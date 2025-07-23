Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Бухарест
Проживите один день в Бухаресте, как местный житель! Откройте для себя гармонию разных эпох и узнайте самые интересные факты о румынской столице
Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc
Завтра в 10:00
14 дек в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
€147 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Знаменитые замки Трансильвании
Индивидуальная экскурсия по замкам Пелеш и Бран. Узнайте тайны румынской истории и фольклора, погрузитесь в атмосферу средневековья
Начало: В городе Синая
13 дек в 19:00
14 дек в 08:00
€561 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
Узнать о винодельнях региона и попробовать местные вина премиум-класса
Начало: В Старом городе
14 дек в 15:00
19 дек в 15:00
€147 за всё до 20 чел.
- ССофия23 июля 2025Бухарест - «маленький Париж» Восточной ЕвропыДата посещения: 22 июля 2025Очень хорошо и интересно провели время со Светланой, все рассказала, очень информативно и полезно. Действительно знает и любит свое дело, большой профессионал ! Будете в Румынии - обязательно к ней обращайтесь! ❤️
- ИИсаева12 ноября 2025Была замечательная экскурсия, мы очень довольны! Светлана очень приятный, душевный человек! Благодарю!
- VVasily31 октября 2025Все было очень интересно! Румыния приятно удивила!
- ББурцева26 октября 2025Гид очень хороший, водитель тоже, преодолел все пробки субботнего вечера по чудесной живописной дороге и замки Румынии очень интересные и хорошо сохранившиеся. Однако совет, если есть возможность не заказывайте экскурсию в субботу накануне школьных каникул😂
- ООльга1 октября 2025Мы были очень рады, что выбрали Стеллу нашим гидом. Экскурсия прошла неторопливо, но мы много смогли увидеть.
Рекомендуем.
Спасибо Стелла.
- ММарина20 августа 2025Все очень понравилось, отличный душевный экскурсовод!
- ЕЕкатерина13 августа 2025Стелла прекрасный экскурсовод, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! И замечательный человек, приятный в общении, с которым нам было легко и весело путешествовать по Трансильвании!!!! Обязательно по советую друзьям!!! 😍
- ВВалерия28 июля 2025Потрясающая экскурсия по главным достопримечательностям Бухареста! Спасибо!
- ЮЮлия20 июля 2025Один из лучших гидов в моей жизни
- ААлександра17 июля 2025Светлана очень добрый и заинтересованный гид! У нас получилась душевная и уютная прогулка по Бухаресту - именно то, что мы
- ИИгорь7 июля 2025Шикарно
- ЕЕлена5 июля 2025Стелла!
Огромное вам спасибо за ту первую, самую важную экскурсию по Бухаресту, с которой для нас началось знакомство с Румынией!
Наша компания
- EEvgenii19 июня 2025Недавно я с друзьями экскурсию "Бухарест — маленький Париж", и это был незабываемый опыт! Наш гид, Светлана, оказалась невероятно профессиональным
- ООльга12 июня 2025Светлана провела нам экскурсию в соответствии с нашими пожеланиями. Очень легко и непринуждённо. Более 3 часов, хотя в описании было написано 2 часа. Большое спасибо
- BBROSH5 июня 2025СТЕЛЛА ПРОВЕЛА ЭКСКУРСИЮ ЛЕГКО,ЖИВО, ИНТЕРЕСНО И ВМЕСТЕ С ТЕМ ДАЛА НАМ МНОГО НОВОЙ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
СПАСИБО!
- MMarina30 мая 2025Спасибо за увлекательную экскурсию. Было очень интересно, активно и позитивно. Нам очень понравилось. Рекомендую!
- ММария30 мая 2025Чудесная прогулка - знакомство с Бухарестом, рекомендую.
- ЕЕкатерина3 мая 2025Благодарим Стеллу за интересную экскурсию, все очень понравилось!
- MMaksim26 апреля 2025Отличная экскурсия, Стелла великолепный гид. Нам очень понравилось. Очень информативно, без перегрузки датами и прочей лишней информации. Узнали очень много нового и о Бухаресте и о Румынии. Рекомендуем
- EElena5 апреля 2025Светлана прекрасный гид!
Мы получили море удовольствия и очень много полезной и информации!
Нам очень понравилась экскурсия,Светлана,ее подача информации,энтузиазм!
Мы горячо рекомендуем Светлану!
