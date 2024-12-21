6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Святая Земля на Истре: индивидуальная экскурсия в Ново-Иерусалимский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древности и религиозного величия, посетив Ново-Иерусалимский монастырь на Истре. Вас ждет незабываемое путешествие по святой земле
Начало: СТ.М. Кунцевская, Москва
Расписание: по субботам в 11:00
21 дек в 11:00
28 дек в 11:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Групповая
Прогулка по Звенигороду с посещением храмов и Ново-Иерусалимского монастыря
Хотите побывать в местах, которые вдохновляли Пушкина и Левитана? Посетите храмы и обители Звенигорода, насладитесь умиротворением и благодатью
Начало: Г. Москва, ст. метро Строгино
Расписание: по субботам в 10:00
10 авг в 09:15
24 авг в 09:15
3 290₽ за человека
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья
Путешествие в старейший город Подмосковья. Прогулка по центральной улице, посещение Саввино-Сторожевского монастыря и пещер Саввы Сторожевского
Начало: Балашиха, ул. Парковая 2
Расписание: По субботам в 7:00
10 авг в 07:00
17 авг в 07:00
2 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «На весь день»
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