Дегустации на экскурсиях в Белграде – попробуйте новое на вкус

Найдено 11 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Белграде на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гости к сербским виноделам
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
В гости к сербским виноделам: индивидуальная экскурсия в Белграде
Сербия славится своими винодельческими традициями. На этой экскурсии вы попробуете лучшие местные вина и узнаете их историю
«Дегустации оплачиваются отдельно на месте только наличными (в евро или динарах):— Первая винодельня: 7 видов вин, 3 вида меда и небольшая закуска — 7 евро/чел»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
231 за всё до 4 чел.
Большое путешествие на север Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
32 отзыва
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: дегустация вина в Сремских Карловцах — 5 евро с человека, обед — по меню»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
299 за всё до 4 чел.
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
«Дегустация вин во время поездки в Нови-Сад входит в стоимость, обед оплачивается отдельно»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
375 за всё до 3 чел.
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине
Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада
«Отдельно оплачивается дегустация вина, меда и обед (перерыв на обед устроим между городами в одном из ресторанов на берегу Дуная)»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
300 за всё до 3 чел.
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
Побывать в традиционной винарии, Музее ракии и Смедеревской крепости
Начало: По адресу вашего проживания
«Откроете для себя маленькие тайны производства и после дегустации обязательно увезёте с собой вкусный сувенир для родных и друзей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Белграда)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Белграда)
В Сремски Карловцы все самое интересное находится на расстоянии вытянутой руки. Погрузитесь в историю от Древнего Рима до наших дней
«Обед и дегустации (вино, ракия или мед) оплачиваются дополнительно»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
270 за всё до 4 чел.
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
«Далее вас ждет посещение музея виноградарства и пчеловодства, а также винного погреба с закуской и дегустацией вина местных сортов»
Расписание: Ежедневно в 10:00
250 за экскурсию
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
Групповая
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Далее вас ждет посещение музея виноградарства и пчеловодства, а также винного погреба с закуской и дегустацией вина местных сортов»
Расписание: Воскресенье в 09:30
60 за человека
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Далее вас ждет посещение музея виноградарства и пчеловодства, а также винного погреба с закуской и дегустацией вина местных сортов»
Расписание: Ежедневно в 10:00
300 за экскурсию
3-часовая пешеходная экскурсия с дегустацией местной уличной еды
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
3-часовая пешеходная экскурсия с дегустацией местной уличной еды
Начало: Studentski trg 16, Beograd 11000, Serbia
«Присоединяйтесь к веселой пешеходной экскурсии с дегустацией местной сербской уличной еды в Белграде»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    В гости к сербским виноделам
    Были с друзьями на экскурсии В гости к сербским виноделам, проводила экскурсию Ольга, очень все понравилось, обязательно в следующий раз только к Ольге! Эрудированная, душевная и внимательная к туристам…. время пролетело как один миг)Раставались уже как с близким человеком,спасибо огромное❤️
  • Я
    Яков
    26 мая 2024
    Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
    Всё очень понравилось! Было весьма душевно, практично, интересно и увлекательно! Всем советуем!
  • К
    Ксения
    26 мая 2024
    В гости к сербским виноделам
    Прекрасная экскурсия! Очень колоритно и интересно. Организаторы любят свое дело и свою страну. Окунулись в историю виноделия и Сербии. Плюс попробовали огромное количество вин, с традиционными закусками и мёдом. Под конец экскурсии аккуратнее с крепкими напитками😊
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
    Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
    Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
  • М
    Мария
    11 мая 2024
    В гости к сербским виноделам
    Наша поездка в Белград разделилась на до и после этой экскурсии. Чтобы понять и почувствовать человека, нужно с ним выпить,
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    чтобы понять Сербию, нужно съездить на винодельню. Благодарим Ольгу, Марко и Веру за то, что помогли влюбиться в эту страну. Самые теплые и душевные впечатления. Приедем еще!

  • А
    Александра
    10 мая 2024
    Большое путешествие на север Сербии
    Прекрасное путешествие, очень вежливый водитель - экскурсовод. Милый маршрут, вкусная дегустаци. Прекрасно провели день.
  • Л
    Ляля
    7 апреля 2024
    Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
    Очень понравилась экскурсия по северной Сербии. Гид Дубравка профессиональна, интересный рассказчик и легкий в общении человек. Водитель Мики комфортно вел машину. Впечатления от поездки только положительные. Однозначно рекомендую экскурсию. Городки Сремски Карловцы и Нови Сад очень симпатичные.
  • М
    Михаил
    6 апреля 2024
    Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Белграда)
    Спасибо Дмитрию за интересную прогулку в Сремски Карловцы! Мы посетили 3 винокурни, прогулялись по центру города, осмотрели снаружи красивейшие здания
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    духовной семинарию, гимназии и памятник русскому царю Петру I, зашли в необычного вида православную церковь, побывали на дегустации у виноделов Живановичей, поели мороженого из известнейшей лавки с времен Югославии, и даже заглянули в старинную аптеку (обалденные интерьеры), в парк летней резиденции патриарха сербской православной церкви и во двор дома, где в эмиграции жил сам барон Врангель!

  • В
    Вера
    1 апреля 2024
    Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
    В целом идея и маршрут любопытные Хотелось бы немного больше информации фактов, деталей исторических справок и ссылок.
  • В
    Виталий
    26 января 2024
    Большое путешествие на север Сербии
    Все супер
    Все суперВсе суперВсе суперВсе суперВсе суперВсе супер

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Дегустационные туры»

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  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 60 до 375. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 86 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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