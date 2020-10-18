Как добраться до Каира на самолёте
В Каире 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cairo International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Каира
- Каир CAICairo International Airport
Самые дешёвые билеты в Каир из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|18.10.2020
|из 🇸🇦Табука
|4 677
|1ч 15м
|01.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|4 986
|2ч 5м
|29.10.2020
|из 🇸🇦Бурайды
|5 178
|2ч 30м
|19.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|5 191
|3ч
|23.10.2020
|из 🇸🇦Эль-Джауфа
|6 157
|1ч 40м
|04.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|7 465
|12ч 15м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇸🇦Таифа
|7 871
|2ч 20м
|17.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|8 250
|14ч 20м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|8 457
|9ч 10м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|8 476
|2ч 45м
|18.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|8 665
|3ч 30м
|11.11.2020
|из 🇪🇬Хургады
|9 167
|1ч
|20.10.2020
|из 🇹🇳Туниса
|9 222
|2ч 55м
|19.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|9 244
|6ч 15м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха
|9 331
|1ч
|28.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|9 498
|27ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|9 544
|12ч 15м (⇵1)
|05.04.2021
|из 🇬🇷Афин
|9 572
|1ч 55м
|13.10.2020
|из 🇸🇦Абхи
|9 772
|2ч 55м
|30.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|9 933
|1ч 25м
|18.10.2020
|из 🇪🇬Луксора
|9 944
|1ч 10м
|05.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|9 970
|6ч 35м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|10 088
|21ч 20м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|10 172
|16ч 45м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇪🇬Асуана
|10 210
|1ч 20м
|18.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|10 266
|29ч 55м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|10 287
|27ч 30м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|10 321
|23ч 50м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|10 335
|25ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|10 422
|1ч 20м
|27.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|10 428
|2ч 40м
|08.11.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|10 696
|31ч 35м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|10 717
|27ч 25м (⇵1)
|01.08.2021
|из 🇫🇷Парижа
|10 754
|8ч 45м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|10 821
|36ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|10 902
|22ч 15м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|10 958
|29ч 50м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|11 033
|9ч 30м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|11 048
|39ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|11 080
|28ч 15м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|11 119
|29ч (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|11 269
|4ч
|15.11.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|11 296
|23ч 30м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Грозного
|11 312
|29ч 35м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇯🇴Акабе
|11 407
|19ч 15м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|11 444
|31ч 45м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|11 488
|7ч 30м (⇵1)
|02.01.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|11 489
|14ч 55м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|11 496
|29ч 55м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇸🇦Хаиля
|11 514
|1ч 55м
|14.10.2020
|из 🇸🇦Медины
|11 523
|1ч 50м
|31.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|11 594
|17ч 50м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|11 613
|30ч 15м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|11 664
|27ч 20м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|11 675
|28ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇭Базеля
|11 717
|43ч 55м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|11 766
|29ч 5м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇪🇸Малаги
|11 825
|29ч (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|11 867
|50ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|11 884
|48ч 5м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|11 920
|6ч 25м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|12 016
|29ч 20м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|12 017
|33ч 30м (⇵2)
|05.07.2021
|из 🇬🇧Манчестера
|12 052
|46ч 25м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|12 155
|28ч 15м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|12 163
|22ч (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇷🇺Уфы
|12 199
|30ч (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇵🇱Катовице
|12 245
|28ч 50м (⇵2)
|26.05.2021
|из 🇦🇲Еревана
|12 334
|31ч (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|12 351
|31ч 25м (⇵2)
|20.05.2021
|из 🇵🇹Порту
|12 352
|25ч 45м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|12 604
|4ч
|24.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|12 745
|28ч 5м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|12 826
|12ч 5м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇸🇦Янбу
|12 855
|1ч 55м
|27.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|13 016
|29ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|13 143
|19ч 10м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇬🇷Родоса
|13 208
|44ч 35м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|13 379
|19ч 30м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇸🇩Хартума
|13 423
|2ч 30м
|01.12.2020
|из 🇱🇻Риги
|13 441
|32ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇦🇱Тираны
|13 538
|31ч 40м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇹🇷Измира
|13 546
|29ч 20м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|13 573
|28ч 55м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇬🇷Крита
|13 604
|8ч 30м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|13 725
|36ч 5м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇲🇦Рабата
|13 773
|38ч (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|13 795
|12ч 55м (⇵1)
|01.06.2021
|из 🇩🇪Гамбурга
|13 805
|32ч 5м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|13 840
|35ч 35м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇧🇭Манамы
|13 962
|3ч 5м
|20.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|14 048
|26ч 35м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Магаса
|14 103
|36ч 40м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|14 220
|28ч 20м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|14 271
|28ч 30м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|14 282
|45ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|14 332
|26ч (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|14 385
|29ч 35м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇦🇪Раса-эль-Хаймы
|14 386
|3ч 45м
|14.10.2020
|из 🇸🇦Джизана
|14 496
|10ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Каира
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Каира, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Бейрут, Дубай, Хургада и Киев
- 24.11.202030.11.2020
- 02.01.202109.01.2021
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