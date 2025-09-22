Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Бухаресте на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 34 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Исторический Бухарест Проживите один день в Бухаресте, как местный житель! Откройте для себя гармонию разных эпох и узнайте самые интересные факты о румынской столице Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc €147 за всё до 10 чел. На машине 8 часов 4 отзыва Индивидуальная до 2 чел. Знаменитые замки Трансильвании Индивидуальная экскурсия по замкам Пелеш и Бран. Узнайте тайны румынской истории и фольклора, погрузитесь в атмосферу средневековья Начало: У места вашего проживания €534 за всё до 2 чел. На машине 4.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. По следам Дракулы - из Бухареста в монастырь Комана Уникальная возможность погрузиться в историю Влада Цепеша и посетить живописные места Румынии. Откройте для себя загадки прошлого и насладитесь природой Начало: Str Vodă Nr 1 €240 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Бухареста

