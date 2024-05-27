1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
В гости к сербским виноделам: индивидуальная экскурсия в Белграде
Сербия славится своими винодельческими традициями. На этой экскурсии вы попробуете лучшие местные вина и узнаете их историю
«Дегустации оплачиваются отдельно на месте только наличными (в евро или динарах):— Первая винодельня: 7 видов вин, 3 вида меда и небольшая закуска — 7 евро/чел»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€231 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: дегустация вина в Сремских Карловцах — 5 евро с человека, обед — по меню»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
«Дегустация вин во время поездки в Нови-Сад входит в стоимость, обед оплачивается отдельно»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€375 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине
Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада
«Отдельно оплачивается дегустация вина, меда и обед (перерыв на обед устроим между городами в одном из ресторанов на берегу Дуная)»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
Побывать в традиционной винарии, Музее ракии и Смедеревской крепости
Начало: По адресу вашего проживания
«Откроете для себя маленькие тайны производства и после дегустации обязательно увезёте с собой вкусный сувенир для родных и друзей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Белграда)
В Сремски Карловцы все самое интересное находится на расстоянии вытянутой руки. Погрузитесь в историю от Древнего Рима до наших дней
«Обед и дегустации (вино, ракия или мед) оплачиваются дополнительно»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
«Далее вас ждет посещение музея виноградарства и пчеловодства, а также винного погреба с закуской и дегустацией вина местных сортов»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€250 за экскурсию
Групповая
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Далее вас ждет посещение музея виноградарства и пчеловодства, а также винного погреба с закуской и дегустацией вина местных сортов»
Расписание: Воскресенье в 09:30
€60 за человека
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Далее вас ждет посещение музея виноградарства и пчеловодства, а также винного погреба с закуской и дегустацией вина местных сортов»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€300 за экскурсию
Групповая
3 часа
3-часовая пешеходная экскурсия с дегустацией местной уличной еды
Начало: Studentski trg 16, Beograd 11000, Serbia
«Присоединяйтесь к веселой пешеходной экскурсии с дегустацией местной сербской уличной еды в Белграде»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 мая 2024Были с друзьями на экскурсии В гости к сербским виноделам, проводила экскурсию Ольга, очень все понравилось, обязательно в следующий раз только к Ольге! Эрудированная, душевная и внимательная к туристам…. время пролетело как один миг)Раставались уже как с близким человеком,спасибо огромное❤️
- ЯЯков26 мая 2024Всё очень понравилось! Было весьма душевно, практично, интересно и увлекательно! Всем советуем!
- ККсения26 мая 2024Прекрасная экскурсия! Очень колоритно и интересно. Организаторы любят свое дело и свою страну. Окунулись в историю виноделия и Сербии. Плюс попробовали огромное количество вин, с традиционными закусками и мёдом. Под конец экскурсии аккуратнее с крепкими напитками😊
- ТТатьяна25 мая 2024Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
- ММария11 мая 2024Наша поездка в Белград разделилась на до и после этой экскурсии. Чтобы понять и почувствовать человека, нужно с ним выпить,
- ААлександра10 мая 2024Прекрасное путешествие, очень вежливый водитель - экскурсовод. Милый маршрут, вкусная дегустаци. Прекрасно провели день.
- ЛЛяля7 апреля 2024Очень понравилась экскурсия по северной Сербии. Гид Дубравка профессиональна, интересный рассказчик и легкий в общении человек. Водитель Мики комфортно вел машину. Впечатления от поездки только положительные. Однозначно рекомендую экскурсию. Городки Сремски Карловцы и Нови Сад очень симпатичные.
- ММихаил6 апреля 2024Спасибо Дмитрию за интересную прогулку в Сремски Карловцы! Мы посетили 3 винокурни, прогулялись по центру города, осмотрели снаружи красивейшие здания
- ВВера1 апреля 2024В целом идея и маршрут любопытные Хотелось бы немного больше информации фактов, деталей исторических справок и ссылок.
- ВВиталий26 января 2024Все супер
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Дегустационные туры»
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