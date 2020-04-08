  1. 🦠 Коронавирус в Сан-Томе и Принсипи

Коронавирус в Сан-Томе и Принсипи на сегодня – онлайн статистика зараженных

Онлайн карта и статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Сан-Томе и Принсипи на сегодня по данным 8 апреля 2020: 4 заболело, 0 умерло, 0 выздоровело. Графики и таблицы по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Последние данные о коронавирусе в Сан-Томе и Принсипи

  • Заразилось
    4
  • Умерло
    0
  • Выздоровело
    0
  • В тяжелом состоянии
    0
  • Осталось зараженных
    4
  • Протестированно
    19
* по данным 08.04.2020 11:26:23 (МСК)

Онлайн Карта распространения коронавируса в Сан-Томе и Принсипи в реальном времени

Карта мира с данными о количестве заболевших

В Сан-Томе и Принсипи находится 0% (4 человека) от всех протестированных заболевших в мире, 0 умерло, 0 выздоровело, а всего инфицированных осталось 4 человека.. По данным 8 апреля 2020 года, всего в мире заразились 1 447 618 людей

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Сан-Томе и Принсипи

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции

Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства.

На данный момент смертность во всём мире составляет 5.76%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Сан-Томе и Принсипи

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Сан-Томе и Принсипи по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее.

ДатаЗаразилосьУмерлоЛетальностьВыздоровелоОсталось зараженных
8 апр 20204004
7 апр 20204004

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Сан-Томе и Принсипи по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Сан-Томе и Принсипи и 5 стран в сравнении на 8 апреля 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer

Статистика заражений в 208 странах и регионах мира

В таблице показаны изменения и данные на 8 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём

СтранаЗаразилосьУмерлоЛетальностьВыздоровелоОсталось зараженныхОбновлено
Мир		1 447 847+1692883409+13755.76%309178+72731055260+828008.04.2020 16:01
1
США		400 549+21412857+163.21%21711+37365981+16108.04.2020 11:14
2
Испания		146 690+474814555+5109.92%48021+481384114-57508.04.2020 12:45
3
Италия		135 5861712712.63%243929406708.04.2020 04:46
4
Франция		109 069103289.47%193377940408.04.2020 04:46
5
Германия		107 66320161.87%360816956608.04.2020 04:46
6
Китай		81 9993333+24.06%77279+1121387-11408.04.2020 04:46
7
Иран		64 586+19973993+1216.18%2703933554+187608.04.2020 14:30
8
Великобритания		55 242615911.15%1514893208.04.2020 04:46
9
Турция		34 1097252.13%15823180208.04.2020 10:01
10
Бельгия		23 403+12092240+2059.57%4681+52416482+48008.04.2020 12:16
11
Швейцария		22 789+536858+373.76%870413227+49908.04.2020 15:15
12
Нидерланды		20 549+9692248+14710.94%25018051+82208.04.2020 15:15
13
Канада		17 8973812.13%40281348808.04.2020 06:01
14
Бразилия		14 152+118699+134.94%12713326+10508.04.2020 16:01
15
Португалия		13 141+699380+352.89%196+1212565+65208.04.2020 15:45
16
Австрия		12 824+185273+302.13%4512+4668039-31108.04.2020 15:15
17
Южная Корея		10 384+53200+81.93%6776+823408-3708.04.2020 04:46
18
Израиль		9404+15672+70.77%801+318531+11808.04.2020 14:15
19
Россия		8672+117563+50.73%580+868029+108408.04.2020 11:14
20
Швеция		8419+726687+968.16%2057527+63008.04.2020 15:15
21
Норвегия		608693+41.53%325961-408.04.2020 14:15
22
Австралия		6013+2550+10.83%2813+2663150-24208.04.2020 14:15
23
Ирландия		57092103.68%25547408.04.2020 04:46
24
Индия		5480+129164+42.99%4684848+12508.04.2020 15:15
25
Дания		5386+315218+154.05%1621+1303547+17008.04.2020 14:15
26
Чили		5116430.84%898417508.04.2020 04:46
27
Чехия		5033+1691+31.81%181+94761+408.04.2020 09:45
28
Польша		5000+152136+72.72%222+314642+11408.04.2020 14:45
29
Румыния		4761+344210+134.41%528+684023+26308.04.2020 15:15
30
Япония		4257932.18%622354208.04.2020 04:46
31
Малайзия		4119+15665+21.58%1487+1662567-1208.04.2020 13:45
32
Пакистан		4072+3758+11.42%467+383547-208.04.2020 09:00
33
Эквадор		39952205.51%140363508.04.2020 04:46
34
Филиппины		3870+106182+54.7%96+123592+8908.04.2020 11:14
35
Люксембург		2970441.48%500242608.04.2020 04:46
36
Индонезия		2956+218240+198.12%222+182494+18108.04.2020 12:00
37
Перу		29541073.62%1301154608.04.2020 04:46
38
Саудовская Аравия		2932+137411.4%6152276+13708.04.2020 15:45
39
Мексика		2785+346141+165.06%6332011+33008.04.2020 05:15
40
Финляндия		2487+17940+61.61%3002147+17308.04.2020 14:45
41
Сербия		2447612.49%118226808.04.2020 04:46
42
Таиланд		2369+11130+31.27%8881451+10808.04.2020 09:00
43
ОАЭ		2359120.51%186216108.04.2020 04:46
44
Панама		2249+14959+42.62%16+22174+14308.04.2020 05:31
45
Катар		2210+15360.27%178+282026+12508.04.2020 14:15
46
Доминикана		1956985.01%36182208.04.2020 04:46
47
Греция		1832814.42%269148208.04.2020 04:46
48
Колумбия		1780502.81%100163008.04.2020 04:46
49
ЮАР		1749130.74%95164108.04.2020 04:46
50
Аргентина		1715603.5%338131708.04.2020 04:46
51
Украина		1668+20652+73.12%35+71581+19208.04.2020 12:16
52
Сингапур		1623+14260.37%406+291211+11308.04.2020 16:01
53
Исландия		158660.38%559102108.04.2020 04:46
54
Алжир		146819313.15%113116208.04.2020 04:46
55
Египет		1450946.48%276108008.04.2020 04:46
56
Хорватия		1343+6119+11.41%179+121145+4808.04.2020 15:15
57
Марокко		1242+5891+17.33%97+41054+5308.04.2020 13:01
58
Новая Зеландия		1210+5010.08%282+41927+908.04.2020 04:46
59
Эстония		1185+3624+32.03%72+31089+3008.04.2020 11:26
60
Ирак		1122655.79%37368408.04.2020 04:46
61
Словения		1091+3240+43.67%120+18931+1008.04.2020 12:16
62
Беларусь		1066+205131.22%77+23976+18208.04.2020 11:45
63
Молдавия		105624+22.27%40992-208.04.2020 11:01
64
Гонконг		961+2540.42%264+28693-308.04.2020 11:45
65
Литва		912+32151.64%8889+3208.04.2020 14:30
66
Венгрия		895+7858+116.48%94+23743+4408.04.2020 08:01
67
Армения		881+289+11.02%114+2775808.04.2020 10:15
68
Кувейт		855+11210.12%111+6743+10608.04.2020 12:16
69
Бахрейн		821+1050.61%467+9349+108.04.2020 15:45
70
Босния и Герцеговина		794+30334.16%77+9684+2108.04.2020 15:31
71
Азербайджан		71781.12%4466508.04.2020 04:46
72
Казахстан		709+127+10.99%54+3648+808.04.2020 14:45
73
Камерун		68591.31%6061608.04.2020 04:46
74
Тунис		623233.69%2557508.04.2020 09:31
75
Македония		599264.34%3054308.04.2020 04:46
76
Словакия		58120.34%1356608.04.2020 04:46
77
Болгария		581+4233.96%42516+408.04.2020 09:00
78
Латвия		577+2920.35%31544+2908.04.2020 10:31
79
Ливан		575+27193.3%62494+2708.04.2020 13:15
80
Андорра		545224.04%3948408.04.2020 04:46
81
Узбекистан		534+143+10.56%30501+1308.04.2020 10:15
82
Кипр		494112.23%4743608.04.2020 04:46
83
Коста-Рика		48320.41%2445708.04.2020 04:46
84
Уругвай		42471.65%15026708.04.2020 04:46
85
Афганистан		423143.31%1839108.04.2020 04:46
86
Оман		419+4820.48%72+5345+4308.04.2020 09:45
87
Албания		400+17225.5%154+23224-608.04.2020 13:15
88
Куба		396112.78%2735808.04.2020 04:46
89
Буркина Фасо		384194.95%12723808.04.2020 04:46
90
Тайвань		379+351.32%67+6307-308.04.2020 09:15
91
Реюньон		35804031808.04.2020 04:46
92
Иордания		35361.7%13820908.04.2020 04:46
93
Кот д'Ивуар		34930.86%4130508.04.2020 04:46
94
Гондурас		312+7227.05%6284+708.04.2020 05:01
95
Мальта		299+605294+608.04.2020 14:01
96
Гана		28751.74%3125108.04.2020 04:46
97
Сан-Марино		2793412.19%4020508.04.2020 04:46
98
Нигер		278113.96%2624108.04.2020 04:46
99
Киргизия		270+4241.48%33233+4208.04.2020 09:00
100
Маврикий		26872.61%825308.04.2020 04:46
101
Палестинские территории		263+210.38%44+221808.04.2020 12:30
102
Нигерия		25462.36%4420408.04.2020 04:46
103
Вьетнам		2510126+3125-308.04.2020 09:31
104
Черногория		248+720.81%4242+708.04.2020 09:45
105
Сенегал		23720.84%10513008.04.2020 04:46
106
Бангладеш		218+5420+39.17%33165+5108.04.2020 13:15
107
Боливия		210+1615+17.14%2193+1508.04.2020 04:46
108
Грузия		208+1231.44%48+2157+1008.04.2020 11:45
109
Шри-Ланка		188+363.19%42140+308.04.2020 13:45
110
Фарерские острова		1840131+1153-1108.04.2020 09:31
111
Демократическая Республика Конго		1801810%915308.04.2020 04:46
112
Кения		179+763.35%9+2164+508.04.2020 16:01
113
Майотта		17121.17%2214708.04.2020 04:46
114
Венесуэла		16674.22%659408.04.2020 04:46
115
Остров Мэн		158+810.63%80+777+108.04.2020 12:16
116
Мартиника		15242.63%509808.04.2020 04:46
117
Гвинея		1440513908.04.2020 04:46
118
Гваделупа		13975.04%3110108.04.2020 04:46
119
Джибути		135+45025+16110+2908.04.2020 15:15
120
Бруней		13510.74%91+643-608.04.2020 12:30
121
Парагвай		119+454.2%1599+408.04.2020 04:46
122
Камбоджа		117+2063+554-308.04.2020 05:31
123
Гибралтар		1130605308.04.2020 04:46
124
Тринидад и Тобаго		10787.48%19808.04.2020 04:46
125
Руанда		105079808.04.2020 04:46
126
Сальвадор		93+155+15.38%9+479+1008.04.2020 09:15
127
Мадагаскар		93+5011+482+108.04.2020 14:30
128
Гватемала		80+333.75%1760+308.04.2020 04:46
129
Монако		7911.27%47408.04.2020 04:46
130
Лихтенштейн		7811.28%552208.04.2020 04:46
131
Французская Гвиана		770344308.04.2020 04:46
132
Аруба		740146008.04.2020 04:46
133
Того		6534.62%233908.04.2020 04:46
134
Ямайка		6334.76%95108.04.2020 04:46
135
Барбадос		6334.76%65408.04.2020 04:46
136
Мали		5658.93%123908.04.2020 04:46
137
Эфиопия		55+323.64%449+308.04.2020 14:15
138
Уганда		52005208.04.2020 04:46
139
Французская Полинезия		47004708.04.2020 04:46
140
Конго		45511.11%23808.04.2020 04:46
141
Макао		45+101035+108.04.2020 12:16
142
Каймановы острова		4512.22%63808.04.2020 04:46
143
Синт-Мартен		40615%62808.04.2020 04:46
144
Замбия		3912.56%73108.04.2020 04:46
145
Бермуды		3925.13%172008.04.2020 04:46
146
Багамы		36+3616.67%525+308.04.2020 04:46
147
Гайана		33515.15%82008.04.2020 04:46
148
Гвинея-Биссау		33003308.04.2020 04:46
149
Сен-Мартен		3226.25%72308.04.2020 04:46
150
Эритрея		31003108.04.2020 04:46
151
Габон		3013.33%12808.04.2020 04:46
152
Бенин		2613.85%52008.04.2020 04:46
153
Гаити		2514%12308.04.2020 04:46
154
Танзания		2414.17%51808.04.2020 04:46
155
Мьянма		223+213.64%019-208.04.2020 09:00
156
Ливия		21+114.76%2+11808.04.2020 15:15
157
Сирия		19210.53%31408.04.2020 04:46
158
Антигуа и Барбуда		192+110.53%017-108.04.2020 10:15
159
Мальдивы		19013608.04.2020 04:46
160
Новая Каледония		18011708.04.2020 04:46
161
Ангола		17211.76%21308.04.2020 04:46
162
Экваториальная Гвинея		16031308.04.2020 04:46
163
Намибия		16031308.04.2020 04:46
164
Монголия		16+10412+108.04.2020 09:15
165
Фиджи		15001508.04.2020 04:46
166
Доминика		15011408.04.2020 04:46
167
Лаос		15+10015+108.04.2020 12:00
168
Сент-Люсия		14011308.04.2020 04:46
169
Либерия		14321.43%3808.04.2020 04:46
170
Судан		14214.29%21008.04.2020 04:46
171
Кюрасао		1317.69%7508.04.2020 04:46
172
Гренада		12001208.04.2020 04:46
173
Сент-Китс и Невис		11001108.04.2020 04:46
174
Зимбабве		11218.18%0908.04.2020 04:46
175
Гренландия		11010108.04.2020 04:46
176
Сейшельские Острова		11001108.04.2020 04:46
177
Свазиленд		1004608.04.2020 04:46
178
Суринам		10110%3608.04.2020 05:15
179
Чад		1002808.04.2020 04:46
180
Мозамбик		1001908.04.2020 04:46
181
Непал		901808.04.2020 09:45
182
Монтсеррат		900908.04.2020 04:46
183
Теркс и Кайкос		8112.5%0708.04.2020 04:46
184
Сент-Винсент и Гренадины		801708.04.2020 04:46
185
Сомали		801708.04.2020 04:46
186
Малави		8112.5%0708.04.2020 04:46
187
ЦАР		800808.04.2020 04:46
188
Кабо-Верде		7114.29%1508.04.2020 04:46
189
Белиз		7114.29%0608.04.2020 04:46
190
Ватикан		700708.04.2020 04:46
191
Сьерра Леоне		7+1007+108.04.2020 14:30
192
Сен-Бартельми		601508.04.2020 04:46
193
Мавритания		6116.67%2308.04.2020 04:46
194
Ботсвана		6116.67%0508.04.2020 04:46
195
Никарагуа		6116.67%0508.04.2020 04:46
196
Бутан		502308.04.2020 04:46
197
Западная Сахара		400408.04.2020 04:46
198
Гамбия		4125%2108.04.2020 04:46
199
Сан-Томе и Принсипи		400408.04.2020 11:26
200
Бурунди		300308.04.2020 04:46
201
Виргинские острова, Британские		300308.04.2020 04:46
202
Ангилья		300308.04.2020 04:46
203
Фолклендские острова (Мальвинские)		200208.04.2020 04:46
204
Южный Судан		200208.04.2020 04:46
205
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус		200208.04.2020 04:46
206
Папуа Новая Гвинея		200208.04.2020 04:46
207
Сент-Пьер и Микелон		100108.04.2020 04:46
208
Тимор-Лесте		100108.04.2020 04:46
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Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

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