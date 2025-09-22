Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Бухарест
Проживите один день в Бухаресте, как местный житель! Откройте для себя гармонию разных эпох и узнайте самые интересные факты о румынской столице
Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc
22 сен в 12:00
1 окт в 10:00
€147 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Знаменитые замки Трансильвании
Индивидуальная экскурсия по замкам Пелеш и Бран. Узнайте тайны румынской истории и фольклора, погрузитесь в атмосферу средневековья
Начало: У места вашего проживания
1 окт в 08:00
8 окт в 08:00
€534 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Дракулы - из Бухареста в монастырь Комана
Уникальная возможность погрузиться в историю Влада Цепеша и посетить живописные места Румынии. Откройте для себя загадки прошлого и насладитесь природой
Начало: Str Vodă Nr 1
Завтра в 08:00
14 сен в 13:00
€240 за всё до 4 чел.
