Еще несколько необычных экскурсий в Бухаресте

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Многоликий Бухарест

Увидеть «визитные карточки» города и посетить роскошный дворец Чаушеску с профессиональным гидом

Bobes
Bobes – Гид из Бухареста
Приглашаю прожить вместе один столичный румынский день! Вы посмотрите на Бухарест глазами местного жителя, ощутите царящую здесь гармонию разных эпох и раскроете секреты президентской четы Чаушеску в принадлежавшем им дворце.

А я расскажу о румынской столице самое интересное и помогу понять ее жизнь изнутри.
Задать вопросОбычно отвечает за 34 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €120 за экскурсию

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Многоликий Бухарест
Многоликий Бухарест

Что вас ожидает

Бухарест сквозь столетия
Вы погуляете по очаровательным мощеным улочкам Старого города и полюбуетесь его уютными площадями и древними церквями. А также оцените возведенный в XVII веке проспект Победы и неоклассический концертный зал Румынский Атенеум. Следом рассмотрите дворец Парламента — второе по величине здание мира — и заглянете на площадь Революции, протесты на которой привели к падению коммунизма в декабре 1989 года.

История и легенды дворца Чаушеску
«На десерт» вы посетите изысканный Весенний дворец Чаушеску. Именно здесь с начала 60-х и до 25 декабря 1989 года жили румынский диктатор Николай Чаушеску и его жена Елена. Вы узнаете любопытные факты о когда-то самом охраняемом здании Румынии, погуляете по его роскошным залам и увидите подземный домашний кинотеатр, бассейн и даже золотую ванную комнату.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 во дворец Чаушеску не включены в стоимость: 11 евро с человека (+ билет для гида).

Начало и место завершения
🚩 у ресторана Hanu' lui Manuc
Многоликий Бухарест
Многоликий Бухарест
Многоликий Бухарест
Многоликий Бухарест
Многоликий Бухарест
Многоликий Бухарест
Многоликий Бухарест
Многоликий Бухарест
Многоликий Бухарест
Многоликий Бухарест

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Bobes
Bobes
Дорогие гости! Позвольте мне взять вас под свое крыло и рассказать то, что знают только местные. Давайте поговорим об истории, искусстве и архитектуре Румынии. Традициях, кухне, повседневной жизни и обычаях. Без долгих скучных лекций — только самое интересное!
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