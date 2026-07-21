5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История Звенигорода раскрывается от основания до наших дней. Узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите музеи Любови Орловой и Русского десерта, древний кремль и Успенский собор. На территории Саввино-Сторожевского монастыря увидите дворец царя Алексея Михайловича, Царицыны палаты и Трапезную. Попробуйте монастырский квас и местную выпечку. Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Звенигорода

На главных улицах и площадях города я покажу Купчие ряды, Вознесенский собор, Александро-Невскую церковь, музеи Любови Орловой и Русского десерта. Кроме того, вы посетите место древнего звенигородского кремля под названием «Городок» и ощутите тишину и умиротворение в Успенском белокаменном соборе, построенном на рубеже 14-15 веков.

Один из древнейших монастырей Московской области

На территории Саввино-Сторожевского мужского ставропигиального монастыря вы увидите дворец царя Алексей Михайловича, Царицыны палаты и Трапезную. Посетите Собор Рождества Богородицы и пройдете по древним ступеням Троицкой надвратной церкви. А еще попробуете настоящий монастырский квас, приготовленный по старинному рецепту, и вкуснейшую местную выпечку.

Организационные детали