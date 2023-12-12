Когда зажигаются рождественские огни — Бухарест превращается в сказку! Мы пройдем по сверкающим улочкам, поговорим о праздничных традициях Румынии. А затем на городских ярмарках согреемся пряным глинтвейном, оценим музыкальные представления и рассмотрим яркие подарки ручной работы.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Все краски румынского Рождества

Перед вами предстанет одна из самых нарядных рождественских столиц Европы! Мы прогуляемся по сверкающим огнями проспекту Победы и другим улочкам Бухареста, а в старой части города, окутанной ароматами блюд национальной кухни, поговорим об обычаях румынского Рождества: я расскажу, как румыны проводят зимние праздники, какие традиции чтут в каждом из регионов страны и в какой день в Бухаресте ежегодно зажигается иллюминация, а сам город наполняется волнительной атмосферой ожидания чуда.

1000 и 1 развлечение на праздничных базарах

Ярмарки Бухареста — это отдельный вид волшебства. Вы очутитесь в лабиринтах ярких торговых рядов с hand-made подарками, елочными украшениями, сувенирами и традиционными лакомствами. В одном из домиков рождественского базара вас встретит Санта-Клаус, в других — проведут творческие мастер-классы, а бесплатный каток и уличные представления с музыкой и танцами сделают прогулку еще веселее. Чтобы не замерзнуть, мы сможем отведать ароматный глинтвейн, палинку, которая согреет вас в любой мороз, или вкуснейший капучино с корицей.

Организационные детали