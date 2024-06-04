Посетить главные места города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Приглашаем вас в Подмосковную Швейцарию — так называли Звенигород на дореволюционных открытках. Расположенный на холмах на берегу Москвы-реки, в 14 веке он мог стать столицей Руси. Вы узнаете, почему этому не суждено было случиться. А также увидите знаменитый Саввино-Сторожевский монастырь и другие визитные карточки города.
Памятник Любови Орловой. Мы расскажем вам о её интересной судьбе.
Чеховские места. Вы увидите дом, где жил писатель. А также больницу, где он работал. Считается, что именно она стала прототипом знаменитой палаты №6. Дойдём и до места, где в советские времена собирались почитатели Чехова.
«Городок». Так называют старейшую часть города, окружённую земляными валами. Вы зайдёте в древний Успенский собор — по преданию, именно в нём Андрей Рублёв начал писать «Троицу». Полюбуетесь видами Москвы-реки и наберёте воду из источника.
Скит Преподобного Саввы. Я расскажу, как он жил здесь зимой и летом. Рядом по желанию можно окунуться в купель.
Саввино-Сторожевский монастырь. Вы осмотрите церковь Рождества Богородицы в стиле раннемосковского зодчества. А также Царские палаты Алексея Романова, фрески Андрея Рублёва и колодец Преподобного Саввы.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. На вашем или нашем транспорте (стоимость одинаковая).
Возможна организация трансфера из Москвы и профессиональной фотосессии. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Звенигороде
Провели экскурсии для 4234 туристов
Александр — историк, аккредитованный гид по Москве, кандидат исторических наук (МГУ им. М. В. Ломоносова), доцент московского ВУЗа. Работаю с командой гидов. Ждем встречи с вами в Москве!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
4 июня 2024
Спасибо, путешествие по Звенигороду понравилось. Гид Александр приятный молодой человек, внимательный, хорошо и интересно рассказывал о достопримечательностях и истории города и окрестностей.
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Татьяна
21 мая 2024
Были в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. Гидом по знаменательным местам являлся Александр, которым достаточно познавательно изложена история Звенигорода, о людях живущих в разные времена. Мы прекрасно провели время. Спасибо
Лариса
17 мая 2024
Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!
Любовь
11 мая 2024
Хорошая экскурсия, комфортная машина. Александр приятный в общении человек.
Юля
11 мая 2024
Спасибо Александру за экскурсию! Экскурсовод приехал вовремя, на своем авто. Рассказал все доступно понятно, не затянуто Получили удовольствие от проведенного времени. Спасибо Город очень понравился
Наталья
5 мая 2024
Спасибо нашему гиду Александру. Я уже бывала в Звенигороде, но Александр смог показать новые интересные места. История города и людей, составивших историю этого года были представлены в материалах экскурсии. Отдельное спасибо за выполнение нашей просьбы по месту встречи. Желаю Александру профессиональных успехов!
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Татьяна
30 апр 2024
Экскурсия очень понравилась. Гид Александр интересный рассказчик и большой профессионал
Елена
21 апр 2024
Посетили экскурсию в Звенигород с мужем и родителями. Александр просто влюбил нас в этот чудесный подмосковный город! Замечательно была составлена программа экскурсии - сначала мы посмотрели достопримечательности города (памятник Любови читать дальше
Орловой, места, связанные с Чеховым), а после поехали на машине Александра в Саввино-Сторожевский монастырь. Красиво! Информативно. Нам понравилась подача материала - легко, без огромного количества имен и дат, с дополнительными фотографиями и материалами на планшете. Позже Александр посоветовал, где можно пообедать. Его рекомендацией мы также остались довольны😊 Однозначно рекомендуем и экскурсию, и экскурсовода!
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Игорь
24 мар 2024
С большим удовольствием прогулялись по Звенигороду вместе с гидом Алёной. Посетили чеховские места, Саввино-Сторожевский монастырь и другие достопримечательности города и окрестностей. Алёна прекрасный рассказчик, глубоко знает тему и умеет интересно её преподнести. Поездкой мы остались очень довольны!
Виктория
5 мар 2024
Александр встретил нас прямо на станции! Экскурсия была супер, эмоции просто переполняют, посетили все важные места, было просто сказочно. Вернуться в этот город? Нет сомнений! Спасибо, Александр, что познакомили нас с этой маленькой Швейцарией!!!
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