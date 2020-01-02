12 отзывов оставили туристы

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Бухарест — «маленький Париж» Восточной Европы

Знакомство с архитектурой и знаковыми местами столицы Румынии на обзорной прогулке

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 2 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

85 за экскурсию

У этой экскурсии12 отзывов
4.08
Светлана
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Светлана – Гид в Бухаресте
Когда-то из Бухареста хотели сделать копию Парижа, после мировых войн —копию Москвы, но всё же румынская столица сумела сохранить своё лицо и особенную атмосферу.

На обзорной экскурсии 🧭 вы прочувствуете архитектурные контрасты города и откроете ключевые страницы его истории 📖.

Мы поговорим о диктаторе Чаушеску и князе Владе Дракуле, рассмотрим старинные дворцы и площади, хранящие воспоминания о революции.

В результате вы получите полное представление об истории и культуре Бухареста с первого упоминания о городе до его современных реалий.
Бухарест — «маленький Париж» Восточной Европы
Бухарест — «маленький Париж» Восточной Европы

Что вас ожидает

Страницы истории Бухареста
Наше путешествие в историю столицы начнется с площади Революции, где я расскажу вам о кровавых событиях революции 1989 года и роли диктатора Чаушеску в судьбе Румынии. Здесь же вы встретите Атенеум, архитектурную визитную карточку Бухареста, чьи шесть наружных колонн идентичны колоннам Афинского Акрополя. А затем рассмотрите Королевский дворец, который долгое время оставался главной резиденцией румынских монархов. Сегодня часть залов дворца занимает экспозиция Румынского Национального музея искусств с коллекциями старинных гобеленов, скульптур и картин.

Старинная архитектура бульвара Calea Victoriei
Вы прогуляетесь по старейшему бульвару Бухареста, который первоначально был вымощен деревом, а деревянные тротуары использовались в качестве покрытия для дождевых стоков каналов. Именно здесь в конце 17 века строили свои дома бояре, а затем появились гостиницы, рестораны и административные постройки. Вы рассмотрите сохранившиеся здания эпохи Брынковяну и неорумынского стиля, сочетавшего византийские и османские черты с ренессансом и барокко, что придало неповторимую атмосферу старым кварталам Бухареста.

Колорит исторической части города
Затем углубимся в историческую часть города, в которой скрываются десятки ярких ресторанчиков и кафе. Вы посетите княжеский двор, найдете грамоту, подписанную самим Владом Цепешем, известным всему миру как Влад Дракула. На площади Конституции вы увидите самое большое административное здание в мире — Дворец Парламента, — а также посетите Патриарший Дворец начала 20 века. И, конечно, узнаете, какие истории прячутся за фасадами домов, скульптур и памятников.

Кроме того, на прогулке я дам несколько рекомендаций, где в Бухаресте пообедать и интересно провести время, куда стоит отправиться самостоятельно, расскажу о ночной жизни города, лучших местах для шоппинга и многом другом.

Организационные детали

  • Также можно провести расширенный вариант экскурсии на 3,5 — 4 часа, посетив один-два музея по вашему выбору
  • Это обзорная пешеходная экскурсия, во время которой предусмотрены фото-паузы в самых живописных и эффектных местах Бухареста
  • Возможен вариант автомобильно-пешеходной экскурсии (стоимость уточняйте у гида)
  • При выборе своего транспорта, пожалуйста, убедитесь в наличии одного пассажирского места для гида
Бухарест — «маленький Париж» Восточной Европы
Бухарест — «маленький Париж» Восточной Европы
Бухарест — «маленький Париж» Восточной Европы
Бухарест — «маленький Париж» Восточной Европы
Бухарест — «маленький Париж» Восточной Европы
Бухарест — «маленький Париж» Восточной Европы
Бухарест — «маленький Париж» Восточной Европы
Бухарест — «маленький Париж» Восточной Европы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Хочу поделиться своими личными знаниями о румынской столице — я уже более 16 лет здесь живу и не понаслышке знаю о том, чем город живёт и чем дышат его жители.
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12 отзывов оставили туристы

2 января 2020
Это первая экскурсия, которая нам настолько не понравилась! Не было никакой сюжетной линии, экскурсовод не подготовлен, никакой информации о городе, истории мы не получили. Очень не рекомендую!!!
Julia
21 декабря 2019
Светлана чудесный человек и замечательный гид! В неё можно влюбиться так же как и в предрождественский уютный Бухарест. Хорошо знает местность, знаковые места, культуру, традиции и всё, что может быть интересно любому человеку, посещающему страну в первый раз. Очень рекомендую прогуляться по городу именно с ней, да и вообще провести незабываемое время в Румынии. Остались только тёплые эмоции, обязательно вернусь ещё)
24 октября 2019
Вчера вернулась домой из этого чудесного города. И прекрасному впечатлению от пребывания там в большой степени благодарна Светлане, которая провела замечательную, познавательную экскурсию. Как оказалось не так уж много я знала об истории Румынии и Бухареста. И даже в современной истории страны, которая проходила уже на моих глазах, помогла мне разобраться Светлана в ходе нашей чудесной прогулки по городу. Все было чудесно: и погода, и рассказы, и кофе. Спасибо, Светлана! Уже второй раз я воспользовалась услугами фирмы Tripster и не пожалела. Всем рекомендую.
1 сентября 2019
На 100 процентов согласна с Анной, написавшей ранее и прибавить к ее отзыву нечего
29 июля 2019
Светлана провела очень увлекательную и познавательную экскурсию! Рекомендую!
5 июля 2019
Хорошая экскурсия. Узнали много нового о периоде Чаушеску. Рекомендую.
26 мая 2019
Экскурсия была очень познавательной! Спасибо за интересный рассказ!
18 февраля 2019
Светлана очень хорошо знает историю и современный Бухарест. Она составила индивидуальный маршрут, чтобы я не только познакомилась с Бухарестом историческим, но и могла ориентироваться в городе. Ответила на все вопросы, связанные с Бухарестом и Румынией в прошлом и настоящем. Я благодарна ей за за прекрасно проведённое время и за полученную информацию. Ольга
19 января 2019
Светлана живая, любящая Бухарест, показала его нам своими глазами, мы чудесно погуляли. Светлана рассказала и про нрав и про жизнь Румынии. На следующий день спросила как доехали до следующего города и посоветовала, что посмотреть! Супер!
10 января 2019
Были в Бухаресте 1. 01. с мужем и сыном - 7 лет. Честно говоря, думала не писать отзыв, но это наше субъективное восприятие и, возможно, кому-то пригодится. И еще должна заметить, что мы достаточно опытные путешественники и всегда пользуемся услугами Трипстера при знакомстве с городом и до этой поездки не оставляли ни одного негативного отзыва, наверно, потому что и впечатления были положительные))) Искренне жаль потраченных денег. Мы всё ждали когда же начнется экскурсия, а она оказывается уже вовсю шла. Гид сориентировал нас по местности, но для этого у нас была карта. Нам показалось, что цена явно завышена (ввиду отсутствия конкуренции). На контрасте - мы получили искреннее удовольствие и море интересной информацию от экскурсии в Брашове, При этом вводные у нас были одни и те же: весь день в пути, голодные и с нами ребенок. К сожалению, впечатления таковы: нам понравилась Румыния, но Бухарест - нет, больше сюда возвращаться не планируем, порекомендовать не можем. Если Вы умеете читать и ориентироваться по карте и есть хоть минимальный туристический опыт - данная экскурсия ни к чему. Гиду возможно надо как-то иначе структурировать материал, или изменить манеру подачи, или просто удачи, возможно это был просто не тот день
Ещё 2 отзыва

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Приглашаю прожить вместе один столичный румынский день! Вы посмотрите на Бухарест глазами местного жителя, ощутите царящую здесь гармонию разных эпох и раскроете секреты президентской четы Чаушеску в принадлежавшем им дворце. А я расскажу о румынской столице самое интересное и помогу понять ее жизнь изнутри.
Добро пожаловать в Бухарест!Добро пожаловать в Бухарест!Добро пожаловать в Бухарест!
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16 отзывов
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«Город радости», «Париж Восточной Европы» и «место, которое любил Влад Дракула» — все это о Бухаресте. Я расскажу о хитром переплетении эпох и национальностей в румынской столице, помогу найти в ней элементы православной Византии, Советского Союза, утонченной Западной Европы и Османской империи. А главное — поделюсь историями, которых нет в путеводителях, и раскрою истинную душу Бухареста!

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