12 отзывов оставили туристы

Бухарест - город с уникальной историей и атмосферой.На индивидуальной экскурсии вы посетите площадь Революции, узнаете о роли Чаушеску и увидите Королевский дворец. Прогулка по бульвару Calea Victoriei откроет перед вами

старинные здания и архитектурные стили. В исторической части города вы найдете княжеский двор и Дворец Парламента. Экскурсия завершится рекомендациями по ресторанам и шоппингу. Это идеальный способ познакомиться с Бухарестом и его культурой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Страницы истории Бухареста

Наше путешествие в историю столицы начнется с площади Революции, где я расскажу вам о кровавых событиях революции 1989 года и роли диктатора Чаушеску в судьбе Румынии. Здесь же вы встретите Атенеум, архитектурную визитную карточку Бухареста, чьи шесть наружных колонн идентичны колоннам Афинского Акрополя. А затем рассмотрите Королевский дворец, который долгое время оставался главной резиденцией румынских монархов. Сегодня часть залов дворца занимает экспозиция Румынского Национального музея искусств с коллекциями старинных гобеленов, скульптур и картин.

Старинная архитектура бульвара Calea Victoriei

Вы прогуляетесь по старейшему бульвару Бухареста, который первоначально был вымощен деревом, а деревянные тротуары использовались в качестве покрытия для дождевых стоков каналов. Именно здесь в конце 17 века строили свои дома бояре, а затем появились гостиницы, рестораны и административные постройки. Вы рассмотрите сохранившиеся здания эпохи Брынковяну и неорумынского стиля, сочетавшего византийские и османские черты с ренессансом и барокко, что придало неповторимую атмосферу старым кварталам Бухареста.

Колорит исторической части города

Затем углубимся в историческую часть города, в которой скрываются десятки ярких ресторанчиков и кафе. Вы посетите княжеский двор, найдете грамоту, подписанную самим Владом Цепешем, известным всему миру как Влад Дракула. На площади Конституции вы увидите самое большое административное здание в мире — Дворец Парламента, — а также посетите Патриарший Дворец начала 20 века. И, конечно, узнаете, какие истории прячутся за фасадами домов, скульптур и памятников.

Кроме того, на прогулке я дам несколько рекомендаций, где в Бухаресте пообедать и интересно провести время, куда стоит отправиться самостоятельно, расскажу о ночной жизни города, лучших местах для шоппинга и многом другом.

Организационные детали