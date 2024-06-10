Полностью традиционная и местная сербская уличная еда • Посетите самые популярные заведения уличной еды в Белграде.

До 6 различных видов местной сербской кухни • Познакомьтесь с потрясающими людьми и хозяевами • Фотограф весь день • Найдите свою идеальную пару • Полностью хорошая атмосфера и обязательные развлечения в Белграде.

Что ожидать? Прежде чем вы узнаете, что может предложить вам Белград, лучший способ познакомиться с Белградом через сербскую кухню. Нет смысла заниматься достопримечательностями и историей с пустым местным животиком. То, что мы занимаемся, в основном, местной наукой о продуктах питания: мы посетим 6 мест с традиционными местными блюдами, попробуем идеальные местные закуски и доберемся до конечного пункта вашего сербского кулинарного опыта. Мы посетим самые рейтинговые скрытые заведения и исследуем рай уличной еды, сербского борека, сербских пельменей, сербской колбасы, сербской пиццы, сербских чевапи, сербских блинов и многого другого. Вы почувствуете вкус всего этого. Наша цель проста; познакомим вас с лучшей уличной едой, которую можно найти в Белграде, вдали от клише и туристических ловушек. Если вы готовы, поехали! Что включено?