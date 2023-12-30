Звенигород - один из старейших городов Подмосковья

Групповая экскурсия в Звенигороде
Наша однодневная экскурсия познакомит вас с древнейшим городом Подмосковья и его историей.

Мы прогуляемся по центральной улице, а затем увидим одно из главных украшений Звенигорода — Саввино-Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь.
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья
Ближайшие даты:
30
дек
6
янв
13
янв
20
янв
27
янв
3
фев
10
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даты

Что вас ожидает:

  • Центральная улица Звенигорода
  • Собор Рождества Богородицы
  • Саввино-Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь
  • Пещеры Саввы Сторожевского и его скит

Описание

Старейший город Подмосковья Предлагаем вам посетить Звенигород — один из старейших городов Подмосковья. Вы прогуляетесь по его центральной улице, а затем вас ждут Саввино-Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь, пещеры Саввы Сторожевского и его скит. На территории Саввино-Сторожевского мужского ставропигиального монастыря вы увидите:
дворец царя Алексей Михайловича, • Царицыны палаты, • трапезную. Посетите Собор Рождества Богородицы и пройдете по древним ступеням Троицкой надвратной церкви. Важная информация Рекомендуется взять с собой бутылочки для святой воды, платки для посещения храмов.

По субботам в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном, экскурсионном автобусе Mercedes
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Балашиха, ул. Парковая 2
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Рекомендуется взять с собой бутылочки для святой воды
  • Платки для посещения храмов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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