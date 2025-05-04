Добрила проводит ещё 6 экскурсий

Этот авто-тур подарит вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу средневековой Сербии.
Вы посетите царский город Крушевац, где царь Лазарь вошел в историю, сражаясь в битве на Косовом поле. Осмотрите "Лазарев град",
Вы посетите царский город Крушевац, где царь Лазарь вошел в историю, сражаясь в битве на Косовом поле. Осмотрите "Лазарев град",
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в историю средневековой Сербии
- 🏰 Посещение исторических памятников Крушеваца
- 🕍 Экскурсия в монастырь Св. Романа
- 🍽️ Дегустация аутентичных сербских блюд
- 💧 Расслабление в спа-центре Рибарска-Баня
- 🚗 Комфортный транспорт и русскоговорящий гид
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - июнь, июль и август, когда погода тёплая и комфортная для прогулок и отдыха на открытом воздухе. В это время спа-центры особенно популярны, но также и загружены. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, температура более мягкая, что позволяет насладиться прогулками без жары, однако некоторые спа-услуги могут быть ограничены. Зимой посещение возможно, но погодные условия могут повлиять на комфорт пребывания на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Лазарев град
- Донжон башня
- Церковь «Лазарица»
- Национальный музей
- Памятник косовским героям
- Монастырь Св. Романа
- Спа-центр Рибарска-Баня
Описание экскурсии
- Выезд из Белграда рано утором.
- Экскурсия по царскому городу Крушевацу, из которого царь Лазарь в 1389 году с элитными сербскими войсками вошел в историю, сражаясь в битве на Косовом поле: «Лазарев град», Донжон башня, Церковь «Лазарица» (14 век), национальный музей, памятник косовским героям.
- Врнячка-Баня, балканские Карловы Вары, один из древних сербских курортов, где сосредоточено 7 минеральных источников — щелочных углекислых гомеотермов.
- Прогулка по прекрасному парку, мосту любви, японскому саду, источникам, разглядывая скульптуры и бюсты.
- Посещение одного из самых популярных туристических спа-центров Vrnjačke Terme. У них собственный источник термоминеральной воды с температурой 32-36 градусов, 5 закрытых бассейнов с горками и 2 открытых бассейна, аквапарк, сауны, солёная комната, массаж.
- По дороге посетим одну из виноделен на ваш выбор.
- Возвращаемся в Белград поздно вечером.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены: русскоговорящий гид, транспорт.
- Дополнительно оплачиваются: обед, дегустация вина, пребывание в спа-центре.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Добрила — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 2497 туристов
Я очень люблю свою Сербию и свой белый город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну. Богатая история маленького, но отважного народа, нетронутая природа, которую трудно найти
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательный урок истории у прекрасно знающего материал гида Ilinka. Погуляли по городу Крушевац, увидели остатки крепости и очень интересный Храм с оригинальной архитектурой. Затем был отличный парк- курорт, где можно
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Нам очень понравился маршрут, хотя, из-за зимних условий, Добрила (наш гид) изменила программу. Мы посетили места, связанные с династией Карагеоргиевичей, (церкви удивительно хороши!), перекусили в винодельне Alexandrivich (лучшая в Сербии) и провели два часа в спа-центре.
Добрила – отличный рассказчик, спасибо!
Рекомендация туристам: оплата в музей, дегустация и билеты в спа-центр не входят в стоимость экскурсии. Заранее уточняйте цены, чтобы избежать удивления
Добрила – отличный рассказчик, спасибо!
Рекомендация туристам: оплата в музей, дегустация и билеты в спа-центр не входят в стоимость экскурсии. Заранее уточняйте цены, чтобы избежать удивления
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А
Отличная экскурсия - в основном, конечно, термы. Гид прекрасно рассказала про всю историю Сербии, показала места на маршруте. Отдельно спасибо за прекрасный ресторан для обеда. Рекомендую.
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Ю
Были с двумя детьми 10,5 лет. Экскурсия была составлена и велась так, чтобы было интересно и взрослым, и детям. Спасибо, все понравилось.
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Ю
Спасибо Дрбриле за отличную экскурсию! Ездили мама и свекровь, остались очень довольны.
Обсудили с Добрилой маршрут за пару дней до экскурсии и решили поменять его на посещение Топола, винодельни, и спа
Обсудили с Добрилой маршрут за пару дней до экскурсии и решили поменять его на посещение Топола, винодельни, и спа
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А
Хотим поблагодарить организатора Добрилу за индивидуальный подход. Из-за погоды мы передумали ехать в спа и Добрила порекомендовала нам другой тур, где будет легче пережить жару.
Гид Илинка, безусловно, мастер своего дела.
Гид Илинка, безусловно, мастер своего дела.
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