Неспешно прогуливаясь по старинным улочкам, мы поговорим о князьях, монахах, купцах и художниках. Попробуем понять, почему именно здесь уцелела атмосфера старого Подмосковья.
А затем окажемся в доме-музее Сергея Танеева — и история вдруг станет личной: с тихими комнатами, дачной тишиной и ощущением, что хозяин вот-вот вернётся к роялю.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Храм Александра Невского в Звенигороде.
- Улицу Московскую с купеческими домами 19 века и памятниками Савве Сторожевскому и князю Юрию.
- Центральную площадь и Вознесенский собор.
- Домик Чехова.
- Городище и Успенский собор.
- Дом-музей Сергея Танеева.
Вы узнаете
- Почему Звенигород называют подмосковной Швейцарией — и кто первым придумал это сравнение.
- Откуда взялась легенда о колоколах, которые «звенели сами», и как она связана с названием города.
- Почему в Средневековье Звенигород считали запасной столицей.
- От кого на самом деле защищали город древние земляные валы.
- Кем был Савва Сторожевский и почему его называли чудотворцем ещё при жизни.
- Зачем русские цари приезжали сюда неофициально — «перезагрузить голову».
- Почему монастырь называли царской дачей 17 века.
- Какую неожиданную роль играли монастырские винные погреба.
- Что искали в монастыре солдаты Наполеона и что им удалось найти.
Организация и тайминг экскурсии
- Продолжительность экскурсии по городу — 2 часа.
- Продолжительность экскурсии в музее — 1 академический час (45 мин).
- Переезд к музею занимает ориентировочно 10–15 мин.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на транспорте путешественников. Если у вас нет своего автомобиля, то из центра города до музея Танеева можно добраться на такси (10–15 минут в пути, такси стоит 350–400 ₽ в одну сторону).
- Экскурсию по городу проведет наш гид, экскурсию в музее — сотрудник музея.
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: 500 ₽ за чел. (есть льготы).
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Звенигороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 21151 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
