Все экскурсии в Бухаресте
4 экскрусии в Бухаресте, 36 отзывов, скидки до 15%, цены от €73 до €263. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Бухаресте много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Румынии как можно лучше
Бухарест — «маленький Париж» Восточной Европы
Знакомство с архитектурой и знаковыми местами столицы Румынии на обзорной прогулке
Когда-то из Бухареста хотели сделать копию Парижа, после мировых войн —копию Москвы, но всё же румынская столица сумела сохранить своё лицо и особенную атмосферу. На обзорной экскурсии вы прочувствуете архитектурные контрасты города и откроете ключевые страницы его истории. Мы поговорим о диктаторе Чаушеску и князе Владе Дракуле, рассмотрим старинные дворцы и площади, хранящие воспоминания о революции. В результате вы получите полное представление об истории и культуре Бухареста с первого упоминания о городе до его современных реалий.
скидка15%
€85€73 за экскурсию
2.5 часа
Добро пожаловать в Бухарест!
Увидеть все достопримечательности Старого города и услышать их историю на обзорной экскурсии
«Город радости», «Париж Восточной Европы» и «место, которое любил Влад Дракула» — все это о Бухаресте. Я расскажу о хитром переплетении эпох и национальностей в румынской столице, помогу найти в ней элементы православной Византии, Советского Союза, утонченной Западной Европы и Османской империи. А главное — поделюсь историями, которых нет в путеводителях, и раскрою истинную душу Бухареста!
Замки и легенды Трансильвании
Посетить изящный Пелеш, окутанный тайнами Бран и неприступную крепость Рышнов
Горы и леса Трансильвании окутаны историями, легендами и суевериями. Вы побываете в самых красивых замках региона и познакомитесь с его культурой и прошлым. Я поделюсь с вами любопытными фактами о королевской резиденции, помогу разделить правду и вымысел в рассказах о графе Дракуле и объясню, как крепости Рышнов удалось выстоять во всех боях.
Многоликий Бухарест
Увидеть «визитные карточки» города и посетить роскошный дворец Чаушеску с профессиональным гидом
Приглашаю прожить вместе один столичный румынский день! Вы посмотрите на Бухарест глазами местного жителя, ощутите царящую здесь гармонию разных эпох и раскроете секреты президентской четы Чаушеску в принадлежавшем им дворце. А я расскажу о румынской столице самое интересное и помогу понять ее жизнь изнутри.