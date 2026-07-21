5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История Звенигорода раскрывается от основания до наших дней.
Узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите музеи Любови Орловой и Русского десерта, древний кремль и Успенский собор.
На территории Саввино-Сторожевского монастыря увидите дворец царя Алексея Михайловича, Царицыны палаты и Трапезную. Попробуйте монастырский квас и местную выпечку. Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья
Узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите музеи Любови Орловой и Русского десерта, древний кремль и Успенский собор.
На территории Саввино-Сторожевского монастыря увидите дворец царя Алексея Михайловича, Царицыны палаты и Трапезную. Попробуйте монастырский квас и местную выпечку. Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические места
- 📜 Интересные факты о знаменитых личностях
- 🍞 Вкусная местная выпечка и квас
- 🚶♂️ Прогулки по древним монастырям
- 🎨 Посещение музеев и соборов
Что можно увидеть
- Купчие ряды
- Вознесенский собор
- Александро-Невская церковь
- Музей Любови Орловой
- Музей Русского десерта
- Городок
- Успенский собор
- Саввино-Сторожевский монастырь
- Дворец царя Алексея Михайловича
- Царицыны палаты
- Трапезная
- Собор Рождества Богородицы
- Троицкая надвратная церковь
Описание экскурсии
«Визитные карточки» Звенигорода
На главных улицах и площадях города я покажу Купчие ряды, Вознесенский собор, Александро-Невскую церковь, музеи Любови Орловой и Русского десерта. Кроме того, вы посетите место древнего звенигородского кремля под названием «Городок» и ощутите тишину и умиротворение в Успенском белокаменном соборе, построенном на рубеже 14-15 веков.
Один из древнейших монастырей Московской области
На территории Саввино-Сторожевского мужского ставропигиального монастыря вы увидите дворец царя Алексей Михайловича, Царицыны палаты и Трапезную. Посетите Собор Рождества Богородицы и пройдете по древним ступеням Троицкой надвратной церкви. А еще попробуете настоящий монастырский квас, приготовленный по старинному рецепту, и вкуснейшую местную выпечку.
Организационные детали
- Дополнительно вы можете посетить Саввинский мужской Скит, музеи, Торговые ряды и Святой источник. Детали и стоимость уточняйте в личном сообщении.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья (по предварительной договорённости)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Московская, 30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Звенигороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4715 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 114 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательно провели время, экскурсия оказалась очень интересной. Дмитрий-отличный гид, рассказывает интересно и весело! Звенигород такой город, что экскурсия без машины была бы сложной или не очень познавательный. С машиной-везде побывали и все успели посмотреть, не устали и получили огромное удовольствие. Рекомендую тем, кто любит неспешные экскурсии в маленькой компании с хорошим гидом!
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Спасибо большое за интересную экскурсию. Очень познавательная информация. Экскурсия прошла на одном дыхании,сын ни разу не смотрел в телефон и сказал,что очень было интересно. Рекомендую для посещения.
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Это была замечательная экскурсия!! Мария отличный гид, нам очень понравилось! Очень познавательно и интересно! Не заметили как прошло время!
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Е
Прекрасно провели время в компании Дмитрия. Приятный голос, эмоционально комфортная подача материала, интересно было одновременно подростку, среднему и старшему поколению. Хорошо продуманный маршрут и темп экскурсии. Получили массу впечатлений и удовольствия. И главное все было легко и душевно.
+2
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Дмитрий прекрасный гид, не только глубоко знающий и любящий свое дело, но и понимающий потребности туристов - мама хорошо знает историю, с интересом расширила свои познания подробностями рассказа Дмитрия; при этом, по состоянию здоровья ограничение подвижности - Дмитрий спланировал маршрут так, чтобы он был комфортным и не утомительным для человека с ограниченными возможностями. Самые лучшие впечатления, с удовольствием рекомендуем!
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Е
Очень интересная экскурсия. Гид Дмитрий в простой и доступной форме преподносит богатую событиями историю Звенигорода. Порекомендовал на какие еще интересные места обратить внимание в прогулке по городу. После прекрасно проведённого дня я полна впечатлений. В душе салют и праздник. Спасибо Дмитрию за открытие Звенигорода.
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