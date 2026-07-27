Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться красотой природы и архитектуры. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде.

Звенигород - старинный город Подмосковья, где каждый уголок дышит историей. Прогулка начинается у храма Александра Невского, известного своими святыми иконами. Далее маршрут проходит через улицу Московская, где возвышаются купеческие особняки XIX века. Вознесенский собор и домик Чехова - ключевые точки экскурсии. Завершает путешествие древнее городище, сохранившее атмосферу XII века. Идеальный выбор для тех, кто ценит неспешные прогулки и богатую историю

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия по Звенигороду

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая начнется у храма Александра Невского, построенного в 1901 году. Это место хранит святые иконы, среди которых и образ Александра Невского с частицей его мощей.

Путь через Московскую улицу

После посещения храма мы отправимся по улице Московской, где увидим памятник преподобному Савве Сторожевскому и князю Юрию. Это отличный момент для фотографий и размышлений о богатой истории этих мест.

Купеческие особняки и центральная площадь

Далее мы продолжим прогулку по улице Московской, полюбуемся великолепными купеческими особняками XIX века и направимся к центральной площади.

Вознесенский собор

Не упустите возможность осмотреть Вознесенский собор, возведенный в нашем городе в 2007 году. Его история начинается с XIV века, когда здесь находилась деревянная церковь, сгоревшая в пожаре. В процессе современной стройки были обнаружены средневековые захоронения, а также останки настоятеля старой церкви — Николая Фивейского.

Домик Чехова и древнее городище

После осмотра храма мы направимся к домику Чехова, а затем посетим древнее городище, которое существовало на территории Звенигорода в XII-XIII веках. Это место пропитано историей и атмосферой прошлого!

Успенский собор

Недалеко от городища расположен белокаменный Успенский собор, имеющий значение как памятник раннемосковского зодчества. Храм был построен примерно в 1400 году по указу князя Юрия Дмитриевича. Здесь вы найдете уникальные фрески, выполненные самим Андреем Рублевым.

Важно знать!

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