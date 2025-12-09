Звенигород — город, в котором время течёт иначе. Вы пройдёте по валам древнего Городища, услышите звон колоколов 14 века и вдохновитесь людьми, которые когда-то жили и творили здесь, а также теми, кто делает историю сегодня. В первой части мы отправимся на авторскую прогулку по Старому городу, а во второй — послушаем, как поёт бронза на концерте.

Описание экскурсии

Пешеходная экскурсия «Звенигород в лицах» (14:30–16:30)

Мы пройдём по уютным улочкам, поднимемся на валы древнего города, отыщем храм 14 века — символ духа и свободы, и маяк, который уже 400 лет указывает дорогу путникам. Эта прогулка — не просто об истории. Она о людях, выборе своего пути и вдохновении, которое они оставили после себя.

Обед в атмосферном кафе

Перерыв в тёплой, камерной обстановке. Можно обсудить впечатления, обменяться историями, просто передохнуть и почувствовать дух города.

Концерт «Поющая бронза» (19:00–20:30)

Во второй части путешествия мы встретим людей, которые творят историю Звенигорода сегодня. Вы услышите живое звучание уникального инструмента — билафона, от которого вибрирует каждая клеточка. В финале концерта каждый сможет прикоснуться к энергии бронзы и попробовать сыграть на инструменте.

Организационные детали

Обед — по желанию, примерно 600–800 ₽ на человека.