Открыть сокровища подмосковной Швейцарии и получить объёмное представление о городе
С нами вы не только услышите увлекательные истории о его прошлом, но и почувствуете характер древнего города.
Погуляете по главной улице, осмотрите фрески Андрей Рублёва в Успенском соборе, а также посетите прославленный Саввино-Сторожевский монастырь.
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Описание
Что вас ожидает
Погружение в прошлое
Звенигород расположен в живописной холмистой местности, которая благодаря чистому воздуху и характерному ландшафту уже давно носит народное название «подмосковной Швейцарии». Здесь природа и история сохранили для нас неуловимый дух прошлого. Мы прогуляемся по главной улице, подойдём к интересным памятникам, поговорим об истории города, о том, как менялись его роль и значение, а также о святых и героях, сыгравших важную роль в его судьбе.
Звенигородский кремль
В Городке мы прикоснёмся к белокаменному чуду древнерусского зодчества, Успенскому собору, построенному более 600 лет назад, и внимательно рассмотрим сохранившиеся фрески великого Андрея Рублёва. Затем пройдём по сохранившимся земляным валам 14 века и насладимся ароматами заповедных сосен.
Саввино-Сторожевский монастырь
Это один из самых прославленных и посещаемых монастырей страны. Вы полюбуетесь видами, открывающимися от стен комплекса. Оцените красоту древнего Рождественского собора и архитектурного ансамбля, созданного в 17 в. царём Алексеем Михайловичем. Откроете удивительные подробности, связанные с царским богомольем. А также узнаете о славных и трагических страницах в истории обители.
Напоследок побалуем себя свежайшими пирожными и фирменным монастырским квасом на изюме! А самым любопытным мы покажем ещё одно замечательное место — скит Саввы Сторожевского и его пещерку, где преподобный провёл последние годы жизни.
Организационные детали
Транспорт
- Экскурсия для компании до 4 человек проводится на автомобиле гида
- Мы можем провести экскурсию для большего количества участников: для 5-7 человек — 14 000 р. (арендуем минивэн, гид будет за рулём), для 7-15 человек — 20 000 р. (арендуем микроавтобус с водителем)
- Если вы будете на своей машине (со свободным местом для гида), стоимость экскурсии составит 8000 руб. для 1-4 человек, или по 2000 руб. с человека, если вас будет больше
Подготовка к маршруту
- Большая часть экскурсии проходит пешком, с очень короткими переездами на автомобиле
- Для полноты впечатлений мы будем подниматься (если позволит погода) на земляные валы, так что лучше надеть спортивную обувь
- В любом случае мы движемся в удобном для вас темпе и делаем остановки по вашему желанию
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.