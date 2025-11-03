Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Бухаресте на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 36 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Исторический Бухарест Проживите один день в Бухаресте, как местный житель! Откройте для себя гармонию разных эпох и узнайте самые интересные факты о румынской столице Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc €160 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 59 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях €147 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Рождественский Бухарест Прогуляться по колоритным ярмаркам старого города и узнать, как отмечают зимние праздники в Румынии Начало: Площадь Объединения €120 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Бухареста

