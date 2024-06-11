На этой экскурсии вы увидите сразу два великолепных замка.
Во дворце Пелеш прогуляетесь по изысканным залам, полюбуетесь фресками и витражами, оцените коллекцию оружия.
А в замке Бран (он же — замок Дракулы) услышите мистические легенды и попробуете разобраться, связан ли известный граф с этим местом.
Во дворце Пелеш прогуляетесь по изысканным залам, полюбуетесь фресками и витражами, оцените коллекцию оружия.
А в замке Бран (он же — замок Дракулы) услышите мистические легенды и попробуете разобраться, связан ли известный граф с этим местом.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Пелеш — жемчужина Румынии
Погрузимся в историю династии Гогенцоллернов и изучим богатую коллекцию экспонатов (например, потолок здесь расписывал сам Густав Климт). Вы увидите коллекцию оружия — одну из самых больших в Европе, полюбуетесь эклектичной архитектурой и узнаете, почему на момент постройки Пелеш был самым современным замком в мире.
Бран или замок Дракулы
Здесь, согласно легенде, некогда жил кровожадный вампир. Но как знаменитый граф связан с замком Бран — и связан ли вообще? Узнаете! А ещё поговорим о мистическом румынском фольклоре, в том числе и о вампирах. Я расскажу, как сплетаются легенды и подлинная история замка, где заканчивается реальность и начинается выдумка.
Организационные детали
- В машине с вами будут водитель и гид
- Стоимость экскурсии для 3–6 человек на минивэне — 565 евро. Если вы на своей машине — 255 евро
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: в замок Пелеш — от 50 до 150 леев/взрослый (в зависимости от выбранных залов), в замок Бран — 70 леев/взрослый. Есть льготы для студентов, детей, пенсионеров
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стелла — ваш гид в Бухаресте
Провела экскурсии для 246 туристов
Дорогие гости! Позвольте мне взять вас под свое крыло и рассказать то, что знают только местные. Давайте поговорим об истории, искусстве и архитектуре Румынии. Традициях, кухне, повседневной жизни и обычаях. Без долгих скучных лекций — только самое интересное!Задать вопрос
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