Звенигород — один из старейших городов Подмосковья, хранящий несколько жемчужин древнерусской архитектуры и искусства. С нами вы не только услышите увлекательные истории о его прошлом, но и почувствуете характер древнего города. Погуляете по главной улице, осмотрите фрески Андрей Рублёва в Успенском соборе, а также посетите прославленный Саввино-Сторожевский монастырь.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Описание

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Звенигород расположен в живописной холмистой местности, которая благодаря чистому воздуху и характерному ландшафту уже давно носит народное название «подмосковной Швейцарии». Здесь природа и история сохранили для нас неуловимый дух прошлого. Мы прогуляемся по главной улице, подойдём к интересным памятникам, поговорим об истории города, о том, как менялись его роль и значение, а также о святых и героях, сыгравших важную роль в его судьбе.

Звенигородский кремль

В Городке мы прикоснёмся к белокаменному чуду древнерусского зодчества, Успенскому собору, построенному более 600 лет назад, и внимательно рассмотрим сохранившиеся фрески великого Андрея Рублёва. Затем пройдём по сохранившимся земляным валам 14 века и насладимся ароматами заповедных сосен.

Саввино-Сторожевский монастырь

Это один из самых прославленных и посещаемых монастырей страны. Вы полюбуетесь видами, открывающимися от стен комплекса. Оцените красоту древнего Рождественского собора и архитектурного ансамбля, созданного в 17 в. царём Алексеем Михайловичем. Откроете удивительные подробности, связанные с царским богомольем. А также узнаете о славных и трагических страницах в истории обители.

Напоследок побалуем себя свежайшими пирожными и фирменным монастырским квасом на изюме! А самым любопытным мы покажем ещё одно замечательное место — скит Саввы Сторожевского и его пещерку, где преподобный провёл последние годы жизни.

Организационные детали

Транспорт

Экскурсия для компании до 4 человек проводится на автомобиле гида

Мы можем провести экскурсию для большего количества участников: для 5-7 человек — 14 000 р. (арендуем минивэн, гид будет за рулём), для 7-15 человек — 20 000 р. (арендуем микроавтобус с водителем)

Если вы будете на своей машине (со свободным местом для гида), стоимость экскурсии составит 8000 руб. для 1-4 человек, или по 2000 руб. с человека, если вас будет больше

Подготовка к маршруту

Большая часть экскурсии проходит пешком, с очень короткими переездами на автомобиле

Для полноты впечатлений мы будем подниматься (если позволит погода) на земляные валы, так что лучше надеть спортивную обувь

В любом случае мы движемся в удобном для вас темпе и делаем остановки по вашему желанию

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.