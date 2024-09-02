Замки и легенды Трансилвании

Маршрут проходит через долину реки Прахова, где вы насладитесь природой Трансильвании и узнаете об истории и легендах этого края
Горы и леса Трансильвании окутаны историями, легендами и суевериями. Побывайте в самых красивых замках региона и познакомьтесь с его культурой и прошлым.

Экскурсия включает посещение замка Пелеш, бывшей летней резиденции королевской
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семьи, и легендарного замка Бран, связанного с графом Дракулой.

Погрузитесь в атмосферу прошлого, узнайте о короле Кароле I и его жене, а также о реальном Владом Цепеше и писателе Брэме Стокере. Окружающие замок горы и интересная архитектура дополнят таинственную атмосферу

5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение замка Пелеш
  • 👑 История королевской семьи
  • 🧛 Легенды о графе Дракуле
  • 🌲 Живописные пейзажи Трансильвании
  • 📚 Интересные факты и рассказы
    • Замки и легенды Трансилвании
    Замки и легенды Трансилвании
    Замки и легенды Трансилвании
    Ближайшие даты:
    Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

    Что можно увидеть

  • Замок Пелеш
  • Замок Бран

    • Описание экскурсии

    Живописные пейзажи

    Наш маршрут лежит через долину реки Прахова — по пути вы полюбуетесь природой Трансильвании и услышите об этом крае. Будет ли в нашем разговоре акцент на легенды, которые так легко появляются в этом регионе, или же мы больше поговорим об истории и традициях — выбирать вам.

    Замок короля

    Мы отправимся в изящный, оформленный с невероятной искусностью замок Пелеш. Это бывшая летняя резиденция первой королевской семьи. Вы узнаете о Кароле I и его жене, услышите о том, как шло строительство замка. Прогуливаясь по залам резиденции, подивитесь множеству деталей и мастерству, с которым украшены интерьеры.

    Замок Кантакузино - Wednesday

    После насыщенной историей и красотой прогулки по замку Пелеш, мы заедем в гостях у Wednesday, чтобы выпить кофе или бокал вина с невероятными видами на Румынских Альп (Карпаты). Это летняя резиденция премиер министра Румынии в период начало формирования румынского государства.

    Легендарный замок

    Следующая точка нашего маршрута — замок Бран: здесь воедино сплелись легенда, здание и исторический персонаж. Я помогу понять, где правда, а где вымысел, покажу параллели и связи между реальным Владом Цепешем и графом Дракулой. Поговорим и об авторе этой истории — писателе Брэме Стокере. А окружающие замок горы и его интересная архитектура дополнят таинственную атмосферу.

    Экскурсия практически на целый день. Заканчивается в 17:00 в городе Брашов. По понедельникам и вторникам, Королевский Дворец Пелеш закрыт и мы сможем посмотреть его только снаружи. Со среды до воскресенья все замки открыты.

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Королевский дворец Пелеш
    • Замок Кантакузино (здесь снимали сериал Wednesday)
    • Замок Бран - Замок Дракулы
    Что включено
    • Услуги гида
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Бухарест, Город Синая или город Брашов
    Завершение: Город Брашов
    Когда и сколько длится?
    Когда: Экскурсия практически на целый день. Заканчивается в 17:00 в городе Брашов. По понедельникам и вторникам, Королевский Дворец Пелеш закрыт и мы сможем посмотреть его только снаружи. Со среды до воскресенья все замки открыты.
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Берите с собой хорошие настроение и по необходимости
    • Зонт. В горах погода меняется на глазах
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 11 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    11
    4
    3
    2
    1
    И
    2 сен 2024
    Замки и легенды Трансильвании. Чудеснейшая экскурсия по замкам Румынии, поверьте лучшее, что вас ждет здесь! Лилиан с любовью расскажет о своей стране и ее великолепной истории! Экскурсия индивидуальная, на автомобиле,
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    проходит в дружеской комфортной атмосфере, что немаловажно на русском языке- Лилиан свободно владеет русским и поверьте больше такого вы тут не найдете! Замков в Румынии очень много и мы конечно еще вернемся Mulțumesc и до встречи прекрасная Румыния.

    Д
    29 авг 2024
    Привет, Лилиан! Спасибо за отличный экскурс в историю и культуру Румынии! Это была самая интересная экскурсия, на которой нам удалось побывать. Уверен, что это был наш не последний визит в
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    Румынию и не последняя встреча. Экскурсионный маршрут отличный, историческая справка отдельное спасибо что ты готов поддерживать диалог и отвечать на вопросы. Поездка прошла комфортно и легко, часы пролетели незаметно. Рекомендую всем!

    А
    19 авг 2024
    Замки и легенды Трансильвании. Это была лучшая экскурсия по Румынии! Нам очень понравилось, хоть мы и были с маленьким ребёнком 2х лет, который не был намерен слушать, а хотел бегать
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    и всё трогать, всё равно было восхитительно. После того как мы посмотрели Бухарест, мы думали, что Румыния это не так интересно, но побывав на этой экскурсии, мы влюбились, обязательно ещё вернёмся, чтобы более внимательно всё изучить, погрузиться в историю и послушать байки!) Лилиан превосходно провёл экскурсию, эмоционально, вдохновляюще мы погрузились в легенды Трансильвании, путешествие будет вспоминаться как волшебная сказка, сон, из которого не захочется просыпаться, жаль что всего один день был отведён на эту экскурсию. Хочется ещё… Лилиан, спасибо за прекрасный день!

    В
    14 авг 2024
    Лилиан, огромное спасибо Вам за экскурсию по самым знаменитым замкам Румынии! Мы с тетей просто в восторге! Было очень познавательно, но при этом интересно и с юмором подан материал. Благодаря
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    Вам мы узнали не только историю замков, но также историю Румынии в целом, и сами прониклись духом Румынии и гордости за эту страну. Снежная и туманная погода во время нашего прибытия, добавила неповторимую атмосферность Трансильвании. Все как в фильмах Не смотря на то, что экскурсия должны была начаться в Брашове, а мы были в Бухаресте, Лилиан помог с покупкой билетов на поезд и подробно нас проинструктировал. Затем встретил нас на станции, откуда и началось наше увлекательное автопутешествие. За путешествие впитали в себя огромное количество интересной информации. После экскурсии, Лилиан
    порекомендовал фильмы к просмотру, которые помогут с дальнейшим погружением в местную историю и культуру. Если вы хотите влюбиться в Румынию, то это однозначно к Лилиану, лучшего эксперта вам не найти! Я уверена, что эта наша экскурсия с ним, была далеко не последней.

    О
    19 июл 2024
    Огромное спасибо Лилиану за столь интересную, познавательную историю Румынии! Его рассказ об истории того времени и не только был настолько завораживающим, что незаметно пролетела экскурсия! Он не только знает историю, но и умеет заинтересовать посетителей и влюбить в историю всех, кому действительно хочется познавать новые знания! Пунктуальный, ответственный, отзывчив! Успехов тебе, Лилиан!
    Е
    12 июн 2024
    Лилиан самый лучший гид! Невероятно интересно все рассказывает! Насыщенная программа! Удивительные достопримечательности. Помог нам с трансфером из Бухареста и обратно. Я всем туристам его рекомендую, вы будете в восторге! Спасибо за невероятные впечатления и за приобретение друзей! этот день мы будем вспоминать всегда!
    Н
    16 мая 2024
    Увлекательный тур по Трансилвании, профессиональный гид. Лилиан яркий и влюблённый в свою страну рассказчик. Понравилось всем, и взрослым, и детям. Мы вернёмся!
    И
    10 мая 2024
    Про Трансильванию я только слышал, но тут появилась возможность посмотреть саму. Повезло мне, что открыл для себя этот регион в компании Лилиана. Вот это действительно дано быть человеку гидом. Он
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    быстро адаптирует программу под нужды туриста и в целом очень интересно с ним общаться. Шикарные места и очень жаль, что не многие про них знают. Замок Пелеш впечатляет, конечно. Я смело рекомендую этот тур и Лилина в качестве гида, если хотите познакомится с данным регионом.

    A
    26 апр 2024
    Мы туристки из Латвии благодарим Лилиана за прекрасную проведеную экскурсию. Лилиан очень располагает к себе непренужденой манерой общения. Его любовь к Румынии и желание открыть её нам, рассказать про историю и современную жизнь, очень импонирует. Ни дождь, ни облока скрываюшие прекрасные горные ландшафтны, и испортили нам впечатления и настроения. Мы в восторге. Будем ждать новой поездки и встречи с Лилианом.
    R
    23 дек 2023
    Лилиан чудесный рассказчик, очаровывающий своей подачей. Его приятно слушать, он безоговорочно влюбляет в Румынию. Мы с мужем были настолько впечатлены экскурсией, что попросили Лилиана провести нам еще одну. Суммарно мы
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    провели около 15 совместных часов и, помимо, историй о Румынии они были разбавлены интересными жизненными диалогами, философскими рассуждениями и смехом))) Что здорово, потому что таким образом вы не успеваете переутомиться. Это было невероятное приключение, которое мы вспоминаем с большим теплом и очень благодарим нашего потрясающего Проводника в таинственный мир Румынии.

    Л
    15 дек 2023
    Экскурсия была великолепной, такой, что сложно описать словами. Лилиан, замечательный рассказчик, увлечён историей своей страны и искренне любит Румынию. Маршрут был составлен грамотно, и мы успели посетить множество интересных мест.
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    Во время переездов Лилиан рассказывал о них, добавляя колорит местной народной музыки. Мы даже попробовали национальную еду в аутентичном ресторане и завершили день на Рождественской ярмарке в Брашове. Рекомендую Лилиана как отличного гида!

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