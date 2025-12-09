Мои заказы

Звенигород в лицах: истории прошлого и герои настоящего

Душевное путешествие по древнему городу + концерт «Поющая бронза»
Звенигород — город, в котором время течёт иначе.

Вы пройдёте по валам древнего Городища, услышите звон колоколов 14 века и вдохновитесь людьми, которые когда-то жили и творили здесь, а также теми, кто делает историю сегодня.

В первой части мы отправимся на авторскую прогулку по Старому городу, а во второй — послушаем, как поёт бронза на концерте.
Описание экскурсии

Пешеходная экскурсия «Звенигород в лицах» (14:30–16:30)

Мы пройдём по уютным улочкам, поднимемся на валы древнего города, отыщем храм 14 века — символ духа и свободы, и маяк, который уже 400 лет указывает дорогу путникам. Эта прогулка — не просто об истории. Она о людях, выборе своего пути и вдохновении, которое они оставили после себя.

Обед в атмосферном кафе

Перерыв в тёплой, камерной обстановке. Можно обсудить впечатления, обменяться историями, просто передохнуть и почувствовать дух города.

Концерт «Поющая бронза» (19:00–20:30)

Во второй части путешествия мы встретим людей, которые творят историю Звенигорода сегодня. Вы услышите живое звучание уникального инструмента — билафона, от которого вибрирует каждая клеточка. В финале концерта каждый сможет прикоснуться к энергии бронзы и попробовать сыграть на инструменте.

Организационные детали

Обед — по желанию, примерно 600–800 ₽ на человека.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от церкви Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваш гид в Звенигороде
Я провожу авторские экскурсии в стиле сторителлинга, рассказываю историю города через судьбы значимых жителей и гостей. Легко, искренне, с любовью к теме.

