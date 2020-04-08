Коронавирус в Сан-Томе и Принсипи на сегодня – онлайн статистика зараженных
Последние данные о коронавирусе в Сан-Томе и Принсипи
- Заразилось4
- Умерло0
- Выздоровело0
- В тяжелом состоянии0
- Осталось зараженных4
- Протестированно19
Онлайн Карта распространения коронавируса в Сан-Томе и Принсипи в реальном времени
В Сан-Томе и Принсипи находится 0% (4 человека) от всех протестированных заболевших в мире, 0 умерло, 0 выздоровело, а всего инфицированных осталось 4 человека.. По данным 8 апреля 2020 года, всего в мире заразились 1 447 618 людей
Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Сан-Томе и Принсипи
В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции
Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства.
На данный момент смертность во всём мире составляет 5.76%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус
Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Сан-Томе и Принсипи
Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...
Статистика в таблице по зараженным на территории Сан-Томе и Принсипи по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Летальность
|Выздоровело
|Осталось зараженных
|8 апр 2020
|4
|0
|—
|0
|—4
|7 апр 2020
|4
|0
|—
|0
|—4
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Сан-Томе и Принсипи по дням
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
- Мыть и обрабатывать руки;
- Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
- Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
- Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
- Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;
- Не пользоваться общественных транспортом;
- Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
- Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
- Подбробнее почитайте на сайте ВОЗ
Сан-Томе и Принсипи и 5 стран в сравнении на 8 апреля 2020
Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer
Статистика заражений в 208 странах и регионах мира
В таблице показаны изменения и данные на 8 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём
|№
|Страна
|Заразилось
|Умерло
|Летальность
|Выздоровело
|Осталось зараженных
|Обновлено
|–
|Мир
|1 447 847+16928
|83409+1375
|5.76%
|309178+7273
|▲1055260+8280
|08.04.2020 16:01
|1
|США
|400 549+214
|12857+16
|3.21%
|21711+37
|▲365981+161
|08.04.2020 11:14
|2
|Испания
|146 690+4748
|14555+510
|9.92%
|48021+4813
|▼84114-575
|08.04.2020 12:45
|3
|Италия
|135 586
|17127
|12.63%
|24392
|—94067
|08.04.2020 04:46
|4
|Франция
|109 069
|10328
|9.47%
|19337
|—79404
|08.04.2020 04:46
|5
|Германия
|107 663
|2016
|1.87%
|36081
|—69566
|08.04.2020 04:46
|6
|Китай
|81 999
|3333+2
|4.06%
|77279+112
|▼1387-114
|08.04.2020 04:46
|7
|Иран
|64 586+1997
|3993+121
|6.18%
|27039
|▲33554+1876
|08.04.2020 14:30
|8
|Великобритания
|55 242
|6159
|11.15%
|151
|—48932
|08.04.2020 04:46
|9
|Турция
|34 109
|725
|2.13%
|1582
|—31802
|08.04.2020 10:01
|10
|Бельгия
|23 403+1209
|2240+205
|9.57%
|4681+524
|▲16482+480
|08.04.2020 12:16
|11
|Швейцария
|22 789+536
|858+37
|3.76%
|8704
|▲13227+499
|08.04.2020 15:15
|12
|Нидерланды
|20 549+969
|2248+147
|10.94%
|250
|▲18051+822
|08.04.2020 15:15
|13
|Канада
|17 897
|381
|2.13%
|4028
|—13488
|08.04.2020 06:01
|14
|Бразилия
|14 152+118
|699+13
|4.94%
|127
|▲13326+105
|08.04.2020 16:01
|15
|Португалия
|13 141+699
|380+35
|2.89%
|196+12
|▲12565+652
|08.04.2020 15:45
|16
|Австрия
|12 824+185
|273+30
|2.13%
|4512+466
|▼8039-311
|08.04.2020 15:15
|17
|Южная Корея
|10 384+53
|200+8
|1.93%
|6776+82
|▼3408-37
|08.04.2020 04:46
|18
|Израиль
|9404+156
|72+7
|0.77%
|801+31
|▲8531+118
|08.04.2020 14:15
|19
|Россия
|8672+1175
|63+5
|0.73%
|580+86
|▲8029+1084
|08.04.2020 11:14
|20
|Швеция
|8419+726
|687+96
|8.16%
|205
|▲7527+630
|08.04.2020 15:15
|21
|Норвегия
|6086
|93+4
|1.53%
|32
|▼5961-4
|08.04.2020 14:15
|22
|Австралия
|6013+25
|50+1
|0.83%
|2813+266
|▼3150-242
|08.04.2020 14:15
|23
|Ирландия
|5709
|210
|3.68%
|25
|—5474
|08.04.2020 04:46
|24
|Индия
|5480+129
|164+4
|2.99%
|468
|▲4848+125
|08.04.2020 15:15
|25
|Дания
|5386+315
|218+15
|4.05%
|1621+130
|▲3547+170
|08.04.2020 14:15
|26
|Чили
|5116
|43
|0.84%
|898
|—4175
|08.04.2020 04:46
|27
|Чехия
|5033+16
|91+3
|1.81%
|181+9
|▲4761+4
|08.04.2020 09:45
|28
|Польша
|5000+152
|136+7
|2.72%
|222+31
|▲4642+114
|08.04.2020 14:45
|29
|Румыния
|4761+344
|210+13
|4.41%
|528+68
|▲4023+263
|08.04.2020 15:15
|30
|Япония
|4257
|93
|2.18%
|622
|—3542
|08.04.2020 04:46
|31
|Малайзия
|4119+156
|65+2
|1.58%
|1487+166
|▼2567-12
|08.04.2020 13:45
|32
|Пакистан
|4072+37
|58+1
|1.42%
|467+38
|▼3547-2
|08.04.2020 09:00
|33
|Эквадор
|3995
|220
|5.51%
|140
|—3635
|08.04.2020 04:46
|34
|Филиппины
|3870+106
|182+5
|4.7%
|96+12
|▲3592+89
|08.04.2020 11:14
|35
|Люксембург
|2970
|44
|1.48%
|500
|—2426
|08.04.2020 04:46
|36
|Индонезия
|2956+218
|240+19
|8.12%
|222+18
|▲2494+181
|08.04.2020 12:00
|37
|Перу
|2954
|107
|3.62%
|1301
|—1546
|08.04.2020 04:46
|38
|Саудовская Аравия
|2932+137
|41
|1.4%
|615
|▲2276+137
|08.04.2020 15:45
|39
|Мексика
|2785+346
|141+16
|5.06%
|633
|▲2011+330
|08.04.2020 05:15
|40
|Финляндия
|2487+179
|40+6
|1.61%
|300
|▲2147+173
|08.04.2020 14:45
|41
|Сербия
|2447
|61
|2.49%
|118
|—2268
|08.04.2020 04:46
|42
|Таиланд
|2369+111
|30+3
|1.27%
|888
|▲1451+108
|08.04.2020 09:00
|43
|ОАЭ
|2359
|12
|0.51%
|186
|—2161
|08.04.2020 04:46
|44
|Панама
|2249+149
|59+4
|2.62%
|16+2
|▲2174+143
|08.04.2020 05:31
|45
|Катар
|2210+153
|6
|0.27%
|178+28
|▲2026+125
|08.04.2020 14:15
|46
|Доминикана
|1956
|98
|5.01%
|36
|—1822
|08.04.2020 04:46
|47
|Греция
|1832
|81
|4.42%
|269
|—1482
|08.04.2020 04:46
|48
|Колумбия
|1780
|50
|2.81%
|100
|—1630
|08.04.2020 04:46
|49
|ЮАР
|1749
|13
|0.74%
|95
|—1641
|08.04.2020 04:46
|50
|Аргентина
|1715
|60
|3.5%
|338
|—1317
|08.04.2020 04:46
|51
|Украина
|1668+206
|52+7
|3.12%
|35+7
|▲1581+192
|08.04.2020 12:16
|52
|Сингапур
|1623+142
|6
|0.37%
|406+29
|▲1211+113
|08.04.2020 16:01
|53
|Исландия
|1586
|6
|0.38%
|559
|—1021
|08.04.2020 04:46
|54
|Алжир
|1468
|193
|13.15%
|113
|—1162
|08.04.2020 04:46
|55
|Египет
|1450
|94
|6.48%
|276
|—1080
|08.04.2020 04:46
|56
|Хорватия
|1343+61
|19+1
|1.41%
|179+12
|▲1145+48
|08.04.2020 15:15
|57
|Марокко
|1242+58
|91+1
|7.33%
|97+4
|▲1054+53
|08.04.2020 13:01
|58
|Новая Зеландия
|1210+50
|1
|0.08%
|282+41
|▲927+9
|08.04.2020 04:46
|59
|Эстония
|1185+36
|24+3
|2.03%
|72+3
|▲1089+30
|08.04.2020 11:26
|60
|Ирак
|1122
|65
|5.79%
|373
|—684
|08.04.2020 04:46
|61
|Словения
|1091+32
|40+4
|3.67%
|120+18
|▲931+10
|08.04.2020 12:16
|62
|Беларусь
|1066+205
|13
|1.22%
|77+23
|▲976+182
|08.04.2020 11:45
|63
|Молдавия
|1056
|24+2
|2.27%
|40
|▼992-2
|08.04.2020 11:01
|64
|Гонконг
|961+25
|4
|0.42%
|264+28
|▼693-3
|08.04.2020 11:45
|65
|Литва
|912+32
|15
|1.64%
|8
|▲889+32
|08.04.2020 14:30
|66
|Венгрия
|895+78
|58+11
|6.48%
|94+23
|▲743+44
|08.04.2020 08:01
|67
|Армения
|881+28
|9+1
|1.02%
|114+27
|—758
|08.04.2020 10:15
|68
|Кувейт
|855+112
|1
|0.12%
|111+6
|▲743+106
|08.04.2020 12:16
|69
|Бахрейн
|821+10
|5
|0.61%
|467+9
|▲349+1
|08.04.2020 15:45
|70
|Босния и Герцеговина
|794+30
|33
|4.16%
|77+9
|▲684+21
|08.04.2020 15:31
|71
|Азербайджан
|717
|8
|1.12%
|44
|—665
|08.04.2020 04:46
|72
|Казахстан
|709+12
|7+1
|0.99%
|54+3
|▲648+8
|08.04.2020 14:45
|73
|Камерун
|685
|9
|1.31%
|60
|—616
|08.04.2020 04:46
|74
|Тунис
|623
|23
|3.69%
|25
|—575
|08.04.2020 09:31
|75
|Македония
|599
|26
|4.34%
|30
|—543
|08.04.2020 04:46
|76
|Словакия
|581
|2
|0.34%
|13
|—566
|08.04.2020 04:46
|77
|Болгария
|581+4
|23
|3.96%
|42
|▲516+4
|08.04.2020 09:00
|78
|Латвия
|577+29
|2
|0.35%
|31
|▲544+29
|08.04.2020 10:31
|79
|Ливан
|575+27
|19
|3.3%
|62
|▲494+27
|08.04.2020 13:15
|80
|Андорра
|545
|22
|4.04%
|39
|—484
|08.04.2020 04:46
|81
|Узбекистан
|534+14
|3+1
|0.56%
|30
|▲501+13
|08.04.2020 10:15
|82
|Кипр
|494
|11
|2.23%
|47
|—436
|08.04.2020 04:46
|83
|Коста-Рика
|483
|2
|0.41%
|24
|—457
|08.04.2020 04:46
|84
|Уругвай
|424
|7
|1.65%
|150
|—267
|08.04.2020 04:46
|85
|Афганистан
|423
|14
|3.31%
|18
|—391
|08.04.2020 04:46
|86
|Оман
|419+48
|2
|0.48%
|72+5
|▲345+43
|08.04.2020 09:45
|87
|Албания
|400+17
|22
|5.5%
|154+23
|▼224-6
|08.04.2020 13:15
|88
|Куба
|396
|11
|2.78%
|27
|—358
|08.04.2020 04:46
|89
|Буркина Фасо
|384
|19
|4.95%
|127
|—238
|08.04.2020 04:46
|90
|Тайвань
|379+3
|5
|1.32%
|67+6
|▼307-3
|08.04.2020 09:15
|91
|Реюньон
|358
|0
|—
|40
|—318
|08.04.2020 04:46
|92
|Иордания
|353
|6
|1.7%
|138
|—209
|08.04.2020 04:46
|93
|Кот д'Ивуар
|349
|3
|0.86%
|41
|—305
|08.04.2020 04:46
|94
|Гондурас
|312+7
|22
|7.05%
|6
|▲284+7
|08.04.2020 05:01
|95
|Мальта
|299+6
|0
|—
|5
|▲294+6
|08.04.2020 14:01
|96
|Гана
|287
|5
|1.74%
|31
|—251
|08.04.2020 04:46
|97
|Сан-Марино
|279
|34
|12.19%
|40
|—205
|08.04.2020 04:46
|98
|Нигер
|278
|11
|3.96%
|26
|—241
|08.04.2020 04:46
|99
|Киргизия
|270+42
|4
|1.48%
|33
|▲233+42
|08.04.2020 09:00
|100
|Маврикий
|268
|7
|2.61%
|8
|—253
|08.04.2020 04:46
|101
|Палестинские территории
|263+2
|1
|0.38%
|44+2
|—218
|08.04.2020 12:30
|102
|Нигерия
|254
|6
|2.36%
|44
|—204
|08.04.2020 04:46
|103
|Вьетнам
|251
|0
|—
|126+3
|▼125-3
|08.04.2020 09:31
|104
|Черногория
|248+7
|2
|0.81%
|4
|▲242+7
|08.04.2020 09:45
|105
|Сенегал
|237
|2
|0.84%
|105
|—130
|08.04.2020 04:46
|106
|Бангладеш
|218+54
|20+3
|9.17%
|33
|▲165+51
|08.04.2020 13:15
|107
|Боливия
|210+16
|15+1
|7.14%
|2
|▲193+15
|08.04.2020 04:46
|108
|Грузия
|208+12
|3
|1.44%
|48+2
|▲157+10
|08.04.2020 11:45
|109
|Шри-Ланка
|188+3
|6
|3.19%
|42
|▲140+3
|08.04.2020 13:45
|110
|Фарерские острова
|184
|0
|—
|131+11
|▼53-11
|08.04.2020 09:31
|111
|Демократическая Республика Конго
|180
|18
|10%
|9
|—153
|08.04.2020 04:46
|112
|Кения
|179+7
|6
|3.35%
|9+2
|▲164+5
|08.04.2020 16:01
|113
|Майотта
|171
|2
|1.17%
|22
|—147
|08.04.2020 04:46
|114
|Венесуэла
|166
|7
|4.22%
|65
|—94
|08.04.2020 04:46
|115
|Остров Мэн
|158+8
|1
|0.63%
|80+7
|▲77+1
|08.04.2020 12:16
|116
|Мартиника
|152
|4
|2.63%
|50
|—98
|08.04.2020 04:46
|117
|Гвинея
|144
|0
|—
|5
|—139
|08.04.2020 04:46
|118
|Гваделупа
|139
|7
|5.04%
|31
|—101
|08.04.2020 04:46
|119
|Джибути
|135+45
|0
|—
|25+16
|▲110+29
|08.04.2020 15:15
|120
|Бруней
|135
|1
|0.74%
|91+6
|▼43-6
|08.04.2020 12:30
|121
|Парагвай
|119+4
|5
|4.2%
|15
|▲99+4
|08.04.2020 04:46
|122
|Камбоджа
|117+2
|0
|—
|63+5
|▼54-3
|08.04.2020 05:31
|123
|Гибралтар
|113
|0
|—
|60
|—53
|08.04.2020 04:46
|124
|Тринидад и Тобаго
|107
|8
|7.48%
|1
|—98
|08.04.2020 04:46
|125
|Руанда
|105
|0
|—
|7
|—98
|08.04.2020 04:46
|126
|Сальвадор
|93+15
|5+1
|5.38%
|9+4
|▲79+10
|08.04.2020 09:15
|127
|Мадагаскар
|93+5
|0
|—
|11+4
|▲82+1
|08.04.2020 14:30
|128
|Гватемала
|80+3
|3
|3.75%
|17
|▲60+3
|08.04.2020 04:46
|129
|Монако
|79
|1
|1.27%
|4
|—74
|08.04.2020 04:46
|130
|Лихтенштейн
|78
|1
|1.28%
|55
|—22
|08.04.2020 04:46
|131
|Французская Гвиана
|77
|0
|—
|34
|—43
|08.04.2020 04:46
|132
|Аруба
|74
|0
|—
|14
|—60
|08.04.2020 04:46
|133
|Того
|65
|3
|4.62%
|23
|—39
|08.04.2020 04:46
|134
|Ямайка
|63
|3
|4.76%
|9
|—51
|08.04.2020 04:46
|135
|Барбадос
|63
|3
|4.76%
|6
|—54
|08.04.2020 04:46
|136
|Мали
|56
|5
|8.93%
|12
|—39
|08.04.2020 04:46
|137
|Эфиопия
|55+3
|2
|3.64%
|4
|▲49+3
|08.04.2020 14:15
|138
|Уганда
|52
|0
|—
|0
|—52
|08.04.2020 04:46
|139
|Французская Полинезия
|47
|0
|—
|0
|—47
|08.04.2020 04:46
|140
|Конго
|45
|5
|11.11%
|2
|—38
|08.04.2020 04:46
|141
|Макао
|45+1
|0
|—
|10
|▲35+1
|08.04.2020 12:16
|142
|Каймановы острова
|45
|1
|2.22%
|6
|—38
|08.04.2020 04:46
|143
|Синт-Мартен
|40
|6
|15%
|6
|—28
|08.04.2020 04:46
|144
|Замбия
|39
|1
|2.56%
|7
|—31
|08.04.2020 04:46
|145
|Бермуды
|39
|2
|5.13%
|17
|—20
|08.04.2020 04:46
|146
|Багамы
|36+3
|6
|16.67%
|5
|▲25+3
|08.04.2020 04:46
|147
|Гайана
|33
|5
|15.15%
|8
|—20
|08.04.2020 04:46
|148
|Гвинея-Биссау
|33
|0
|—
|0
|—33
|08.04.2020 04:46
|149
|Сен-Мартен
|32
|2
|6.25%
|7
|—23
|08.04.2020 04:46
|150
|Эритрея
|31
|0
|—
|0
|—31
|08.04.2020 04:46
|151
|Габон
|30
|1
|3.33%
|1
|—28
|08.04.2020 04:46
|152
|Бенин
|26
|1
|3.85%
|5
|—20
|08.04.2020 04:46
|153
|Гаити
|25
|1
|4%
|1
|—23
|08.04.2020 04:46
|154
|Танзания
|24
|1
|4.17%
|5
|—18
|08.04.2020 04:46
|155
|Мьянма
|22
|3+2
|13.64%
|0
|▼19-2
|08.04.2020 09:00
|156
|Ливия
|21+1
|1
|4.76%
|2+1
|—18
|08.04.2020 15:15
|157
|Сирия
|19
|2
|10.53%
|3
|—14
|08.04.2020 04:46
|158
|Антигуа и Барбуда
|19
|2+1
|10.53%
|0
|▼17-1
|08.04.2020 10:15
|159
|Мальдивы
|19
|0
|—
|13
|—6
|08.04.2020 04:46
|160
|Новая Каледония
|18
|0
|—
|1
|—17
|08.04.2020 04:46
|161
|Ангола
|17
|2
|11.76%
|2
|—13
|08.04.2020 04:46
|162
|Экваториальная Гвинея
|16
|0
|—
|3
|—13
|08.04.2020 04:46
|163
|Намибия
|16
|0
|—
|3
|—13
|08.04.2020 04:46
|164
|Монголия
|16+1
|0
|—
|4
|▲12+1
|08.04.2020 09:15
|165
|Фиджи
|15
|0
|—
|0
|—15
|08.04.2020 04:46
|166
|Доминика
|15
|0
|—
|1
|—14
|08.04.2020 04:46
|167
|Лаос
|15+1
|0
|—
|0
|▲15+1
|08.04.2020 12:00
|168
|Сент-Люсия
|14
|0
|—
|1
|—13
|08.04.2020 04:46
|169
|Либерия
|14
|3
|21.43%
|3
|—8
|08.04.2020 04:46
|170
|Судан
|14
|2
|14.29%
|2
|—10
|08.04.2020 04:46
|171
|Кюрасао
|13
|1
|7.69%
|7
|—5
|08.04.2020 04:46
|172
|Гренада
|12
|0
|—
|0
|—12
|08.04.2020 04:46
|173
|Сент-Китс и Невис
|11
|0
|—
|0
|—11
|08.04.2020 04:46
|174
|Зимбабве
|11
|2
|18.18%
|0
|—9
|08.04.2020 04:46
|175
|Гренландия
|11
|0
|—
|10
|—1
|08.04.2020 04:46
|176
|Сейшельские Острова
|11
|0
|—
|0
|—11
|08.04.2020 04:46
|177
|Свазиленд
|10
|0
|—
|4
|—6
|08.04.2020 04:46
|178
|Суринам
|10
|1
|10%
|3
|—6
|08.04.2020 05:15
|179
|Чад
|10
|0
|—
|2
|—8
|08.04.2020 04:46
|180
|Мозамбик
|10
|0
|—
|1
|—9
|08.04.2020 04:46
|181
|Непал
|9
|0
|—
|1
|—8
|08.04.2020 09:45
|182
|Монтсеррат
|9
|0
|—
|0
|—9
|08.04.2020 04:46
|183
|Теркс и Кайкос
|8
|1
|12.5%
|0
|—7
|08.04.2020 04:46
|184
|Сент-Винсент и Гренадины
|8
|0
|—
|1
|—7
|08.04.2020 04:46
|185
|Сомали
|8
|0
|—
|1
|—7
|08.04.2020 04:46
|186
|Малави
|8
|1
|12.5%
|0
|—7
|08.04.2020 04:46
|187
|ЦАР
|8
|0
|—
|0
|—8
|08.04.2020 04:46
|188
|Кабо-Верде
|7
|1
|14.29%
|1
|—5
|08.04.2020 04:46
|189
|Белиз
|7
|1
|14.29%
|0
|—6
|08.04.2020 04:46
|190
|Ватикан
|7
|0
|—
|0
|—7
|08.04.2020 04:46
|191
|Сьерра Леоне
|7+1
|0
|—
|0
|▲7+1
|08.04.2020 14:30
|192
|Сен-Бартельми
|6
|0
|—
|1
|—5
|08.04.2020 04:46
|193
|Мавритания
|6
|1
|16.67%
|2
|—3
|08.04.2020 04:46
|194
|Ботсвана
|6
|1
|16.67%
|0
|—5
|08.04.2020 04:46
|195
|Никарагуа
|6
|1
|16.67%
|0
|—5
|08.04.2020 04:46
|196
|Бутан
|5
|0
|—
|2
|—3
|08.04.2020 04:46
|197
|Западная Сахара
|4
|0
|—
|0
|—4
|08.04.2020 04:46
|198
|Гамбия
|4
|1
|25%
|2
|—1
|08.04.2020 04:46
|199
|Сан-Томе и Принсипи
|4
|0
|—
|0
|—4
|08.04.2020 11:26
|200
|Бурунди
|3
|0
|—
|0
|—3
|08.04.2020 04:46
|201
|Виргинские острова, Британские
|3
|0
|—
|0
|—3
|08.04.2020 04:46
|202
|Ангилья
|3
|0
|—
|0
|—3
|08.04.2020 04:46
|203
|Фолклендские острова (Мальвинские)
|2
|0
|—
|0
|—2
|08.04.2020 04:46
|204
|Южный Судан
|2
|0
|—
|0
|—2
|08.04.2020 04:46
|205
|Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус
|2
|0
|—
|0
|—2
|08.04.2020 04:46
|206
|Папуа Новая Гвинея
|2
|0
|—
|0
|—2
|08.04.2020 04:46
|207
|Сент-Пьер и Микелон
|1
|0
|—
|0
|—1
|08.04.2020 04:46
|208
|Тимор-Лесте
|1
|0
|—
|0
|—1
|08.04.2020 04:46
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
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