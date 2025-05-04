Добрила проводит ещё 6 экскурсий

Этот авто-тур подарит вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу средневековой Сербии.Вы посетите царский город Крушевац, где царь Лазарь вошел в историю, сражаясь в битве на Косовом поле. Осмотрите "Лазарев град",

Донжон башню, церковь "Лазарица" и национальный музей. Далее отправитесь в монастырь Св. Романа, где покоится сердце графа Раевского, прототипа Вронского из романа "Анна Каренина". После насыщенного дня истории и культуры, вы сможете насладиться обедом в национальном ресторане и расслабиться в современном спа-центре Рибарска-Баня с термоминеральной водой, сауной и турецкой баней. Это идеальное сочетание познавательного и расслабляющего отдыха

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения - июнь, июль и август, когда погода тёплая и комфортная для прогулок и отдыха на открытом воздухе. В это время спа-центры особенно популярны, но также и загружены. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, температура более мягкая, что позволяет насладиться прогулками без жары, однако некоторые спа-услуги могут быть ограничены. Зимой посещение возможно, но погодные условия могут повлиять на комфорт пребывания на открытом воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.