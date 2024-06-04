1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Звенигород - древний форпост Москвы
Главные достопримечательности старинного русского города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На улице Московская, 30
«Один из древнейших монастырей Московской области»
13 июня в 17:00
14 июня в 14:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Звенигород на авто
Посетить главные места города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: В центре Звенигорода
«Саввино-Сторожевский монастырь»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Открыть сокровища подмосковной Швейцарии и получить объёмное представление о городе
Начало: Звенигород
«Для посещения храмов и монастырей необходимо соблюдение дресс-кода для женщин: колени и плечи должны быть закрыты, рекомендуется также покрывать голову»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1250010 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
Попробовать новый вид активного отдыха на природе в окружении захватывающих дух пейзажей (в группе)
Начало: В деревня Гигирево
«Вы насладитесь природой, тишиной, полюбуетесь видом с воды на старинную деревню, храм Николая Чудотворца и Саввино-Сторожевский монастырь, пройдёте под пешеходным и железнодорожном мостами»
Расписание: в будние дни в 10:00 и 15:00
Завтра в 15:30
10 июня в 10:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
Начало: По согласованию с гидом
«Мы отправимся на экскурсию от храма Александра Невского, построенного в 1901 году»
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Звенигород и Саввино-Сторожевский монастырь на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Осмотрим аккуратные башенки Вознесенского храма XVI века, построенного в неовизантийском стиле»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
7 часов
Прогулка по Звенигороду с посещением храмов и Ново-Иерусалимского монастыря
Начало: Г. Москва, ст. метро Строгино
«Центром и главной святыней новой Палестины становится грандиозный Воскресенский собор, созданный по точному образу и подобию Иерусалимского Храма Гроба Господня»
Расписание: по субботам в 10:00
22 июня в 09:15
14 июля в 09:15
3 290₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Спасибо, путешествие по Звенигороду понравилось. Гид Александр приятный молодой человек, внимательный, хорошо и интересно рассказывал о достопримечательностях и истории города и окрестностей.
- ИИван4 июня 2024Медитативное занятие, хочешь греби хочешь не греб. Самое то чтоб очистить голову от суйты
- ООльга3 июня 2024Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы: организаторы присылают маршрут, говорят,
- ТТатьяна24 мая 2024Экскурсия понравилась.
- ТТатьяна21 мая 2024Были в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. Гидом по знаменательным местам являлся Александр, которым достаточно познавательно изложена история Звенигорода, о людях живущих в разные времена. Мы прекрасно провели время. Спасибо
- ЛЛариса17 мая 2024Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!
- ААлина8 мая 2024Экскурсия прошла отлично-были 2 взрослых и ребенок 8 лет. Интересно было всем. Дмитрий располагает к себе-ребенок не боялся задавать вопросы,
- ТТатьяна1 мая 2024Экскурсия понравилась. Гит рассказал много интересного по теме и не только. Звенигород мне показался очень милым городом и очень энергичным.
- еекатерина18 апреля 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой по Звенигороду. Интересно и познавательно. Красивый город. С удовольствием провели время.
- ЮЮлия13 апреля 2024Поехали посмотреть Звенигород вдвоем с ребенком 8 лет. Нашим гидом была Любовь Леонидовна. Прошли пешком все интересные и значимые места
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Святые места»
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