5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Звенигород — древний форпост Москвы

Главные достопримечательности старинного русского города на авто-пешеходной экскурсии

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Вы узнаете историю Звенигорода от основания до наших дней.

А также услышите, кто такой Савва Сторожевский, почему Юрия Звенигородского называют «человеком Просвещения» и «последним паладином земли Русской» и какой след в городе оставил Чехов.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Московская, 30
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Звенигород — древний форпост Москвы
Звенигород — древний форпост Москвы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Звенигорода
На главных улицах и площадях города я покажу Купчие ряды, Вознесенский собор, Александро-Невскую церковь, музеи Любови Орловой и Русского десерта. Кроме того, вы посетите место древнего звенигородского кремля под названием «Городок» и ощутите тишину и умиротворение в Успенском белокаменном соборе, построенном на рубеже 14-15 веков.

Один из древнейших монастырей Московской области
На территории Саввино-Сторожевского мужского ставропигиального монастыря вы увидите дворец царя Алексей Михайловича, Царицыны палаты и Трапезную. Посетите Собор Рождества Богородицы и пройдете по древним ступеням Троицкой надвратной церкви. А еще попробуете настоящий монастырский квас, приготовленный по старинному рецепту, и вкуснейшую местную выпечку.

Организационные детали

  • Дополнительно вы можете посетить Саввинский мужский Скит, музеи, Торговые ряды и Святой источник. Детали и стоимость уточняйте в личном сообщении.
  • Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья (по предварительной договорённости)
Звенигород — древний форпост Москвы
Звенигород — древний форпост Москвы
Звенигород — древний форпост Москвы
Звенигород — древний форпост Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Московская, 30.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. А теперь приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и ее пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, где каждый искушенный, или не очень, путешественник почерпнет для себя что-то новое и интересное. Всегда готов разработать маршрут с учетом ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Были на экскурсии с Дмитрием 24.02.2020. Остались очень довольны, по нашей просьбе Дмитрий встретил нас на ж.д. вокзале, выбрал для экскурсии удобный маршрут, показал и рассказал все, что нас интересовало. Очень интересующийся человек, готовый сам делиться знаниями и воспринимать новую информацию от других.
25 февраля 2020
Нам экскурсия понравилась. Дмитрий составил интересный маршрут и сопроводил его замечательным содержательным рассказом.
23 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия. Дмитрий обладает обширными знаниями и может увлекательно и в соответствии с интересами экскурсантов рассказать об истории и достопримечательностях Звенигорода и других интересных мест Москвы и Подмосковья. Хочется отметить грамотно составленный маршрут, точность, обязательность, внимательное отношение и приветливость экскурсовода. Великолепно провели день. Рекомендуем всем!
18 февраля 2020
На экскурсии были люди в возрасте и Дмитрий максимально комфортно составил маршрут, чтобы мы не устали и получили удовольствие от путешествия в историю. Дмитрий не только прекрасно знает материал, но и очень познавательно и интересно рассказывает. Экскурсия абсолютно не утомительна, поскольку захватывает вас полностью. Мы очень много посмотрели и узнали нового, за что благодарны Дмитрию! С удовольствием рады предоставить Дмитрию наши наилучшие рекомендации! Узнали, что Дмитрий проводит экскурсии и по Москве - обязательно соберёмся!
3 февраля 2020
Все отлично.

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