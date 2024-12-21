Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Звенигороде, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Святая Земля на Истре: индивидуальная экскурсия в Ново-Иерусалимский монастырь Погрузитесь в атмосферу древности и религиозного величия, посетив Ново-Иерусалимский монастырь на Истре. Вас ждет незабываемое путешествие по святой земле Начало: СТ.М. Кунцевская, Москва Расписание: по субботам в 11:00 15 000 ₽ за всё до 4 чел. 7 часов Групповая Прогулка по Звенигороду с посещением храмов и Ново-Иерусалимского монастыря Хотите побывать в местах, которые вдохновляли Пушкина и Левитана? Посетите храмы и обители Звенигорода, насладитесь умиротворением и благодатью Начало: Г. Москва, ст. метро Строгино Расписание: по субботам в 10:00 3 290 ₽ за человека 10 часов Групповая до 20 чел. Звенигород - один из старейших городов Подмосковья Путешествие в старейший город Подмосковья. Прогулка по центральной улице, посещение Саввино-Сторожевского монастыря и пещер Саввы Сторожевского Начало: Балашиха, ул. Парковая 2 Расписание: По субботам в 7:00 2 500 ₽ за человека Другие экскурсии Звенигорода

Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «На весь день»

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