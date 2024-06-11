На этой экскурсии вы увидите сразу два великолепных замка. Во дворце Пелеш прогуляетесь по изысканным залам, полюбуетесь фресками и витражами, оцените коллекцию оружия. А в замке Бран (он же — замок Дракулы) услышите мистические легенды и попробуете разобраться, связан ли известный граф с этим местом.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Пелеш — жемчужина Румынии

Погрузимся в историю династии Гогенцоллернов и изучим богатую коллекцию экспонатов (например, потолок здесь расписывал сам Густав Климт). Вы увидите коллекцию оружия — одну из самых больших в Европе, полюбуетесь эклектичной архитектурой и узнаете, почему на момент постройки Пелеш был самым современным замком в мире.

Бран или замок Дракулы

Здесь, согласно легенде, некогда жил кровожадный вампир. Но как знаменитый граф связан с замком Бран — и связан ли вообще? Узнаете! А ещё поговорим о мистическом румынском фольклоре, в том числе и о вампирах. Я расскажу, как сплетаются легенды и подлинная история замка, где заканчивается реальность и начинается выдумка.

Организационные детали