Е Елена Звенигород на авто Спасибо, путешествие по Звенигороду понравилось. Гид Александр приятный молодой человек, внимательный, хорошо и интересно рассказывал о достопримечательностях и истории города и окрестностей.

Т Татьяна Звенигород на авто Были в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. Гидом по знаменательным местам являлся Александр, которым достаточно познавательно изложена история Звенигорода, о людях живущих в разные времена. Мы прекрасно провели время. Спасибо

Л Лариса Звенигород на авто Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!

А Алина Звенигород - древний форпост Москвы читать дальше а значит, был заинтересован. Не было банально-как прогулялся со старым другом по его городу-посоветовал где лучше перекусить, где квас вкуснее(это невероятно вкусно!), где вкусная выпечка, а куда заходить нет смысла. Время прошло незаметно. Однозначно рекомендую и экскурсию, и экскурсовода. Уверена, что мы еще встретимся! Экскурсия прошла отлично-были 2 взрослых и ребенок 8 лет. Интересно было всем. Дмитрий располагает к себе-ребенок не боялся задавать вопросы,

Т Татьяна Звенигород - древний форпост Москвы читать дальше По нему просто приятно погулять. Город не уничтожает старину, а сохраняет старые здания и эффективно их используя. Это или милое кафе или приятный магазинчик. Еще понравилось посещение старого города и церкви где находились иконы Андрея Рублева. Экскурсией я довольна. Экскурсия понравилась. Гит рассказал много интересного по теме и не только. Звенигород мне показался очень милым городом и очень энергичным.

е екатерина Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря) Очень понравилась экскурсия с Еленой по Звенигороду. Интересно и познавательно. Красивый город. С удовольствием провели время.

Ю Юлия Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря) читать дальше города, с подробным рассказом и чтением замечательных стихов. Гид была ориентирована на ребенка, вела с ним диалог, отвечала на вопросы. Любовь Леонидовна замечательная, увлеченно и с любовью повествующая о своем городе. Данную экскурсию для ознакомления со Звенигородом рекомендую! Поехали посмотреть Звенигород вдвоем с ребенком 8 лет. Нашим гидом была Любовь Леонидовна. Прошли пешком все интересные и значимые места

Т Тамара Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря) Отличная экскурсия!!! Любовь Леонидовна - самая лучшая))) спасибо большое😄

И Ирина Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое 8 марта посетили данную экскурсию. Это было действительно путешествие в сказочное прошлое. Огромное спасибо. Особую благодарность хочу выразить гиду Дарье. Слушать ее одно удовольствие. Узнали очень много интересного, всем рекомендую посетить данную экскурсию.