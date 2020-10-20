Как добраться до Бурайды на самолёте
В Бурайде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Prince Nayef bin Abdulaziz Regional Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бурайды
- Гассим ELQPrince Nayef bin Abdulaziz Regional Airport
Самые дешёвые билеты в Бурайду из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|4 486
|1ч 20м
|10.12.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|5 835
|55м
|01.11.2020
|из 🇸🇦Даммама
|9 393
|4ч 35м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Абхи
|9 577
|5ч 35м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Табука
|11 460
|15ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|12 438
|2ч 9м
|24.10.2020
|из 🇸🇦Медины
|15 339
|21ч 30м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|15 493
|22ч 30м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|15 788
|5ч 40м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇮🇳Дели
|18 992
|22ч 35м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|22 236
|35ч 30м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|23 337
|22ч 45м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха
|25 409
|27ч 19м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|26 095
|24ч 10м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|27 338
|8ч 45м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇵🇰Лахора
|27 634
|19ч 50м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇵🇰Фейсалабада
|29 295
|6ч 10м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|35 174
|32ч 25м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|41 079
|14ч 35м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇧🇩Дакки
|66 508
|13ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бурайды
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бурайды, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каир, Касабланка, Даммам, Дубай и Джидда
- 25.01.202103.02.2021
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