Добрила проводит ещё 6 экскурсий

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Спа-расслабление после урока истории — Крушевац и «Рибарска баня»

Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт

Добрила
Добрила – Гид из Белграда
Во время этого авто-тура вас ждет знакомство с историческим наследием и гастрономическим традициями средневековой Сербии, а также расслабляющий отдых в современном спа-центре.
Задать вопросОбычно отвечает за 48 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🍤Можно и покушать
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €200 за экскурсию

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Спа-расслабление после урока истории — Крушевац и «Рибарска баня»
Спа-расслабление после урока истории — Крушевац и «Рибарска баня»

Программа

  • Выезд из Белграда около 8 часов.
  • Экскурсия по царскому городу Крушевацу, из которого царь Лазарь в 1389 году с элитными сербскими войсками вошел в историю 📖, сражаясь в битве на Косовом поле: «Лазарев град», Донжон башня, Церковь ⛪ «Лазарица» (XIV век), национальный музей 🖼, памятник косовским героям.
  • Посещение винного погреба и дегустация вина.
  • Отъезд в монастырь Св. Роман (IX век), в котором покоится сердце графа Раевского, прототипа образа Вронского — героя романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина», добровольца, погибшего здесь в битве с Турками.
  • Обед в национальном ресторане.
  • Отъезд в курорт «Рибарская баня», один из самых современных спа-центров в Сербии. Пребывание в курорте около 4 часов на бассейне с термальной водой (температура 38 градусов) и наслаждение спа-процедурами.
  • Возвращение в Белград поздно вечером (около 22 часов).

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 включено: русскоговорящий гид; транспорт.
  • В стоимость не включено: обед; дегустация вина; пребывание в спа-центре.
Спа-расслабление после урока истории — Крушевац и «Рибарска баня»
Спа-расслабление после урока истории — Крушевац и «Рибарска баня»
Спа-расслабление после урока истории — Крушевац и «Рибарска баня»
Спа-расслабление после урока истории — Крушевац и «Рибарска баня»
Спа-расслабление после урока истории — Крушевац и «Рибарска баня»
Спа-расслабление после урока истории — Крушевац и «Рибарска баня»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Добрила
Добрила
Меня зовут Добрила. Я очень люблю свою Сербию и свой БЕЛЫЙ город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну, и всегда возвращаются вновь испытать то, что они, возможно, упустили богатую историю маленького, но отважного народа, нетронутую природу, что трудно найти в современном цивилизационном буме, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусную и разнообразную еду. Все это Вы почувствуете через многочисленные, мною обдуманные экскурсии, которые запоминаются и о которых долго рассказывается. Я гедонист, особенно по гастрономии. Люблю вкусную и красивую еду. У нас про вкусно приготовленную пищу говорят: «На шести языках говорит и на седьмом заикается»! Убедитесь, что язык сербской еды легко воспринимается и надолго остается в памяти.
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