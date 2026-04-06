Еще несколько необычных экскурсий в Бухаресте

Проживите один день в румынской столице, увидев её глазами местного жителя.
Ощутите гармонию разных эпох, прогуливаясь по мощеным улочкам Старого города, любуясь уютными площадями и древними церквями. Оцените проспект Победы и неоклассический концертный зал Румынский Атенеум. Рассмотрите дворец Парламента и посетите площадь Революции, где произошли исторические события. Узнайте самые интересные факты о Бухаресте и почувствуйте его жизнь изнутри
Ощутите гармонию разных эпох, прогуливаясь по мощеным улочкам Старого города, любуясь уютными площадями и древними церквями. Оцените проспект Победы и неоклассический концертный зал Румынский Атенеум. Рассмотрите дворец Парламента и посетите площадь Революции, где произошли исторические события. Узнайте самые интересные факты о Бухаресте и почувствуйте его жизнь изнутри
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🎶 Неоклассическая архитектура
- 📜 Увлекательные рассказы
- 🚶♂️ Прогулки по Старому городу
Что можно увидеть
- Старый город
- Проспект Победы
- Румынский Атенеум
- Дворец Парламента
- Площадь Революции
Описание экскурсии
Бухарест сквозь столетия
Вы погуляете по очаровательным мощеным улочкам Старого города и полюбуетесь его уютными площадями и древними церквями. А также оцените возведенный в XVII веке проспект Победы и неоклассический концертный зал Румынский Атенеум. Следом рассмотрите дворец Парламента — второе по величине здание мира — и заглянете на площадь Революции, протесты на которой привели к падению коммунизма в декабре 1989 года.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ресторана Hanu’ lui Manuc
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стелла — ваш гид в Бухаресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 611 туристов
Дорогие гости! Позвольте мне взять вас под свое крыло и рассказать то, что знают только местные. Давайте поговорим об истории, искусстве и архитектуре Румынии. Традициях, кухне, повседневной жизни и обычаях. Без долгих скучных лекций — только самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам очень понравилась экскурсия со Стеллой по Бухаресту 4 апреля. Провели с ней 3 часа и ни разу не было скучно — она очень интересно рассказывает и про историю Румынии,
Стелла
Ответ организатора:
Яна спасибо огромное за такой красивый отзыв, это я получила огромное наслаждение от экскурсии с вашей семьёй, всё былл очень легко и непринужденно, Целую)))
Вам был полезен этот отзыв?
J
Спасибо большое за замечательную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Гид рассказывала увлекательно, с удовольствием отвечала на все наши вопросы и дала отличные рекомендации, куда еще стоит сходить и что посмотреть. Чувствовалось, что человек действительно любит свое дело. Мы отлично провели время и получили массу приятных впечатлений. От всей души рекомендуем эту экскурсию!
Рижанки))
Рижанки))
Вам был полезен этот отзыв?
Нам очень понравилась экскурсия, мы узнали столько нового и про Бухарест и про историю страны в целом. Стелла отличный рассказчик и действительно знает все о Румынии, лучшего экскурсовода сложно было
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Стелле за интересный и позновательный тур по Бухаресту. Несмотря на задержку рейса, Стелла до поздного вечера была с нами и провела экскурсию.
Все было интересно. Мы даже захотели вернутся на следующий год!
Спасибо еще раз!
Все было интересно. Мы даже захотели вернутся на следующий год!
Спасибо еще раз!
Вам был полезен этот отзыв?
E
Очень понравилась экскурсия. Стелла обладает широкими знаниями, рекомендуем от всей души
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень понравилось. Прекрасный гид и очень приятный человек. Время пролетело незаметно. Стелла спасибо огромное еще раз.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Бухареста
Похожие экскурсии на «Многоликий Бухарест»
Индивидуальная
до 10 чел.
Бухарест: прогулка сквозь время
Насыщенная экскурсия по ключевым достопримечательностям и историческим эпохам города
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
19 авг в 10:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
от €141 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бухарест: самое главное за 2,5 часа
Увидеть знаковые места города и познакомиться с его историей на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Str Bibescu Vodă Nr 1. Внизу Патриархий
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €186 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам Дракулы - из Бухареста в монастырь Комана
Уникальная возможность погрузиться в историю Влада Цепеша и посетить живописные места Румынии. Откройте для себя загадки прошлого и насладитесь природой
Начало: Str Vodă Nr 1
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €240 за всё до 3 чел.
от €175 за экскурсию