1 чел. По популярности Пешая 2 часа 56 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Знакомство с колоритным Брашовом: индивидуальная экскурсия Прогулка по узким улочкам Брашова, посещение Черной церкви и старинных бастионов. Почувствуйте дух средневековой Трансильвании €114 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 13 отзывов Индивидуальная до 15 чел. Дворец Пелеш: подлинная история Румынии Путешествие в замок Пелеш откроет тайны королевской династии и архитектурные шедевры XIX века. Окунитесь в атмосферу величия и элегантности €160 за всё до 15 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Индивидуальная экскурсия по Брашову Откройте для себя Брашов, город с уникальной историей и архитектурой. Прогуляйтесь по узким улочкам и узнайте, как он устоял перед Османской империей €100 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Брашова

