересованность экскурсовода. Отличная подача материала, после таких экскурсий есть желание самостоятельного погружения в детали исторических событий. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    10 мая 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Были на экскурсии 9 мая, очень понравилась. Состав участников был разновозрасной, всем было интересно! Рекомендую!
  • О
    Ольга
    9 мая 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Огромное спасибо Дмитрию! Очень интересная экскурсия! Все динамично, просто и глубоко одновременно! Я просто счастлива! И история, и легенды, и религия - все есть и очень емко и просто
    Благодарим!
  • О
    Ольга
    3 мая 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Большое спасибо, Дмитрий, за интересную и содержательную экскурсию!!! Было очень познавательно!!! ❤️
  • Д
    Денис
    12 апреля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Было интересно и познавательно.
    Дмитрий обладатель энциклопедических знаний и приятный человек.
  • А
    Анна
    18 марта 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Отличная экскурсия, гид Мария в самое сердце. Интересное повествование, качественный юмор, развитая эмпатия и душевность. Очень увлекательно было слушать и обсуждать. С удовольствием выберу Марию в новое направление. От всей нашей группы привет и большое спасибо!
  • М
    Марина
    16 февраля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Гид Мария провела интересную экскурсию для 8 участников, ответила на вопросы, была внимательна к пожеланием нашей группы.
  • А
    Александр
    7 февраля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсовод Дмитрий очень легкий и позитивный человек. Двухчасовая экскурсия по Звенигороду прошла на одном дыхании,информативно с учетом индивидуальных интересов. Нагрузка для пенсионеров (нас было трое пенсионеров возраст 70-73 года)оптимальная. Увидели фрески Андрея Рублева,прикоснулись к мощам Саввы Сторожевского.
  • Д
    Дания
    14 января 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Хотим поблагодарить Дмитрия за интересную индивидуальную экскурсию по Звенигороду. Я второй раз была в Звенигороде, но только в этот раз
    читать дальше

    узнала много познавательного благодаря Дмитрию. Индивидуальный формат полностью оправдал ожидания. Маршрут и передвижения по нему были чётко отлажены. Дмитрий очень внимательный, деликатный и профессиональный гид.

  • И
    Ирина
    8 января 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Спасибо Марии за подаренный праздник. Рекомендую всем провести такой-же чудесный день, как наша семья.
  • О
    Оксана
    8 января 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Благодарю нашего экскурсовода Марию за очень интересную экскурсию. Очень подробный и увлекательный рассказ о городе. Получили массу впечатлений и узнали много интересных исторических фактов. Было очень душевно, комфортно.
  • И
    Ирина
    28 декабря 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Были на экскурсии по Звенигороду, состав нашей группы: две внучки, 6-ти и 10-ти лет, их папа, которому за 40, и
    читать дальше

    их бабушка, которой за 70. Понравилось всем!
    Наш гид Мария - слов нет, одни эмоции! Профессионал, психолог и отличный организатор, и все это в одном лице! Звенигород мы немного знали, однако экскурсия была настолько увлекательной, что решили посетить именно с этим экскурсоводом Истру и Рузу.
    Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Самые лучшие пожелания!

  • С
    Сона
    23 сентября 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Спасибо за прекрасные впечатления,хочется возвращаться в этот город снова и снова!

Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в октябре 2025
Сейчас в Звенигороде в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 9300 до 29 000. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
