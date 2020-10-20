Летим в Бурайду

Как добраться до Бурайды на самолёте

В Бурайде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Prince Nayef bin Abdulaziz Regional Airport» вам не избежать

Список аэропортов Бурайды

  1. Гассим ELQ
    Prince Nayef bin Abdulaziz Regional Airport

Самые дешёвые билеты в Бурайду из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.10.2020из 🇸🇦Джидды4 4861ч 20м
10.12.2020из 🇸🇦Эр-Рияда5 83555м
01.11.2020из 🇸🇦Даммама9 3934ч 35м (⇵1)
20.10.2020из 🇸🇦Абхи9 5775ч 35м (⇵1)
20.10.2020из 🇸🇦Табука11 46015ч (⇵1)
17.10.2020из 🇪🇬Каира12 4382ч 9м
24.10.2020из 🇸🇦Медины15 33921ч 30м (⇵1)
12.12.2020из 🇰🇼Кувейт15 49322ч 30м (⇵1)
15.11.2020из 🇦🇪Дубая15 7885ч 40м (⇵1)
15.12.2020из 🇮🇳Дели18 99222ч 35м (⇵1)
15.11.2020из 🇦🇪Шарджи22 23635ч 30м (⇵2)
04.11.2020из 🇮🇳Ахмадабада23 33722ч 45м (⇵1)
16.10.2020из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха25 40927ч 19м (⇵1)
01.11.2020из 🇮🇳Мумбаи26 09524ч 10м (⇵2)
22.10.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы27 3388ч 45м (⇵1)
15.11.2020из 🇵🇰Лахора27 63419ч 50м (⇵1)
14.10.2020из 🇵🇰Фейсалабада29 2956ч 10м (⇵1)
04.11.2020из 🇷🇺Махачкалы35 17432ч 25м (⇵2)
24.10.2020из 🇵🇰Исламабада41 07914ч 35м (⇵1)
18.10.2020из 🇧🇩Дакки66 50813ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бурайды, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каир, Касабланка, Даммам, Дубай и Джидда

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