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за какое время его нужно пройти и на какие достопримечательности обратить внимание. Всё: дальше ты предоставлен сам себе и можешь плыть в удобном для себя темпе. Для меня это была первая в жизни прогулка на каяках, думала, что устану и что легко перевернуться, но нет. На следующий день руки вообще не болели, хотя погрести пришлось. А перевернуться на каяке не так уж просто, разве что встать и спрыгнуть с него в воду. Если сидишь, то равновесие держится отлично, даже стараться для этого не нужно. С удовольствием бы записалась на такую прогулку ещё разок. Или несколько раз))