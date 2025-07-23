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Нам очень повезло не только попасть на экскурсию по замкам в Румынии в весьма сжатые сроки, но и получить кучу