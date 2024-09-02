Горы и леса Трансильвании окутаны историями, легендами и суевериями. Побывайте в самых красивых замках региона и познакомьтесь с его культурой и прошлым.
Экскурсия включает посещение замка Пелеш, бывшей летней резиденции королевской
Экскурсия включает посещение замка Пелеш, бывшей летней резиденции королевской
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Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Живописные пейзажи
Наш маршрут лежит через долину реки Прахова — по пути вы полюбуетесь природой Трансильвании и услышите об этом крае. Будет ли в нашем разговоре акцент на легенды, которые так легко появляются в этом регионе, или же мы больше поговорим об истории и традициях — выбирать вам.
Замок короля
Мы отправимся в изящный, оформленный с невероятной искусностью замок Пелеш. Это бывшая летняя резиденция первой королевской семьи. Вы узнаете о Кароле I и его жене, услышите о том, как шло строительство замка. Прогуливаясь по залам резиденции, подивитесь множеству деталей и мастерству, с которым украшены интерьеры.
Замок Кантакузино - Wednesday
После насыщенной историей и красотой прогулки по замку Пелеш, мы заедем в гостях у Wednesday, чтобы выпить кофе или бокал вина с невероятными видами на Румынских Альп (Карпаты). Это летняя резиденция премиер министра Румынии в период начало формирования румынского государства.
Легендарный замок
Следующая точка нашего маршрута — замок Бран: здесь воедино сплелись легенда, здание и исторический персонаж. Я помогу понять, где правда, а где вымысел, покажу параллели и связи между реальным Владом Цепешем и графом Дракулой. Поговорим и об авторе этой истории — писателе Брэме Стокере. А окружающие замок горы и его интересная архитектура дополнят таинственную атмосферу.
Экскурсия практически на целый день. Заканчивается в 17:00 в городе Брашов. По понедельникам и вторникам, Королевский Дворец Пелеш закрыт и мы сможем посмотреть его только снаружи. Со среды до воскресенья все замки открыты.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевский дворец Пелеш
- Замок Кантакузино (здесь снимали сериал Wednesday)
- Замок Бран - Замок Дракулы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бухарест, Город Синая или город Брашов
Завершение: Город Брашов
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия практически на целый день. Заканчивается в 17:00 в городе Брашов. По понедельникам и вторникам, Королевский Дворец Пелеш закрыт и мы сможем посмотреть его только снаружи. Со среды до воскресенья все замки открыты.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Берите с собой хорошие настроение и по необходимости
- Зонт. В горах погода меняется на глазах
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
2 сен 2024
Замки и легенды Трансильвании. Чудеснейшая экскурсия по замкам Румынии, поверьте лучшее, что вас ждет здесь! Лилиан с любовью расскажет о своей стране и ее великолепной истории! Экскурсия индивидуальная, на автомобиле,
Д
Денис
29 авг 2024
Привет, Лилиан! Спасибо за отличный экскурс в историю и культуру Румынии! Это была самая интересная экскурсия, на которой нам удалось побывать. Уверен, что это был наш не последний визит в
А
Антон
19 авг 2024
Замки и легенды Трансильвании. Это была лучшая экскурсия по Румынии! Нам очень понравилось, хоть мы и были с маленьким ребёнком 2х лет, который не был намерен слушать, а хотел бегать
В
Виктория
14 авг 2024
Лилиан, огромное спасибо Вам за экскурсию по самым знаменитым замкам Румынии! Мы с тетей просто в восторге! Было очень познавательно, но при этом интересно и с юмором подан материал. Благодаря
О
Ольга
19 июл 2024
Огромное спасибо Лилиану за столь интересную, познавательную историю Румынии! Его рассказ об истории того времени и не только был настолько завораживающим, что незаметно пролетела экскурсия! Он не только знает историю, но и умеет заинтересовать посетителей и влюбить в историю всех, кому действительно хочется познавать новые знания! Пунктуальный, ответственный, отзывчив! Успехов тебе, Лилиан!
Е
Елена
12 июн 2024
Лилиан самый лучший гид! Невероятно интересно все рассказывает! Насыщенная программа! Удивительные достопримечательности. Помог нам с трансфером из Бухареста и обратно. Я всем туристам его рекомендую, вы будете в восторге! Спасибо за невероятные впечатления и за приобретение друзей! этот день мы будем вспоминать всегда!
Н
Николай
16 мая 2024
Увлекательный тур по Трансилвании, профессиональный гид. Лилиан яркий и влюблённый в свою страну рассказчик. Понравилось всем, и взрослым, и детям. Мы вернёмся!
И
Игорь
10 мая 2024
Про Трансильванию я только слышал, но тут появилась возможность посмотреть саму. Повезло мне, что открыл для себя этот регион в компании Лилиана. Вот это действительно дано быть человеку гидом. Он
A
Aija
26 апр 2024
Мы туристки из Латвии благодарим Лилиана за прекрасную проведеную экскурсию. Лилиан очень располагает к себе непренужденой манерой общения. Его любовь к Румынии и желание открыть её нам, рассказать про историю и современную жизнь, очень импонирует. Ни дождь, ни облока скрываюшие прекрасные горные ландшафтны, и испортили нам впечатления и настроения. Мы в восторге. Будем ждать новой поездки и встречи с Лилианом.
R
Rakhan
23 дек 2023
Лилиан чудесный рассказчик, очаровывающий своей подачей. Его приятно слушать, он безоговорочно влюбляет в Румынию. Мы с мужем были настолько впечатлены экскурсией, что попросили Лилиана провести нам еще одну. Суммарно мы
Л
Леонид
15 дек 2023
Экскурсия была великолепной, такой, что сложно описать словами. Лилиан, замечательный рассказчик, увлечён историей своей страны и искренне любит Румынию. Маршрут был составлен грамотно, и мы успели посетить множество интересных мест.
Входит в следующие категории Бухареста
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