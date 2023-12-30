Наша однодневная экскурсия познакомит вас с древнейшим городом Подмосковья и его историей.
Мы прогуляемся по центральной улице, а затем увидим одно из главных украшений Звенигорода — Саввино-Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь.
Мы прогуляемся по центральной улице, а затем увидим одно из главных украшений Звенигорода — Саввино-Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь.
Ближайшие даты:
30
дек
дек
6
янв
янв
13
янв
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20
янв
янв
27
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даты
Что вас ожидает:
- Центральная улица Звенигорода
- Собор Рождества Богородицы
- Саввино-Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь
- Пещеры Саввы Сторожевского и его скит
Описание
Старейший город Подмосковья Предлагаем вам посетить Звенигород — один из старейших городов Подмосковья. Вы прогуляетесь по его центральной улице, а затем вас ждут Саввино-Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь, пещеры Саввы Сторожевского и его скит. На территории Саввино-Сторожевского мужского ставропигиального монастыря вы увидите:
дворец царя Алексей Михайловича, • Царицыны палаты, • трапезную. Посетите Собор Рождества Богородицы и пройдете по древним ступеням Троицкой надвратной церкви. Важная информация Рекомендуется взять с собой бутылочки для святой воды, платки для посещения храмов.
По субботам в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на комфортабельном, экскурсионном автобусе Mercedes
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Балашиха, ул. Парковая 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам в 7:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Рекомендуется взять с собой бутылочки для святой воды
- Платки для посещения храмов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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