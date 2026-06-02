12 отзывов оставили туристы

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Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы

На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях
Бухарест - город с уникальной историей и атмосферой.

На индивидуальной экскурсии вы посетите площадь Революции, узнаете о роли Чаушеску и увидите Королевский дворец. Прогулка по бульвару Calea Victoriei откроет перед вами
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старинные здания и архитектурные стили. В исторической части города вы найдете княжеский двор и Дворец Парламента. Экскурсия завершится рекомендациями по ресторанам и шоппингу. Это идеальный способ познакомиться с Бухарестом и его культурой

4.9
66 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история и архитектура
  • 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
  • 📸 Фото-паузы в живописных местах
  • 🍽️ Рекомендации по ресторанам и кафе
  • 🛍️ Советы по шоппингу и ночной жизни
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы

Что можно увидеть

  • Площадь Революции
  • Атенеум
  • Королевский дворец
  • Бульвар Calea Victoriei
  • Княжеский двор
  • Дворец Парламента
  • Патриарший Дворец

Описание экскурсии

Страницы истории Бухареста

Наше путешествие в историю столицы начнется с площади Революции, где я расскажу вам о кровавых событиях революции 1989 года и роли диктатора Чаушеску в судьбе Румынии. Здесь же вы встретите Атенеум, архитектурную визитную карточку Бухареста, чьи шесть наружных колонн идентичны колоннам Афинского Акрополя. А затем рассмотрите Королевский дворец, который долгое время оставался главной резиденцией румынских монархов. Сегодня часть залов дворца занимает экспозиция Румынского Национального музея искусств с коллекциями старинных гобеленов, скульптур и картин.

Старинная архитектура бульвара Calea Victoriei

Вы прогуляетесь по старейшему бульвару Бухареста, который первоначально был вымощен деревом, а деревянные тротуары использовались в качестве покрытия для дождевых стоков каналов. Именно здесь в конце 17 века строили свои дома бояре, а затем появились гостиницы, рестораны и административные постройки. Вы рассмотрите сохранившиеся здания эпохи Брынковяну и неорумынского стиля, сочетавшего византийские и османские черты с ренессансом и барокко, что придало неповторимую атмосферу старым кварталам Бухареста.

Колорит исторической части города

Затем углубимся в историческую часть города, в которой скрываются десятки ярких ресторанчиков и кафе. Вы посетите княжеский двор, найдете грамоту, подписанную самим Владом Цепешем, известным всему миру как Влад Дракула. На площади Конституции вы увидите самое большое административное здание в мире — Дворец Парламента, — а также посетите Патриарший Дворец начала 20 века. И, конечно, узнаете, какие истории прячутся за фасадами домов, скульптур и памятников.

Кроме того, на прогулке я дам несколько рекомендаций, где в Бухаресте пообедать и интересно провести время, куда стоит отправиться самостоятельно, расскажу о ночной жизни города, лучших местах для шоппинга и многом другом.

Организационные детали

  • Также можно провести расширенный вариант экскурсии на автомобиле на 3,5 — 4 часа, посетив один-два музея по вашему выбору
  • Это обзорная пешеходная экскурсия, во время которой предусмотрены фото-паузы в самых живописных и эффектных местах Бухареста
  • Возможен вариант автомобильно-пешеходной экскурсии (стоимость уточняйте у организатора)
  • При выборе своего транспорта, пожалуйста, убедитесь в наличии одного пассажирского места для гида
  • В жаркую погоду начало экскурсии возможно с 10-00 утра или после 18-00 вечера

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Бухаресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 873 туристов
Я лицензированный гид по Румынии с 25-летним опытом работы и профильным высшим образованием. За эти годы я познакомила с Бухарестом и Румынией путешественников из разных стран, а также получила большой опыт
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как в сфере туризма, так и в организации индивидуальных поездок и сопровождения гостей. У меня собственное сертифицированное турагентство, поэтому помимо экскурсий я могу помочь с трансферами, услугами гидов-переводчиков, сопровождением на переговорах, выставках, деловых встречах и другими организационными вопросами. Я живу в Бухаресте, и именно отсюда для большинства гостей начинается знакомство с Румынией. Вместе мы сможем открыть атмосферу столицы, её характер, детали и истории, а затем продолжить путешествие по стране. Мои экскурсии подходят тем, кто ценит комфортный темп, живое общение и действительно качественные впечатления.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
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5
3
5
2
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1
Елена
Светлана очень приятный и компетентный гид, чувствуется, что она любит Бухарест, интересно ведёт повествование. Мы находились уже 2 дня в Бухарестская, пытались самостоятельно исследовать город и были слегка в нём
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разочарована- ожидания и действительность не совсем совпали. Нам показался Бухарест очень сумбурно и не грамотным. Светлане удалось изменить наше отношение к нему рассказав историю города, построек, показав Бухарест с другой стороны. Когда понимаешь историю этого города и Румынии в целом начинаешь относиться по другому к тому что видишь. Спасибо Вам Светлана.

Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Елена, большое спасибо за такой душевный отзыв!
Мне особенно приятно, что после нашей прогулки Бухарест открылся для вас с другой стороны.
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Этот город действительно не всегда производит яркое первое впечатление, но за его внешней неоднозначностью скрывается богатая история, удивительные судьбы и множество интересных деталей.
Очень рада, что мне удалось помочь вам увидеть и почувствовать его по-новому.
Благодарю за доверие и за время, проведённое вместе. Буду рада новой встрече в Румынии!
С наилучшими пожеланиями, Светлана

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В
Нам очень понравилось как мы прошли экскурсию, Светлана интересно рассказывает о городе, о Румынии об истории страны и обычной жизни в Румынии. Маршрут составлен удобно с остановками. После экскурсии сложилось
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совсем другое впечатление о Бухаресте и Румынии, чем когда мы только приехали в город, появилось впечатление, что город стал если не родным, то точно очень близким знакомым. Благодарим Светлану за проведенное вместе время.

Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо, Василий, за добрые слова о моей работе. Всех благ!
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С
Дата посещения: 22 июл 2025
Очень хорошо и интересно провели время со Светланой, все рассказала, очень информативно и полезно. Действительно знает и любит свое дело, большой профессионал ! Будете в Румынии - обязательно к ней обращайтесь! ❤️
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Л
Экскурсия замечательная. Светлана отличный рассказчик и просто замечательный человек. Спасибо огромное.
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо, Лариса, за добрые слова ❤️ Хорошей Вам дороги и, возможно, до встречи! Маме привет 🎂
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Natalia
Душевный гид, интересная экскурсия:-) огромное спасибо, Светлана!
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо, Наталья, за отзыв! Приезжайте еще!
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Инна
Мы в полном восторге от экскурсии со Светланой! Светлана ведёт легко, рассказывает интересно, подстраивается под настроение и вопросы, и вообще создаёт атмосферу, в которой просто приятно идти и слушать. Мы
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гуляли, смеялись, узнавали кучу любопытных вещей и время пролетело незаметно.
В конце дня у нас было ощущение:"Вот это да, мы реально полюбили этот город!" Огромное спасибо Светлане! Она шикарный гид и очень приятный человек 💛

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