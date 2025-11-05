Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Бухаресте на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Знаменитые замки Трансильвании
Индивидуальная экскурсия по замкам Пелеш и Бран. Узнайте тайны румынской истории и фольклора, погрузитесь в атмосферу средневековья
Начало: В городе Синая
13 дек в 19:00
14 дек в 08:00
€561 за всё до 2 чел.
Рождественский Бухарест
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождественский Бухарест
Прогуляться по колоритным ярмаркам старого города и узнать, как отмечают зимние праздники в Румынии
Начало: Площадь Объединения
Завтра в 14:00
11 дек в 16:00
€160 за всё до 6 чел.
Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
Узнать о винодельнях региона и попробовать местные вина премиум-класса
Начало: В Старом городе
14 дек в 15:00
19 дек в 15:00
€147 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 ноября 2025
    По следам Дракулы - из Бухареста в монастырь Комана
    Чтобы навсегда влюбиться в Бухарест,чтобы увидеть самое красивое и лучшее необходимо обращаться только к Андрею,который очень профессионален,совершенно уникально рассчитывает во
    читать дальше

    сколько и как,уникально экономит время в очередях -уделяя все отыгранное время экскурсии-совершенно талантливый,подготовленный по любой теме и по всем вопросам-Андрей Гид от Бога!!! Благодарю и очень довольна всеми экскурсиями.

  • А
    Алексей
    24 мая 2025
    По следам Дракулы - из Бухареста в монастырь Комана
    Спасибо за интересные места, информативную программу.

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаресте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
  2. Рождественский Бухарест
  3. Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
Сколько стоит экскурсия по Бухаресту в декабре 2025
Сейчас в Бухаресте в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 561. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
