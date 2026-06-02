12 отзывов оставили туристы

На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях
Бухарест - город с уникальной историей и атмосферой.
На индивидуальной экскурсии вы посетите площадь Революции, узнаете о роли Чаушеску и увидите Королевский дворец. Прогулка по бульвару Calea Victoriei откроет перед вами читать дальшеуменьшить
старинные здания и архитектурные стили. В исторической части города вы найдете княжеский двор и Дворец Парламента. Экскурсия завершится рекомендациями по ресторанам и шоппингу. Это идеальный способ познакомиться с Бухарестом и его культурой
Наше путешествие в историю столицы начнется с площади Революции, где я расскажу вам о кровавых событиях революции 1989 года и роли диктатора Чаушеску в судьбе Румынии. Здесь же вы встретите Атенеум, архитектурную визитную карточку Бухареста, чьи шесть наружных колонн идентичны колоннам Афинского Акрополя. А затем рассмотрите Королевский дворец, который долгое время оставался главной резиденцией румынских монархов. Сегодня часть залов дворца занимает экспозиция Румынского Национального музея искусств с коллекциями старинных гобеленов, скульптур и картин.
Старинная архитектура бульвара Calea Victoriei
Вы прогуляетесь по старейшему бульвару Бухареста, который первоначально был вымощен деревом, а деревянные тротуары использовались в качестве покрытия для дождевых стоков каналов. Именно здесь в конце 17 века строили свои дома бояре, а затем появились гостиницы, рестораны и административные постройки. Вы рассмотрите сохранившиеся здания эпохи Брынковяну и неорумынского стиля, сочетавшего византийские и османские черты с ренессансом и барокко, что придало неповторимую атмосферу старым кварталам Бухареста.
Колорит исторической части города
Затем углубимся в историческую часть города, в которой скрываются десятки ярких ресторанчиков и кафе. Вы посетите княжеский двор, найдете грамоту, подписанную самим Владом Цепешем, известным всему миру как Влад Дракула. На площади Конституции вы увидите самое большое административное здание в мире — Дворец Парламента, — а также посетите Патриарший Дворец начала 20 века. И, конечно, узнаете, какие истории прячутся за фасадами домов, скульптур и памятников.
Кроме того, на прогулке я дам несколько рекомендаций, где в Бухаресте пообедать и интересно провести время, куда стоит отправиться самостоятельно, расскажу о ночной жизни города, лучших местах для шоппинга и многом другом.
Организационные детали
Также можно провести расширенный вариант экскурсии на автомобиле на 3,5 — 4 часа, посетив один-два музея по вашему выбору
Это обзорная пешеходная экскурсия, во время которой предусмотрены фото-паузы в самых живописных и эффектных местах Бухареста
Возможен вариант автомобильно-пешеходной экскурсии (стоимость уточняйте у организатора)
При выборе своего транспорта, пожалуйста, убедитесь в наличии одного пассажирского места для гида
В жаркую погоду начало экскурсии возможно с 10-00 утра или после 18-00 вечера
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Бухаресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 873 туристов
Я лицензированный гид по Румынии с 25-летним опытом работы и профильным высшим образованием.
За эти годы я познакомила с Бухарестом и Румынией путешественников из разных стран, а также получила большой опыт читать дальшеуменьшить
как в сфере туризма, так и в организации индивидуальных поездок и сопровождения гостей.
У меня собственное сертифицированное турагентство, поэтому помимо экскурсий я могу помочь с трансферами, услугами гидов-переводчиков, сопровождением на переговорах, выставках, деловых встречах и другими организационными вопросами.
Я живу в Бухаресте, и именно отсюда для большинства гостей начинается знакомство с Румынией. Вместе мы сможем открыть атмосферу столицы, её характер, детали и истории, а затем продолжить путешествие по стране.
Мои экскурсии подходят тем, кто ценит комфортный темп, живое общение и действительно качественные впечатления.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
5
3
5
2
1
1
1
Елена
Светлана очень приятный и компетентный гид, чувствуется, что она любит Бухарест, интересно ведёт повествование. Мы находились уже 2 дня в Бухарестская, пытались самостоятельно исследовать город и были слегка в нём читать дальшеуменьшить
разочарована- ожидания и действительность не совсем совпали. Нам показался Бухарест очень сумбурно и не грамотным. Светлане удалось изменить наше отношение к нему рассказав историю города, построек, показав Бухарест с другой стороны. Когда понимаешь историю этого города и Румынии в целом начинаешь относиться по другому к тому что видишь. Спасибо Вам Светлана.
Светлана
Ответ организатора:
Елена, большое спасибо за такой душевный отзыв! Мне особенно приятно, что после нашей прогулки Бухарест открылся для вас с другой стороны. читать дальшеуменьшить
Этот город действительно не всегда производит яркое первое впечатление, но за его внешней неоднозначностью скрывается богатая история, удивительные судьбы и множество интересных деталей. Очень рада, что мне удалось помочь вам увидеть и почувствовать его по-новому. Благодарю за доверие и за время, проведённое вместе. Буду рада новой встрече в Румынии! С наилучшими пожеланиями, Светлана
Вам был полезен этот отзыв?
В
Василий
Нам очень понравилось как мы прошли экскурсию, Светлана интересно рассказывает о городе, о Румынии об истории страны и обычной жизни в Румынии. Маршрут составлен удобно с остановками. После экскурсии сложилось читать дальшеуменьшить
совсем другое впечатление о Бухаресте и Румынии, чем когда мы только приехали в город, появилось впечатление, что город стал если не родным, то точно очень близким знакомым. Благодарим Светлану за проведенное вместе время.
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо, Василий, за добрые слова о моей работе. Всех благ!
Вам был полезен этот отзыв?
С
София
Дата посещения: 22 июл 2025
Очень хорошо и интересно провели время со Светланой, все рассказала, очень информативно и полезно. Действительно знает и любит свое дело, большой профессионал ! Будете в Румынии - обязательно к ней обращайтесь! ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Лариса
Экскурсия замечательная. Светлана отличный рассказчик и просто замечательный человек. Спасибо огромное.
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо, Лариса, за добрые слова ❤️ Хорошей Вам дороги и, возможно, до встречи! Маме привет 🎂
Вам был полезен этот отзыв?
Natalia
Душевный гид, интересная экскурсия:-) огромное спасибо, Светлана!
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо, Наталья, за отзыв! Приезжайте еще!
Вам был полезен этот отзыв?
Инна
Мы в полном восторге от экскурсии со Светланой! Светлана ведёт легко, рассказывает интересно, подстраивается под настроение и вопросы, и вообще создаёт атмосферу, в которой просто приятно идти и слушать. Мы читать дальшеуменьшить
гуляли, смеялись, узнавали кучу любопытных вещей и время пролетело незаметно. В конце дня у нас было ощущение:"Вот это да, мы реально полюбили этот город!" Огромное спасибо Светлане! Она шикарный гид и очень приятный человек 💛
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Бухареста
Похожие экскурсии на «Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы»