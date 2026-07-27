Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)

Добро пожаловать в Звенигород! Прогулка по историческим местам города, включая Храм Александра Невского и домик Чехова, оставит незабываемые впечатления
Звенигород - старинный город Подмосковья, где каждый уголок дышит историей. Прогулка начинается у храма Александра Невского, известного своими святыми иконами. Далее маршрут проходит через улицу Московская, где возвышаются купеческие особняки XIX века. Вознесенский собор и домик Чехова - ключевые точки экскурсии. Завершает путешествие древнее городище, сохранившее атмосферу XII века. Идеальный выбор для тех, кто ценит неспешные прогулки и богатую историю
5
48 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические храмы
  • 🏡 Купеческие особняки
  • 🖼️ Фрески Андрея Рублева
  • 📜 Древнее городище
  • 🏠 Домик Чехова

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться красотой природы и архитектуры. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)

Что можно увидеть

  • Храм Александра Невского
  • Вознесенский собор
  • Домик Чехова
  • Успенский собор

Описание экскурсии

Экскурсия по Звенигороду

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая начнется у храма Александра Невского, построенного в 1901 году. Это место хранит святые иконы, среди которых и образ Александра Невского с частицей его мощей.

Путь через Московскую улицу

После посещения храма мы отправимся по улице Московской, где увидим памятник преподобному Савве Сторожевскому и князю Юрию. Это отличный момент для фотографий и размышлений о богатой истории этих мест.

Купеческие особняки и центральная площадь

Далее мы продолжим прогулку по улице Московской, полюбуемся великолепными купеческими особняками XIX века и направимся к центральной площади.

Вознесенский собор

Не упустите возможность осмотреть Вознесенский собор, возведенный в нашем городе в 2007 году. Его история начинается с XIV века, когда здесь находилась деревянная церковь, сгоревшая в пожаре. В процессе современной стройки были обнаружены средневековые захоронения, а также останки настоятеля старой церкви — Николая Фивейского.

Домик Чехова и древнее городище

После осмотра храма мы направимся к домику Чехова, а затем посетим древнее городище, которое существовало на территории Звенигорода в XII-XIII веках. Это место пропитано историей и атмосферой прошлого!

Успенский собор

Недалеко от городища расположен белокаменный Успенский собор, имеющий значение как памятник раннемосковского зодчества. Храм был построен примерно в 1400 году по указу князя Юрия Дмитриевича. Здесь вы найдете уникальные фрески, выполненные самим Андреем Рублевым.

Важно знать!

Если вы планируете бронирование экскурсий в праздничные даты, пожалуйста, отметьте, что необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Александра Невского
  • Улица Московская
  • Памятник преподобному Савве Сторожевскому и князю Юрию
  • Вознесенский собор
  • Домик Чехова
  • Успенский собор и другие
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
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1
3
2
1
О
У нас был экскурсовод Арсений. Для нашей небольшой компании четыре человека все было замечательно, интересно, увлекательно, достаточно бойко, посмотреть в Звенигороде есть на что. Арсений заворожил историей и своими знаниями о городе. Спасибо!
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Е
Гид Татьяна любит и знает свой город. Очень эрудированный человек. все понравилось. Времени оказалось мало. Захотелось вернуться в город и посмотреть музеи города.
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И
Экскурсия понравилась. Татьяна Вениаминовна провела нас по самым значимым точкам и достопримечательностям города в комфортном темпе. Мы познакомились с историей Храма Александра Невского и Вознесенского собора, прошлись по улице Московской,
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увидели памятники преподобному Савве Сторожевскому и князю Юрию, Любови Орловой и Антону Павловичу Чехову. С большим удовольствием прошлись по Малиновому оврагу, а потом услышали тот самый «малиновый звон» Успенского собора. Было интересно и познавательно☺️ Мы узнали не только общеизвестные факты, но и те, которые могут быть известны только глубоко знающим историю своего любимого города. Большое спасибо Татьяне Вениаминовне🙏 Экскурсию однозначно рекомендую!

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И
Хочется выразить благодарность экскурсоводу Татьяне! Рассказывает с большой любовью к своему городу, очень живо и интересно, с малоизвестными фактами.
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Н
Многое увидели, многое узнали, спасибо гиду и погоде! Экскурсия была встречей с добрым хозяином милого города. Было уютно, приятно и очень комфортно
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М
Любовь Леонидовна — замечательный экскурсовод, который прекрасно разбирается в истории Звенигорода и его знаменитых жителях. Она настоящий патриот своего города и делает всё возможное, чтобы передать эту любовь своим гостям.
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Благодаря её профессионализму и энтузиазму мы получили глубокое понимание истории и культуры Звенигорода, а также прониклись чувством патриотизма и любви к Родине. Рекомендуем всем посетить экскурсии с Любовью Леонидовной и открыть для себя удивительный мир этого замечательного города. Обязательно вернемся сюда вновь.

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