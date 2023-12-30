Старейший город Подмосковья Предлагаем вам посетить Звенигород — один из старейших городов Подмосковья. Вы прогуляетесь по его центральной улице, а затем вас ждут Саввино-Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь, пещеры Саввы Сторожевского и его скит. На территории Саввино-Сторожевского мужского ставропигиального монастыря вы увидите:

дворец царя Алексей Михайловича, • Царицыны палаты, • трапезную. Посетите Собор Рождества Богородицы и пройдете по древним ступеням Троицкой надвратной церкви. Важная информация Рекомендуется взять с собой бутылочки для святой воды, платки для посещения храмов.