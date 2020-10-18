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Летим в Каир

Как добраться до Каира на самолёте

В Каире 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cairo International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Каира

  1. Каир CAI
    Cairo International Airport

Самые дешёвые билеты в Каир из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
18.10.2020из 🇸🇦Табука4 6771ч 15м
01.11.2020из 🇸🇦Джидды4 9862ч 5м
29.10.2020из 🇸🇦Бурайды5 1782ч 30м
19.10.2020из 🇸🇦Даммама5 191
23.10.2020из 🇸🇦Эль-Джауфа6 1571ч 40м
04.02.2021из 🇷🇺Москвы7 46512ч 15м (⇵1)
15.10.2020из 🇸🇦Таифа7 8712ч 20м
17.10.2020из 🇯🇴Аммана8 25014ч 20м (⇵1)
07.11.2020из 🇹🇷Стамбула8 4579ч 10м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇴Бухареста8 4762ч 45м
18.10.2020из 🇮🇹Милана8 6653ч 30м
11.11.2020из 🇪🇬Хургады9 167
20.10.2020из 🇹🇳Туниса9 2222ч 55м
19.11.2020из 🇵🇱Варшавы9 2446ч 15м (⇵1)
14.10.2020из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха9 331
28.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга9 49827ч 25м (⇵2)
11.11.2020из 🇪🇸Барселоны9 54412ч 15м (⇵1)
05.04.2021из 🇬🇷Афин9 5721ч 55м
13.10.2020из 🇸🇦Абхи9 7722ч 55м
30.10.2020из 🇨🇾Ларнаки9 9331ч 25м
18.10.2020из 🇪🇬Луксора9 9441ч 10м
05.11.2020из 🇮🇹Рима9 9706ч 35м (⇵1)
15.11.2020из 🇷🇺Перми10 08821ч 20м (⇵2)
21.11.2020из 🇬🇧Лондона10 17216ч 45м (⇵1)
14.10.2020из 🇪🇬Асуана10 2101ч 20м
18.11.2020из 🇷🇺Краснодара10 26629ч 55м (⇵2)
28.11.2020из 🇷🇺Казани10 28727ч 30м (⇵2)
18.10.2020из 🇦🇹Вены10 32123ч 50м (⇵1)
01.11.2020из 🇧🇬Софии10 33525ч 50м (⇵1)
18.10.2020из 🇱🇧Бейрута10 4221ч 20м
27.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда10 4282ч 40м
08.11.2020из 🇲🇦Марракеша10 69631ч 35м (⇵1)
25.10.2020из 🇬🇷Салоников10 71727ч 25м (⇵1)
01.08.2021из 🇫🇷Парижа10 7548ч 45м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Махачкалы10 82136ч 25м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇦Киева10 90222ч 15м (⇵2)
02.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону10 95829ч 50м (⇵2)
19.10.2020из 🇧🇪Брюсселя11 0339ч 30м (⇵1)
28.11.2020из 🇷🇺Ставрополя11 04839ч 20м (⇵2)
17.10.2020из 🇨🇿Праги11 08028ч 15м (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива11 11929ч (⇵1)
29.10.2020из 🇦🇪Абу-Даби11 269
15.11.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода11 29623ч 30м (⇵2)
05.12.2020из 🇷🇺Грозного11 31229ч 35м (⇵2)
05.11.2020из 🇯🇴Акабе11 40719ч 15м (⇵1)
20.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне11 44431ч 45м (⇵2)
17.10.2020из 🇩🇰Копенгагена11 4887ч 30м (⇵1)
02.01.2021из 🇳🇱Амстердама11 48914ч 55м (⇵1)
06.11.2020из 🇹🇷Антальи11 49629ч 55м (⇵2)
20.11.2020из 🇸🇦Хаиля11 5141ч 55м
14.10.2020из 🇸🇦Медины11 5231ч 50м
31.10.2020из 🇩🇪Берлина11 59417ч 50м (⇵1)
02.12.2020из 🇷🇺Сургута11 61330ч 15м (⇵2)
12.11.2020из 🇩🇪Кёльна11 66427ч 20м (⇵2)
18.10.2020из 🇮🇹Неаполя11 67528ч 30м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇭Базеля11 71743ч 55м (⇵2)
25.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга11 76629ч 5м (⇵2)
10.11.2020из 🇪🇸Малаги11 82529ч (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇦Одессы11 86750ч 50м (⇵2)
31.10.2020из 🇱🇹Вильнюса11 88448ч 5м (⇵2)
22.10.2020из 🇫🇷Марселя11 9206ч 25м (⇵1)
22.11.2020из 🇸🇪Стокгольм12 01629ч 20м (⇵2)
18.10.2020из 🇨🇾Пафоса12 01733ч 30м (⇵2)
05.07.2021из 🇬🇧Манчестера12 05246ч 25м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Самары12 15528ч 15м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Тюмени12 16322ч (⇵2)
10.02.2021из 🇷🇺Уфы12 19930ч (⇵2)
18.10.2020из 🇵🇱Катовице12 24528ч 50м (⇵2)
26.05.2021из 🇦🇲Еревана12 33431ч (⇵2)
25.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа12 35131ч 25м (⇵2)
20.05.2021из 🇵🇹Порту12 35225ч 45м (⇵2)
20.11.2020из 🇦🇪Шарджи12 604
24.10.2020из 🇪🇪Таллина12 74528ч 5м (⇵2)
28.10.2020из 🇹🇷Аланьи12 82612ч 5м (⇵2)
05.01.2021из 🇸🇦Янбу12 8551ч 55м
27.10.2020из 🇺🇦Львова13 01629ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇬🇪Тбилиси13 14319ч 10м (⇵1)
16.10.2020из 🇬🇷Родоса13 20844ч 35м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Оренбурга13 37919ч 30м (⇵2)
30.11.2020из 🇸🇩Хартума13 4232ч 30м
01.12.2020из 🇱🇻Риги13 44132ч 35м (⇵2)
16.10.2020из 🇦🇱Тираны13 53831ч 40м (⇵2)
25.10.2020из 🇹🇷Измира13 54629ч 20м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Волгограда13 57328ч 55м (⇵2)
31.10.2020из 🇬🇷Крита13 6048ч 30м (⇵1)
07.11.2020из 🇷🇺Сочи13 72536ч 5м (⇵2)
13.11.2020из 🇲🇦Рабата13 77338ч (⇵2)
04.12.2020из 🇰🇼Кувейт13 79512ч 55м (⇵1)
01.06.2021из 🇩🇪Гамбурга13 80532ч 5м (⇵2)
18.11.2020из 🇷🇺Новосибирска13 84035ч 35м (⇵2)
17.10.2020из 🇧🇭Манамы13 9623ч 5м
20.10.2020из 🇨🇭Женевы14 04826ч 35м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Магаса14 10336ч 40м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод14 22028ч 20м (⇵2)
15.12.2020из 🇪🇸Мадрида14 27128ч 30м (⇵2)
21.11.2020из 🇧🇾Минска14 28245ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇭Цюриха14 33226ч (⇵2)
28.10.2020из 🇲🇩Кишинёва14 38529ч 35м (⇵2)
22.10.2020из 🇦🇪Раса-эль-Хаймы14 3863ч 45м
14.10.2020из 🇸🇦Джизана14 49610ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Каира