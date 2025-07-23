Индивидуальная
до 6 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
от €141 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Многоликий Бухарест
Проживите один день в Бухаресте, как местный житель! Откройте для себя гармонию разных эпох и узнайте самые интересные факты о румынской столице
Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc
11 авг в 16:00
12 авг в 10:00
от €175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бухарест: прогулка сквозь время
Насыщенная экскурсия по ключевым достопримечательностям и историческим эпохам города
Начало: По договорённости
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бухарест: самое главное за 2,5 часа
Увидеть знаковые места города и познакомиться с его историей на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Str Bibescu Vodă Nr 1. Внизу Патриархий
Сегодня в 09:30
Завтра в 11:00
от €186 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
Индивидуальная экскурсия по замкам Пелеш и Бран. Узнайте тайны румынской истории и фольклора, погрузитесь в атмосферу средневековья
Начало: : машина с водителем от отэля, встреча с гидом в С...
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €610 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Три облика Бухареста: Средневековье - Belle Époque - модернизм 20 века
Пройти сквозь эпохи и понять, как они сформировали характер столицы Румынии
Начало: У Румынского атенеума
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки и легенды Трансилвании
Начало: Бухарест, Город Синая или город Брашов
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам Дракулы - из Бухареста в монастырь Комана
Уникальная возможность погрузиться в историю Влада Цепеша и посетить живописные места Румынии. Откройте для себя загадки прошлого и насладитесь природой
Начало: Str Vodă Nr 1
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
от €240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Бухаресте
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:00
от €23 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Бухарест - сердце православия и жемчужина Европы
Открыть историю, культуру и веру столицы Румынии
Начало: На Piata Universității
Сегодня в 09:30
Завтра в 11:00
от €155 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
Узнать о винодельнях региона и попробовать местные вина премиум-класса
Начало: В Старом городе
13 авг в 15:00
14 авг в 15:00
от €147 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Дата посещения: 22 июл 2025
Очень хорошо и интересно провели время со Светланой, все рассказала, очень информативно и полезно. Действительно знает и любит свое дело, большой профессионал ! Будете в Румынии - обязательно к ней обращайтесь! ❤️
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О
Ольга замечательный гид. Очень было интересно узнать историю Бухареста. Остались довольны!!!!
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E
Очень понравилась экскурсия. Стелла обладает широкими знаниями, рекомендуем от всей души
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J
Спасибо большое за замечательную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Гид рассказывала увлекательно, с удовольствием отвечала на все наши вопросы
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Е
Очень понравилось. Прекрасный гид и очень приятный человек. Время пролетело незаметно. Стелла спасибо огромное еще раз.
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Огромное спасибо Стелле за интересный и позновательный тур по Бухаресту. Несмотря на задержку рейса, Стелла до поздного вечера была с нами и провела экскурсию.
Все было интересно. Мы даже захотели вернутся на следующий год!
Спасибо еще раз!
Все было интересно. Мы даже захотели вернутся на следующий год!
Спасибо еще раз!
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Т
Экскурсия с Ольгой очень понравилась! Были 2 взрослых +реб 12 лет, на поездку в Бухарест решились спонтанно, также спонтанно заказали
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Стелла замечательный гид. Непринужденно, содержательно, в спокойном темпе. Время пролетело незаметно. Спасибо. Рекомендую
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Нам очень понравилась экскурсия, мы узнали столько нового и про Бухарест и про историю страны в целом. Стелла отличный рассказчик
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Y
Нам очень повезло не только попасть на экскурсию по замкам в Румынии в весьма сжатые сроки, но и получить кучу
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Всего 241 отзыв в Бухаресте
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Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту
Самые популярные экскурсии в Бухаресте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11:
Сколько стоит экскурсия по Бухаресту в августе 2026
Сейчас в Бухаресте можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 23 до 610. Туристы уже оставили гидам 241 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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