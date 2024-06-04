Приглашаем вас в Подмосковную Швейцарию — так называли Звенигород на дореволюционных открытках. Расположенный на холмах на берегу Москвы-реки, в 14 веке он мог стать столицей Руси. Вы узнаете, почему этому не суждено было случиться. А также увидите знаменитый Саввино-Сторожевский монастырь и другие визитные карточки города.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Памятник Любови Орловой. Мы расскажем вам о её интересной судьбе.

Чеховские места. Вы увидите дом, где жил писатель. А также больницу, где он работал. Считается, что именно она стала прототипом знаменитой палаты №6. Дойдём и до места, где в советские времена собирались почитатели Чехова.

«Городок». Так называют старейшую часть города, окружённую земляными валами. Вы зайдёте в древний Успенский собор — по преданию, именно в нём Андрей Рублёв начал писать «Троицу». Полюбуетесь видами Москвы-реки и наберёте воду из источника.

Скит Преподобного Саввы. Я расскажу, как он жил здесь зимой и летом. Рядом по желанию можно окунуться в купель.

Саввино-Сторожевский монастырь. Вы осмотрите церковь Рождества Богородицы в стиле раннемосковского зодчества. А также Царские палаты Алексея Романова, фрески Андрея Рублёва и колодец Преподобного Саввы.

Организационные детали