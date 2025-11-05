Индивидуальная
до 2 чел.
Знаменитые замки Трансильвании
Индивидуальная экскурсия по замкам Пелеш и Бран. Узнайте тайны румынской истории и фольклора, погрузитесь в атмосферу средневековья
Начало: В городе Синая
13 дек в 19:00
14 дек в 08:00
€561 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождественский Бухарест
Прогуляться по колоритным ярмаркам старого города и узнать, как отмечают зимние праздники в Румынии
Начало: Площадь Объединения
Завтра в 14:00
11 дек в 16:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
Узнать о винодельнях региона и попробовать местные вина премиум-класса
Начало: В Старом городе
14 дек в 15:00
19 дек в 15:00
€147 за всё до 20 чел.
- ММарина5 ноября 2025По следам Дракулы - из Бухареста в монастырь КоманаЧтобы навсегда влюбиться в Бухарест,чтобы увидеть самое красивое и лучшее необходимо обращаться только к Андрею,который очень профессионален,совершенно уникально рассчитывает во
- ААлексей24 мая 2025По следам Дракулы - из Бухареста в монастырь КоманаСпасибо за интересные места, информативную программу.
