Еще несколько необычных экскурсий в Бухаресте

Что вас ожидает

Бухарест сквозь столетия

Вы погуляете по очаровательным мощеным улочкам Старого города и полюбуетесь его уютными площадями и древними церквями. А также оцените возведенный в XVII веке проспект Победы и неоклассический концертный зал Румынский Атенеум. Следом рассмотрите дворец Парламента — второе по величине здание мира — и заглянете на площадь Революции, протесты на которой привели к падению коммунизма в декабре 1989 года.

История и легенды дворца Чаушеску

«На десерт» вы посетите изысканный Весенний дворец Чаушеску. Именно здесь с начала 60-х и до 25 декабря 1989 года жили румынский диктатор Николай Чаушеску и его жена Елена. Вы узнаете любопытные факты о когда-то самом охраняемом здании Румынии, погуляете по его роскошным залам и увидите подземный домашний кинотеатр, бассейн и даже золотую ванную комнату.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 во дворец Чаушеску не включены в стоимость: 11 евро с человека (+ билет для гида).