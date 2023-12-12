Прогуляться по колоритным ярмаркам старого города и узнать, как отмечают зимние праздники в Румынии
Когда зажигаются рождественские огни — Бухарест превращается в сказку! Мы пройдем по сверкающим улочкам, поговорим о праздничных традициях Румынии.
А затем на городских ярмарках согреемся пряным глинтвейном, оценим музыкальные представления и рассмотрим яркие подарки ручной работы.
Описание экскурсии
Все краски румынского Рождества
Перед вами предстанет одна из самых нарядных рождественских столиц Европы! Мы прогуляемся по сверкающим огнями проспекту Победы и другим улочкам Бухареста, а в старой части города, окутанной ароматами блюд национальной кухни, поговорим об обычаях румынского Рождества: я расскажу, как румыны проводят зимние праздники, какие традиции чтут в каждом из регионов страны и в какой день в Бухаресте ежегодно зажигается иллюминация, а сам город наполняется волнительной атмосферой ожидания чуда.
1000 и 1 развлечение на праздничных базарах
Ярмарки Бухареста — это отдельный вид волшебства. Вы очутитесь в лабиринтах ярких торговых рядов с hand-made подарками, елочными украшениями, сувенирами и традиционными лакомствами. В одном из домиков рождественского базара вас встретит Санта-Клаус, в других — проведут творческие мастер-классы, а бесплатный каток и уличные представления с музыкой и танцами сделают прогулку еще веселее. Чтобы не замерзнуть, мы сможем отведать ароматный глинтвейн, палинку, которая согреет вас в любой мороз, или вкуснейший капучино с корицей.
Организационные детали
Напитки и угощения на ярмарках оплачиваются отдельно по желанию
Также я могу вам помочь подобрать гостиницу, организовать трансфер или забронировать ресторан для праздничного ужина
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Объединения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Светлана — ваша команда гидов в Бухаресте
Провели экскурсии для 826 туристов
С Румынией я знакома с 2000 года, ещё до того, как переехала сюда, до этого работая в специализированном ТО по направлению Румыния. Являюсь русскоговорящим гидом в Румынии с 2008 года, читать дальше
имею профильное высшее образование в туристической сфере, и огромный опыт работы как менеджера турагентства, так и гида в этой стране. У меня собственное сертифицированное турагентство, что позволяет предлагать широкий спектр услуг: не только экскурсии, но и трансферы, услуги гидов-переводчиков, сопровождение на переговорах и выставках, бизнес-встречах и др. Территориально нахожусь в столице Румынии — Бухаресте, что позволяет мне быть с вами с самого начала пребывания в стране, поскольку в основном все авиарейсы приземляются в Бухарестском аэропорту и мы начинаем путешествие по Румынии именно отсюда, предварительно познакомившись с прекрасной столицей Румынии — Бухарестом.
Отзывы и рейтинг
К
Кристина
12 дек 2023
Нам очень понравилась экскурсия. К сожалению 4летний человек не дал нам всю ее послушать. Но мы в след раз еще раз попробуем.