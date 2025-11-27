Вино для румын — эликсир радости. Бухарест пленяет прекрасной архитектурой, захватывающей историей и колоритом местного стиля жизни. Но не попробовав бокала локального вина, не узнать национальной идентичности страны по-настоящему.
Приглашаю в один из знаменитых винных баров, где в непринуждённой обстановке вы продегустируете местный «эликсир» от лучших производителей региона.
Описание экскурсии
В уютном маленьком баре на очаровательной улице Старого города вы познакомитесь с традициями виноделия в этом регионе, которые насчитывают не меньше 2600 лет.
- Вы узнаете, каким было вино до нашей эры и как менялось с течением времени
- Выясните, благодаря чему после революции в Румынии виноделие значительно эволюционировало
- Оцените своеобразие румынских вин
- Услышите, какие винодельческие регионы оказали влияние на местные вина
- Попробуете пять или восемь вин местных сортов, которые могут оказаться для вас совершенно новыми. Дегустационный сет сопровождается сырным плато
Кому подойдёт:
Любителям и ценителям вина старше 18 лет.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается дегустационный сет: 5 вин — €40 с человека, 8 вин — €60 с человека
- Дегустация проходит в одном баре
- Количество участников может быть увеличено до 20
- Сырное плато включено в стоимость дегустационного сета
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стелла — ваш гид в Бухаресте
Провела экскурсии для 515 туристов
Дорогие гости! Позвольте мне взять вас под свое крыло и рассказать то, что знают только местные. Давайте поговорим об истории, искусстве и архитектуре Румынии. Традициях, кухне, повседневной жизни и обычаях. Без долгих скучных лекций — только самое интересное!
