Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Бухарест
Проживите один день в Бухаресте, как местный житель! Откройте для себя гармонию разных эпох и узнайте самые интересные факты о румынской столице
Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc
Завтра в 10:00
5 ноя в 17:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях
Сегодня в 14:00
7 ноя в 10:00
€147 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождественский Бухарест
Прогуляться по колоритным ярмаркам старого города и узнать, как отмечают зимние праздники в Румынии
Начало: Площадь Объединения
7 ноя в 14:00
8 ноя в 12:00
€120 за всё до 6 чел.
