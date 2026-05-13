Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья, хранящий несколько жемчужин древнерусской архитектуры и искусства. Почувствуйте характер древнего города
Звенигород - это место, где природа и история сливаются в единое целое.
На экскурсии вы услышите увлекательные истории о прошлом города, увидите фрески Андрея Рублёва в Успенском соборе и посетите Саввино-Сторожевский читать дальшеуменьшить
монастырь. Прогулка по главной улице и древним валам позволит почувствовать дух прошлого. В завершение экскурсии вас ждут свежие пирожные и монастырский квас. Это путешествие подходит для всех возрастов и групп, и проводится профессиональными гидами
Лучшее время для посещения Звенигорода - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а природа радует своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что может ограничить передвижение.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Успенский собор
Саввино-Сторожевский монастырь
Земляные валы
Описание экскурсии
Погружение в прошлое
Звенигород расположен в живописной холмистой местности, которая благодаря чистому воздуху и характерному ландшафту уже давно носит народное название «подмосковной Швейцарии». Здесь природа и история сохранили для нас неуловимый дух прошлого. Мы прогуляемся по главной улице, подойдём к интересным памятникам, поговорим об истории города, о том, как менялись его роль и значение, а также о святых и героях, сыгравших важную роль в его судьбе.
Звенигородский кремль
На Городке мы прикоснёмся к белокаменному чуду древнерусского зодчества, Успенскому собору, построенному более 600 лет назад, и внимательно рассмотрим архитектурные детали и сохранившиеся фрески великого Андрея Рублёва. Затем пройдём по сохранившимся земляным валам 14 века и насладимся видом и ароматами заповедных сосен.
Саввино-Сторожевский монастырь
Это один из самых прославленных и посещаемых монастырей страны. Вы полюбуетесь великолепными видами, открывающимися с монастырского холма. Оцените красоту древнего Рождественского собора и архитектурного ансамбля, созданного в 17 в. царём Алексеем Михайловичем. Откроете удивительные подробности, связанные с царским богомольем и узнаете о славных и трагических страницах в истории обители.
Напоследок побалуете себя свежайшими пирожными и фирменным монастырским квасом на изюме! А самым любопытным мы покажем ещё одно замечательное место — скит Саввы Сторожевского и его пещерку, где преподобный провёл последние годы жизни.
Организационные детали
Почти вся экскурсия проходит пешком, с очень короткими переездами на такси или вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Подготовка к маршруту
Для полноты впечатлений мы будем подниматься (если позволит погода) на земляные валы, так что лучше надеть спортивную обувь
В любом случае мы движемся в удобном для вас темпе и делаем остановки по вашему желанию
Для посещения храмов и монастырей необходимо соблюдение дресс-кода для женщин: колени и плечи должны быть закрыты, дамам рекомендуется также покрывать голову
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Московской в Звенигороде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов в Звенигороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1912 туристов
Привет! Меня зовут Анатолий, я и мои коллеги проводим увлекательные экскурсии в Москве и Подмосковье уже около 20 лет. Мы применяем принцип 5 чувств: на наших экскурсиях вы получите максимум читать дальшеуменьшить
разнообразных впечатлений: услышите журчание воды и звон колоколов, потеряете голову от ошеломляющих видов, почувствуете ароматы соснового бора или легендарного парфюма, прикоснётесь руками к древним стенам и насладитесь вкусом свежей выпечки. Всё это время вы будете слушать увлекательные истории о святых и грешниках, героях и предателях, меценатах и разбойниках, и в какой-то момент случится волшебство — восторг от переполняющих вас чувств и впечатлений.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Полина
Замечательная прогулка по городу, которая запомнится на долгие годы! У нас был непростой случай, в компании были пожилые люди, но Анатолий максимально грамотно выстроил маршрут так, что все справились и остались в восторге! Спасибо за внимание и индивидуальный подход! Мы влюбились в город, его историю и замечательные виды.
Анатолий
Ответ организатора:
Полина, огромное спасибо за такую оценку, было очень приятно поработать с Вами и Вашей семьёй.
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Ольга
Спасибо Анатолию за прекрасную экскурсию 1 мая. Рекомендую Анатолия и экскурсию, красивый город Звенигород, чудесный мужской монастырь Саввы-Сторожевского. Все очень понравилось, были большой компанией с детьми, много интересного узнали.
Анатолий
Ответ организатора:
Ольга, большое Вам спасибо за добрые слова, это очень приятно! Очень рад, что Вам понравилось в Звенигороде.
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В
Валерия
Анатолий, большое спасибо за отлично организованную экскурсию! Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, прошли все знаковые локации города, нам были добавлены бонусные локации, мы впитали много полезной и при этом увлекательной информации. Прекрасный маршрут-подходит для всех категорий туристов. Экскурсию рекомендую к заказу
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Анна
Анатолий, прекрасный рассказчик, интересный маршрут, все структурировано и четко. Спасибо за интересные факты про ордынцев, истории в Успенском соборе и про Чехова)
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Е
Елена
Спасибо Валерии за экскурсию по Звенигороду! Было увлекательно и эстетично. Провела нас по значимым и красивым местам, рассказала исторически важные и интересные моменты города. А ещё нас ждали приятные бонусы от героев Звенигорода 🥰
Отдельное спасибо за индивидуальный подход к выбору маршрута, т. к. мы были с грудным ребенком.
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Ю
Юлия
Отличный маршрут и содержание. Понравилось и взрослым и детям. Благодарим Анатолия за организацию!
Анатолий
Ответ организатора:
Юлия, большое спасибо за добрые слова!
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