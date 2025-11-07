Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Бухарест
Проживите один день в Бухаресте, как местный житель! Откройте для себя гармонию разных эпох и узнайте самые интересные факты о румынской столице
Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc
«А также оцените возведенный в XVII веке проспект Победы и неоклассический концертный зал Румынский Атенеум»
Завтра в 13:00
14 дек в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождественский Бухарест
Прогуляться по колоритным ярмаркам старого города и узнать, как отмечают зимние праздники в Румынии
Начало: Площадь Объединения
Завтра в 14:00
11 дек в 16:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
Узнать о винодельнях региона и попробовать местные вина премиум-класса
Начало: В Старом городе
«В уютном маленьком баре на очаровательной улице Старого города вы познакомитесь с традициями виноделия в этом регионе, которые насчитывают не меньше 2600 лет»
14 дек в 15:00
19 дек в 15:00
€147 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей7 ноября 2025Бухарест: самое главное за 2,5 часаХорошая экскурсия! То, что надо для создания первого впечатления от города
- ННаталья30 октября 2025Бухарест: самое главное за 2,5 часаАндрей показал исторический центр, рассказал историю города, я довольна экскурсией.
- ННаталья12 октября 2025Бухарест: самое главное за 2,5 часаСпасибо Андрею за интересную экскурсию. Приятно что экскурсовод любит, знает и гордится историей и культурой своей страны и народов, проживающих на территории Румынии.
- OOlga2 сентября 2025Бухарест: самое главное за 2,5 часаЭто было замечательное погружение в новый для нас город Бухарест вместе с его коренным жителем Андреем. Андрей, будучи румыном, отлично
- ААнна22 августа 2025Бухарест: самое главное за 2,5 часаСупер! Спасибо, очень много интересного, история города и страны с прекрасным экскурсоводом ❤️, все наши пожелания учтены и полное удовольствие от программы. СПАСИБО
- ННикита14 августа 2025Бухарест: самое главное за 2,5 часаЭкскурсия была интересной и понятной, увидели очень много всего
- ЕЕкатерина13 августа 2025Бухарест: самое главное за 2,5 часаОчень интересно прошла наша экскурсия по Бухаресту,интересные места и историю узнали от Андрея!!!)Советовать будем всем друзьям Андрея как экскурсовода 👍👍👍
- VVadim29 июня 2025Бухарест: самое главное за 2,5 часаАндрей - молодец. Рассказывает о своей стране и своем городе с любовью, далеко за рамками стандартной обзорной экскурсии. 2,5 часа - конечно, мало. Придется вернуться)
- ССветлана25 июня 2025Бухарест: самое главное за 2,5 часаАндрей прекрасно провел экскурсию, все было очень интересно и познавательно. Гид прекрасно подготовлен. Также были учтены все мои пожелания в
- ААндрей20 июня 2025Бухарест: самое главное за 2,5 часаГрамотно сбалансированная экскурсия с обзорной частью на машине и пешеходной по старому городу, Андрей интересный рассказчик и опытный гид
- ААнастасия12 мая 2025Бухарест: самое главное за 2,5 часаОчень понравилась экскурсия с Андреем, узнали много интересной информации и отлично провели время.
- ААлекс.21 апреля 2025Бухарест: самое главное за 2,5 часаПонравилась организация экскурсии.
После самостоятельных и долгих пеших прогулок, в предыдущие дни, ездить на машине с Андреем было комфортно и интересно
- ДДина11 апреля 2025Бухарест: самое главное за 2,5 часаВсе хорошо
- DDennis23 марта 2025Бухарест: самое главное за 2,5 часаБольшое спасибо тебе Андрей за прекрасный день. Мы были втроём. Андрей на забрал из отеляв Старом Городе. 2/3 экскурсии обьехали
- ААндрей22 марта 2025Бухарест: самое главное за 2,5 часаОчень содержательно и ёмко
- ММарина2 февраля 2025Бухарест: самое главное за 2,5 часаОтличная экскурсия! Очень понравилось. Андрей, - интересный рассказчик. посоветовал музеи для посещения, помог зарезервировать рестораны для обеда и ужина, Рекомендую!
- ННаталья1 февраля 2025Бухарест: самое главное за 2,5 часаБлагодарю Андрея за экскурсию по Бухаресту! Приятное общение, индивидуальный подход, информация интересная, время пролетело незаметно. С удовольствием продолжим знакомство с Румынией в компании Андрея в следующий приезд
- ДДина8 января 2025Бухарест: самое главное за 2,5 часаЭкскурсия оставила только положительные впечатления! Наш гид Андрей отлично справился с задачей: кратко, чётко и невероятно информативно рассказал о главных
- ММарина29 ноября 2024Бухарест: самое главное за 2,5 часаПрогулка насыщенная. Много интересных фактов и информации. Советую предварительно иметь исторические знания о Румынии хотя бы в общих чертах. Потому
- ППётр18 ноября 2024Бухарест: самое главное за 2,5 часаМне всё очень понравилось!
Формат авто + пешком. Вариативность маршрута под клиента. Важно когда гид живет своей работой и вовлечен больше чем написано в методичке.
Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаресте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Бухаресту в декабре 2025
Сейчас в Бухаресте в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 160. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Бухареста. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод