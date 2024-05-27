И Ирина В гости к сербским виноделам Были с друзьями на экскурсии В гости к сербским виноделам, проводила экскурсию Ольга, очень все понравилось, обязательно в следующий раз только к Ольге! Эрудированная, душевная и внимательная к туристам…. время пролетело как один миг)Раставались уже как с близким человеком,спасибо огромное❤️

Я Яков Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины Всё очень понравилось! Было весьма душевно, практично, интересно и увлекательно! Всем советуем!

К Ксения В гости к сербским виноделам Прекрасная экскурсия! Очень колоритно и интересно. Организаторы любят свое дело и свою страну. Окунулись в историю виноделия и Сербии. Плюс попробовали огромное количество вин, с традиционными закусками и мёдом. Под конец экскурсии аккуратнее с крепкими напитками😊

Т Татьяна Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤

М Мария В гости к сербским виноделам читать дальше чтобы понять Сербию, нужно съездить на винодельню. Благодарим Ольгу, Марко и Веру за то, что помогли влюбиться в эту страну. Самые теплые и душевные впечатления. Приедем еще! Наша поездка в Белград разделилась на до и после этой экскурсии. Чтобы понять и почувствовать человека, нужно с ним выпить,

А Александра Большое путешествие на север Сербии Прекрасное путешествие, очень вежливый водитель - экскурсовод. Милый маршрут, вкусная дегустаци. Прекрасно провели день.

Л Ляля Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы Очень понравилась экскурсия по северной Сербии. Гид Дубравка профессиональна, интересный рассказчик и легкий в общении человек. Водитель Мики комфортно вел машину. Впечатления от поездки только положительные. Однозначно рекомендую экскурсию. Городки Сремски Карловцы и Нови Сад очень симпатичные.

М Михаил Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Белграда) читать дальше духовной семинарию, гимназии и памятник русскому царю Петру I, зашли в необычного вида православную церковь, побывали на дегустации у виноделов Живановичей, поели мороженого из известнейшей лавки с времен Югославии, и даже заглянули в старинную аптеку (обалденные интерьеры), в парк летней резиденции патриарха сербской православной церкви и во двор дома, где в эмиграции жил сам барон Врангель! Спасибо Дмитрию за интересную прогулку в Сремски Карловцы! Мы посетили 3 винокурни, прогулялись по центру города, осмотрели снаружи красивейшие здания

В Вера Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы В целом идея и маршрут любопытные Хотелось бы немного больше информации фактов, деталей исторических справок и ссылок.