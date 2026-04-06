Еще несколько необычных экскурсий в Бухаресте

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и про сам Бухарест, причём не сухо, а так, что действительно хочется слушать.

Было здорово, что мы увидели не только исторический центр, но и более современные улицы, и места, куда обычный турист сам, скорее всего, не дойдёт. Благодаря этому город открылся нам намного лучше и стал понятнее и живее.

Стелла очень внимательная, приятная в общении, с ней было легко и комфортно. Видно, что она много знает и действительно любит то, о чём рассказывает. Нам кажется, что у неё есть ответ вообще на любой вопрос. По ходу экскурсии сделали паузу на кофе, и это тоже было очень кстати.

Отдельное спасибо за советы по ресторану, блюдам и напиткам — всё оказалось очень удачно. И что особенно приятно, даже после экскурсии Стелла остаётся с нами на связи, отвечает на наши вопросы и подсказывает места, куда можно сходить самостоятельно именно с учётом наших интересов. Такое отношение очень ценно.

Экскурсию со Стеллой точно рекомендуем. Если хочется не просто пройтись по центру, а действительно почувствовать город и узнать о нём больше, то это отличный выбор.