Бухарест — «маленький Париж» Восточной Европы

Знакомство с архитектурой и знаковыми местами столицы Румынии на обзорной прогулке

Когда-то из Бухареста хотели сделать копию Парижа, после мировых войн —копию Москвы, но всё же румынская столица сумела сохранить своё лицо и особенную атмосферу. На обзорной экскурсии вы прочувствуете архитектурные контрасты города и откроете ключевые страницы его истории. Мы поговорим о диктаторе Чаушеску и князе Владе Дракуле, рассмотрим старинные дворцы и площади, хранящие воспоминания о революции. В результате вы получите полное представление об истории и культуре Бухареста с первого упоминания о городе до его современных реалий.