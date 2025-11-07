Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Бухареста

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Бухаресте на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Многоликий Бухарест
Пешая
2.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Бухарест
Проживите один день в Бухаресте, как местный житель! Откройте для себя гармонию разных эпох и узнайте самые интересные факты о румынской столице
Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc
«А также оцените возведенный в XVII веке проспект Победы и неоклассический концертный зал Румынский Атенеум»
Завтра в 13:00
14 дек в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Рождественский Бухарест
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождественский Бухарест
Прогуляться по колоритным ярмаркам старого города и узнать, как отмечают зимние праздники в Румынии
Начало: Площадь Объединения
Завтра в 14:00
11 дек в 16:00
€160 за всё до 6 чел.
Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
Узнать о винодельнях региона и попробовать местные вина премиум-класса
Начало: В Старом городе
«В уютном маленьком баре на очаровательной улице Старого города вы познакомитесь с традициями виноделия в этом регионе, которые насчитывают не меньше 2600 лет»
14 дек в 15:00
19 дек в 15:00
€147 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    7 ноября 2025
    Бухарест: самое главное за 2,5 часа
    Хорошая экскурсия! То, что надо для создания первого впечатления от города
  • Н
    Наталья
    30 октября 2025
    Бухарест: самое главное за 2,5 часа
    Андрей показал исторический центр, рассказал историю города, я довольна экскурсией.
  • Н
    Наталья
    12 октября 2025
    Бухарест: самое главное за 2,5 часа
    Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Приятно что экскурсовод любит, знает и гордится историей и культурой своей страны и народов, проживающих на территории Румынии.
  • O
    Olga
    2 сентября 2025
    Бухарест: самое главное за 2,5 часа
    Это было замечательное погружение в новый для нас город Бухарест вместе с его коренным жителем Андреем. Андрей, будучи румыном, отлично
    читать дальше

    владеет русским языком. При этом говорит о своем родном городе с большой любовью. Мы хорошо провели время с очень хорошим человеком и узнали много нового. Рекомендую.

  • А
    Анна
    22 августа 2025
    Бухарест: самое главное за 2,5 часа
    Супер! Спасибо, очень много интересного, история города и страны с прекрасным экскурсоводом ❤️, все наши пожелания учтены и полное удовольствие от программы. СПАСИБО
  • Н
    Никита
    14 августа 2025
    Бухарест: самое главное за 2,5 часа
    Экскурсия была интересной и понятной, увидели очень много всего
  • Е
    Екатерина
    13 августа 2025
    Бухарест: самое главное за 2,5 часа
    Очень интересно прошла наша экскурсия по Бухаресту,интересные места и историю узнали от Андрея!!!)Советовать будем всем друзьям Андрея как экскурсовода 👍👍👍
  • V
    Vadim
    29 июня 2025
    Бухарест: самое главное за 2,5 часа
    Андрей - молодец. Рассказывает о своей стране и своем городе с любовью, далеко за рамками стандартной обзорной экскурсии. 2,5 часа - конечно, мало. Придется вернуться)
  • С
    Светлана
    25 июня 2025
    Бухарест: самое главное за 2,5 часа
    Андрей прекрасно провел экскурсию, все было очень интересно и познавательно. Гид прекрасно подготовлен. Также были учтены все мои пожелания в
    читать дальше

    части минимального нахождения на солнце. Это было очень важно, тк экскурсия проводилась в обеденное время и было очень жарко для меня.
    Получила приятные впечатления, много красивых фотографий.
    Очень рекомендую Андрея!

  • А
    Андрей
    20 июня 2025
    Бухарест: самое главное за 2,5 часа
    Грамотно сбалансированная экскурсия с обзорной частью на машине и пешеходной по старому городу, Андрей интересный рассказчик и опытный гид
  • А
    Анастасия
    12 мая 2025
    Бухарест: самое главное за 2,5 часа
    Очень понравилась экскурсия с Андреем, узнали много интересной информации и отлично провели время.
  • А
    Алекс.
    21 апреля 2025
    Бухарест: самое главное за 2,5 часа
    Понравилась организация экскурсии.
    После самостоятельных и долгих пеших прогулок, в предыдущие дни, ездить на машине с Андреем было комфортно и интересно
    читать дальше

    слушать рассказы об Бухаресте.
    Начали точно по времени, у входа в гостиницу. Побывали на основных местах, узнали историю, факты, с ударением на послевоенный и современный периоды, что нам было особенно интереснно.

  • Д
    Дина
    11 апреля 2025
    Бухарест: самое главное за 2,5 часа
    Все хорошо
  • D
    Dennis
    23 марта 2025
    Бухарест: самое главное за 2,5 часа
    Большое спасибо тебе Андрей за прекрасный день. Мы были втроём. Андрей на забрал из отеляв Старом Городе. 2/3 экскурсии обьехали
    читать дальше

    еа прекрасном чистом и комфортно автомобиле Mercedes E class. Обьехали несколько кругов с остановками вокруг Парламента. Остановились где строится крупнейший в мире Православный Собор. Особенно понравился район вилл и посольств между бывшим домом Чаушеску и центром. Андрей нам рассказал древнюю историю от Даков, Римлян, Оккупации империями, регионы Валахия, Румынская Молдавия, Трансильвания. особенности языка, кухни, источники слов. Дал отличные рекомендации по местной кухне, что попробовать, что посетить. Истории из прошлых экскурсий в городе и по стране. В общем и целом Превосходно. Рекомендуем. Абсолютно. Горим желанием посетить другие регионы и города Румынии! Ещё раз спасибо огромное, Андрей!

  • А
    Андрей
    22 марта 2025
    Бухарест: самое главное за 2,5 часа
    Очень содержательно и ёмко
  • М
    Марина
    2 февраля 2025
    Бухарест: самое главное за 2,5 часа
    Отличная экскурсия! Очень понравилось. Андрей, - интересный рассказчик. посоветовал музеи для посещения, помог зарезервировать рестораны для обеда и ужина, Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    1 февраля 2025
    Бухарест: самое главное за 2,5 часа
    Благодарю Андрея за экскурсию по Бухаресту! Приятное общение, индивидуальный подход, информация интересная, время пролетело незаметно. С удовольствием продолжим знакомство с Румынией в компании Андрея в следующий приезд
  • Д
    Дина
    8 января 2025
    Бухарест: самое главное за 2,5 часа
    Экскурсия оставила только положительные впечатления! Наш гид Андрей отлично справился с задачей: кратко, чётко и невероятно информативно рассказал о главных
    читать дальше

    достопримечательностях города. Каждая остановка по маршруту была наполнена интересными фактами, и при этом всё проходило в комфортной и дружелюбной атмосфере.

    Время пролетело незаметно, и мы узнали о Бухаресте больше, чем ожидали за такой короткий срок. Это идеальный выбор для тех, кто хочет получить максимум информации за ограниченное время. Определённо рекомендую!

  • М
    Марина
    29 ноября 2024
    Бухарест: самое главное за 2,5 часа
    Прогулка насыщенная. Много интересных фактов и информации. Советую предварительно иметь исторические знания о Румынии хотя бы в общих чертах. Потому
    читать дальше

    что я ничего не знала о Румынии и проходили места не в историческом порядке и поэтому через час я уже запуталась и логические последовательные цепочки только к концу более менее в одну историю начали складываться из отдельных фактов. Есть автомобильная часть - лучше спланировать экскурсию так, чтобы последний час на авто не попал на время пробок в городе. В начале гид перепутал отель и начало экскурсии сумбурно началось и быстро. Но ладно бывает, в целом без моментов экскурсия хорошая и много всего интересного было)

  • П
    Пётр
    18 ноября 2024
    Бухарест: самое главное за 2,5 часа
    Мне всё очень понравилось!
    Формат авто + пешком. Вариативность маршрута под клиента. Важно когда гид живет своей работой и вовлечен больше чем написано в методичке.
    Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаресте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Многоликий Бухарест
  2. Рождественский Бухарест
  3. Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
Сколько стоит экскурсия по Бухаресту в декабре 2025
Сейчас в Бухаресте в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 160. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Бухареста. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод