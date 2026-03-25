Индивидуальная
до 3 чел.
Гармония традиционного и нового в Джидде
Про историю, контрасты, дома и гостеприимство
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $499 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные места Джидды: Аль-Балад, Красное море и Плавающая мечеть
Открыть прошлое и настоящее города на Красном море
Начало: У отеля
Завтра в 15:00
4 авг в 15:00
от $300 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Старый город Джидды: прогулка по району Аль-Балад
Баб‑Мекка, рынок, дом Нассифа, мечеть Аль‑Шафии и набережная Корниш
Начало: У круизного порта
4 окт в 08:00
8 окт в 08:00
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
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Всего 1 отзыв в Джидде в категории "История и архитектура"
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Ответы на вопросы от путешественников по Джидде в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Джидде в августе 2026
Сейчас в Джидде в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 499. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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