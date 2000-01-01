Хлеб — всему голова

Узнайте рецепт полезного хлеба и научитесь его готовить. Во время того, как хлеб выпекается, за чаепитием обсуждаем историю 📖 его происхождения. Испеченный свой собственный хлеб, баночку закваски и пошаговый рецепт вы забираете с собой!

Что вас ждёт

Кроме самого мастер-класса по изготовлению хлеба, вы узнаете его историю 📖 и увидите чайную комнату с картинами художника-дизайнера Музея, зал с русской печью и старинной утварью, экспозицию, посвященную кухне 🥧 в коммуналке СССР, а также основную экспозицию на втором этаже музея.

Важная информация

Дети допускаются на мастер-класс только в присутствии взрослых. Присутствие в зале приравнивается к участию.