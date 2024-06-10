Присоединяйтесь к веселой пешеходной экскурсии с дегустацией местной сербской уличной еды в Белграде. Попробуйте и изучите 6 различных культур сербской уличной еды в Белграде.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Что вас ожидает:
- Местная пекарня
- Рестораны и кафе
Описание экскурсии
Что ожидать? Прежде чем вы узнаете, что может предложить вам Белград, лучший способ познакомиться с Белградом через сербскую кухню. Нет смысла заниматься достопримечательностями и историей с пустым местным животиком. То, что мы занимаемся, в основном, местной наукой о продуктах питания: мы посетим 6 мест с традиционными местными блюдами, попробуем идеальные местные закуски и доберемся до конечного пункта вашего сербского кулинарного опыта. Мы посетим самые рейтинговые скрытые заведения и исследуем рай уличной еды, сербского борека, сербских пельменей, сербской колбасы, сербской пиццы, сербских чевапи, сербских блинов и многого другого. Вы почувствуете вкус всего этого. Наша цель проста; познакомим вас с лучшей уличной едой, которую можно найти в Белграде, вдали от клише и туристических ловушек. Если вы готовы, поехали! Что включено?
- Полностью традиционная и местная сербская уличная еда • Посетите самые популярные заведения уличной еды в Белграде.
- До 6 различных видов местной сербской кухни • Познакомьтесь с потрясающими людьми и хозяевами • Фотограф весь день • Найдите свою идеальную пару • Полностью хорошая атмосфера и обязательные развлечения в Белграде.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Местная пекарня
- Рестораны и кафе
Что включено
- Вся традиционная и местная сербская уличная еда
- Фотограф весь день
Что не входит в цену
- В наши предложения включено все, за исключением случаев, когда вы получаете что-то дополнительное, например алкогольные напитки или дополнительные безалкогольные напитки.
Место начала и завершения?
Studentski trg 16, Beograd 11000, Serbia
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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