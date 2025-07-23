Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Бухаресте

Найдено 4 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Бухаресте на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Многоликий Бухарест
Пешая
2.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Бухарест
Проживите один день в Бухаресте, как местный житель! Откройте для себя гармонию разных эпох и узнайте самые интересные факты о румынской столице
Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc
Завтра в 10:00
14 дек в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
Пешая
2.5 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
€147 за всё до 6 чел.
Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Знаменитые замки Трансильвании
Индивидуальная экскурсия по замкам Пелеш и Бран. Узнайте тайны румынской истории и фольклора, погрузитесь в атмосферу средневековья
Начало: В городе Синая
13 дек в 19:00
14 дек в 08:00
€561 за всё до 2 чел.
Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
Узнать о винодельнях региона и попробовать местные вина премиум-класса
Начало: В Старом городе
14 дек в 15:00
19 дек в 15:00
€147 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    23 июля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Дата посещения: 22 июля 2025
    Очень хорошо и интересно провели время со Светланой, все рассказала, очень информативно и полезно. Действительно знает и любит свое дело, большой профессионал ! Будете в Румынии - обязательно к ней обращайтесь! ❤️
  • И
    Исаева
    12 ноября 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Была замечательная экскурсия, мы очень довольны! Светлана очень приятный, душевный человек! Благодарю!
  • V
    Vasily
    31 октября 2025
    Многоликий Бухарест
    Все было очень интересно! Румыния приятно удивила!
  • Б
    Бурцева
    26 октября 2025
    Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
    Гид очень хороший, водитель тоже, преодолел все пробки субботнего вечера по чудесной живописной дороге и замки Румынии очень интересные и хорошо сохранившиеся. Однако совет, если есть возможность не заказывайте экскурсию в субботу накануне школьных каникул😂
  • О
    Ольга
    1 октября 2025
    Многоликий Бухарест
    Мы были очень рады, что выбрали Стеллу нашим гидом. Экскурсия прошла неторопливо, но мы много смогли увидеть.
    Рекомендуем.
    Спасибо Стелла.
  • М
    Марина
    20 августа 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Все очень понравилось, отличный душевный экскурсовод!
  • Е
    Екатерина
    13 августа 2025
    Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
    Стелла прекрасный экскурсовод, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! И замечательный человек, приятный в общении, с которым нам было легко и весело путешествовать по Трансильвании!!!! Обязательно по советую друзьям!!! 😍
  • В
    Валерия
    28 июля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Потрясающая экскурсия по главным достопримечательностям Бухареста! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    20 июля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Один из лучших гидов в моей жизни
  • А
    Александра
    17 июля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Светлана очень добрый и заинтересованный гид! У нас получилась душевная и уютная прогулка по Бухаресту - именно то, что мы
    и ожидали от этой экскурсии.

    Светлана помогла нам с выбором ресторана, посоветовала музеи для личного посещения, а также концерт в филармонии, куда мы сходили в тот же вечер и очень насладились.

    Материал хороший и интересный, маршрут уютный, рекомендации полезные.

    Светлане огромное спасибо!

  • И
    Игорь
    7 июля 2025
    Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
    Шикарно
  • Е
    Елена
    5 июля 2025
    Многоликий Бухарест
    Стелла!
    Огромное вам спасибо за ту первую, самую важную экскурсию по Бухаресту, с которой для нас началось знакомство с Румынией!
    Наша компания
    из четырёх друзей приехала в Румынию впервые — и, признаемся честно, с определённой тревогой и настороженностью. Мы не знали, чего ожидать от страны, о которой слышали не так много, и иногда — не самое позитивное. Но уже в первый вечер вы не только познакомили нас с замечательным Старым городом Бухареста, рассказали интереснейшую и живую историю становления Румынии, но и — что, возможно, ещё важнее — развеяли все наши опасения и стереотипы.
    Ваш рассказ был лёгким, увлекательным, с душой. Вы показали нам самые значимые и красивые уголки Старого города, дали почувствовать атмосферу настоящего Бухареста — современного, исторического, живого. Благодаря вам мы сразу ощутили себя в безопасности, как дома, и смогли с радостью и интересом продолжить своё путешествие по стране.
    Вы — отличный гид, человек, влюблённый в свою страну, и это чувствуется в каждом вашем слове. Спасибо вам за гостеприимство, тепло и вдохновение. Благодаря вам наше путешествие началось с улыбки и удивления, а не с тревоги и сомнений.

    С благодарностью и самыми тёплыми пожеланиями, Елена и друзья

  • E
    Evgenii
    19 июня 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Недавно я с друзьями экскурсию "Бухарест — маленький Париж", и это был незабываемый опыт! Наш гид, Светлана, оказалась невероятно профессиональным
    и увлечённым экскурсоводом. Её глубокие знания истории и культуры Бухареста сделали прогулку живой и увлекательной.

    Светлана с лёгкостью показала, почему Бухарест называют "маленьким Парижем": от изящной архитектуры Старого города до величественного Дворца Парламента. Она делилась интересными фактами и историями, которые невозможно найти в путеводителях, и отвечала на все наши вопросы с улыбкой. Её энтузиазм заразителен, а маршрут был продуман до мелочей — мы увидели все ключевые достопримечательности, не чувствуя спешки.

    Экскурсия идеально подойдёт как для тех, кто впервые в Бухаресте, так и для тех, кто хочет узнать город глубже. Спасибо, Светлана, за чудесный день и море впечатлений! Обязательно порекомендую эту экскурсию друзьям!

  • О
    Ольга
    12 июня 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Светлана провела нам экскурсию в соответствии с нашими пожеланиями. Очень легко и непринуждённо. Более 3 часов, хотя в описании было написано 2 часа. Большое спасибо
  • B
    BROSH
    5 июня 2025
    Многоликий Бухарест
    СТЕЛЛА ПРОВЕЛА ЭКСКУРСИЮ ЛЕГКО,ЖИВО, ИНТЕРЕСНО И ВМЕСТЕ С ТЕМ ДАЛА НАМ МНОГО НОВОЙ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
    СПАСИБО!
  • M
    Marina
    30 мая 2025
    Многоликий Бухарест
    Спасибо за увлекательную экскурсию. Было очень интересно, активно и позитивно. Нам очень понравилось. Рекомендую!
  • М
    Мария
    30 мая 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Чудесная прогулка - знакомство с Бухарестом, рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    3 мая 2025
    Многоликий Бухарест
    Благодарим Стеллу за интересную экскурсию, все очень понравилось!
  • M
    Maksim
    26 апреля 2025
    Многоликий Бухарест
    Отличная экскурсия, Стелла великолепный гид. Нам очень понравилось. Очень информативно, без перегрузки датами и прочей лишней информации. Узнали очень много нового и о Бухаресте и о Румынии. Рекомендуем
  • E
    Elena
    5 апреля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Светлана прекрасный гид!
    Мы получили море удовольствия и очень много полезной и информации!
    Нам очень понравилась экскурсия,Светлана,ее подача информации,энтузиазм!
    Мы горячо рекомендуем Светлану!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаресте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Многоликий Бухарест
  2. Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
  3. Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
  4. Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
Сколько стоит экскурсия по Бухаресту в декабре 2025
Сейчас в Бухаресте в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 4 экскурсии от 147 до 561. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаресте (Румыния 🇷🇴) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 101 ⭐ отзыв, цены от €147. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Румынии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль