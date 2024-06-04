1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Звенигород - древний форпост Москвы
Главные достопримечательности старинного русского города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На улице Московская, 30
«На главных улицах и площадях города я покажу Купчие ряды, Вознесенский собор, Александро-Невскую церковь, музеи Любови Орловой и Русского десерта»
13 июня в 17:00
14 июня в 14:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Звенигород на авто
Посетить главные места города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: В центре Звенигорода
«Вы зайдёте в древний Успенский собор — по преданию, именно в нём Андрей Рублёв начал писать «Троицу»»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Открыть сокровища подмосковной Швейцарии и получить объёмное представление о городе
Начало: Звенигород
«В Городке мы прикоснёмся к белокаменному чуду древнерусского зодчества, Успенскому собору, построенному более 600 лет назад, и внимательно рассмотрим сохранившиеся фрески великого Андрея Рублёва»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1250010 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
Начало: По согласованию с гидом
«Осмотрим Вознесенский собор, который был построен в городе в 2007 году»
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Звенигород и Саввино-Сторожевский монастырь на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Мы увидим одно из главных украшений города, белокаменный Успенский собор, возведенный в XIV веке»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
7 часов
Прогулка по Звенигороду с посещением храмов и Ново-Иерусалимского монастыря
Начало: Г. Москва, ст. метро Строгино
«А над звенигородским Кремлем, называемом здесь Городок, возвышается еще один прекрасный памятник архитектуры – Успенский собор, донесший до нас творения преподобного Андрея Рублева»
Расписание: по субботам в 10:00
22 июня в 09:15
14 июля в 09:15
3 290₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Спасибо, путешествие по Звенигороду понравилось. Гид Александр приятный молодой человек, внимательный, хорошо и интересно рассказывал о достопримечательностях и истории города и окрестностей.
- ТТатьяна21 мая 2024Были в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. Гидом по знаменательным местам являлся Александр, которым достаточно познавательно изложена история Звенигорода, о людях живущих в разные времена. Мы прекрасно провели время. Спасибо
- ЛЛариса17 мая 2024Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!
- ААлина8 мая 2024Экскурсия прошла отлично-были 2 взрослых и ребенок 8 лет. Интересно было всем. Дмитрий располагает к себе-ребенок не боялся задавать вопросы,
- ТТатьяна1 мая 2024Экскурсия понравилась. Гит рассказал много интересного по теме и не только. Звенигород мне показался очень милым городом и очень энергичным.
- еекатерина18 апреля 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой по Звенигороду. Интересно и познавательно. Красивый город. С удовольствием провели время.
- ЮЮлия13 апреля 2024Поехали посмотреть Звенигород вдвоем с ребенком 8 лет. Нашим гидом была Любовь Леонидовна. Прошли пешком все интересные и значимые места
- ТТамара31 марта 2024Отличная экскурсия!!! Любовь Леонидовна - самая лучшая))) спасибо большое😄
- ИИрина16 марта 20248 марта посетили данную экскурсию. Это было действительно путешествие в сказочное прошлое. Огромное спасибо. Особую благодарность хочу выразить гиду Дарье. Слушать ее одно удовольствие. Узнали очень много интересного, всем рекомендую посетить данную экскурсию.
- ССвета27 февраля 2024Сам маршрут интересный, обязательно приедем летом. По подаче информации мне не хватило увлеченности, по мне как на уроке. По цене 10 т. р. дороговато на двоих, есть с чем сравнивать.
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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