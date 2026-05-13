Лучшее время для посещения Звенигорода - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а природа радует своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что может ограничить передвижение.

Звенигород - это место, где природа и история сливаются в единое целое.На экскурсии вы услышите увлекательные истории о прошлом города, увидите фрески Андрея Рублёва в Успенском соборе и посетите Саввино-Сторожевский

монастырь. Прогулка по главной улице и древним валам позволит почувствовать дух прошлого. В завершение экскурсии вас ждут свежие пирожные и монастырский квас. Это путешествие подходит для всех возрастов и групп, и проводится профессиональными гидами

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Погружение в прошлое

Звенигород расположен в живописной холмистой местности, которая благодаря чистому воздуху и характерному ландшафту уже давно носит народное название «подмосковной Швейцарии». Здесь природа и история сохранили для нас неуловимый дух прошлого. Мы прогуляемся по главной улице, подойдём к интересным памятникам, поговорим об истории города, о том, как менялись его роль и значение, а также о святых и героях, сыгравших важную роль в его судьбе.

Звенигородский кремль

На Городке мы прикоснёмся к белокаменному чуду древнерусского зодчества, Успенскому собору, построенному более 600 лет назад, и внимательно рассмотрим архитектурные детали и сохранившиеся фрески великого Андрея Рублёва. Затем пройдём по сохранившимся земляным валам 14 века и насладимся видом и ароматами заповедных сосен.

Саввино-Сторожевский монастырь

Это один из самых прославленных и посещаемых монастырей страны. Вы полюбуетесь великолепными видами, открывающимися с монастырского холма. Оцените красоту древнего Рождественского собора и архитектурного ансамбля, созданного в 17 в. царём Алексеем Михайловичем. Откроете удивительные подробности, связанные с царским богомольем и узнаете о славных и трагических страницах в истории обители.

Напоследок побалуете себя свежайшими пирожными и фирменным монастырским квасом на изюме! А самым любопытным мы покажем ещё одно замечательное место — скит Саввы Сторожевского и его пещерку, где преподобный провёл последние годы жизни.

Организационные детали

Почти вся экскурсия проходит пешком, с очень короткими переездами на такси или вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Подготовка к маршруту