Добрила проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия по царскому городу Крушевацу, из которого царь Лазарь в 1389 году с элитными сербскими войсками вошел в историю 📖, сражаясь в битве на Косовом поле: «Лазарев град», Донжон башня, Церковь ⛪ «Лазарица» (XIV век), национальный музей 🖼, памятник косовским героям.
Посещение винного погреба и дегустация вина.
Отъезд в монастырь Св. Роман (IX век), в котором покоится сердце графа Раевского, прототипа образа Вронского — героя романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина», добровольца, погибшего здесь в битве с Турками.
Обед в национальном ресторане.
Отъезд в курорт «Рибарская баня», один из самых современных спа-центров в Сербии. Пребывание в курорте около 4 часов на бассейне с термальной водой (температура 38 градусов) и наслаждение спа-процедурами.
Возвращение в Белград поздно вечером (около 22 часов).
Организационные детали
В стоимость экскурсии 🧭 включено: русскоговорящий гид; транспорт.
В стоимость не включено: обед; дегустация вина; пребывание в спа-центре.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Добрила. Я очень люблю свою Сербию и свой БЕЛЫЙ город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну, и всегда возвращаются вновь испытать то, что они, возможно, упустили богатую историю маленького, но отважного народа, нетронутую природу, что трудно найти в современном цивилизационном буме, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусную и разнообразную еду. Все это Вы почувствуете через многочисленные, мною обдуманные экскурсии, которые запоминаются и о которых долго рассказывается. Я гедонист, особенно по гастрономии. Люблю вкусную и красивую еду. У нас про вкусно приготовленную пищу говорят: «На шести языках говорит и на седьмом заикается»! Убедитесь, что язык сербской еды легко воспринимается и надолго остается в памяти.