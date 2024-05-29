1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Бар-тур по необычным заведениям Белграда: культура и вкус
Знакомство с Белградом через аутентичные бары и рестораны, где каждый уголок дышит историей и традициями
Начало: У входа в отель «Москва»
«колоритные ресторанчики национальной кухни»
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
от €78 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
В гости к сербским виноделам: индивидуальная экскурсия в Белграде
Сербия славится своими винодельческими традициями. На этой экскурсии вы попробуете лучшие местные вина и узнаете их историю
«Но есть одно десертное вино, которое подавалось даже на королевских дворах и было удостоено чести быть выбранным для изысканной трапезы на Титанике»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€231 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград - всё и сразу: от истории до современных вкусов
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от древних римских камней до современных кафе. Ваш путеводитель по самым ярким местам и вкусам города
«Тем более, все считают, что он делает лучшие десерты в городе»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
«Кроме того, вас ждет гастрономическое впечатление — обед в традиционном сербском ресторане, где все блюда готовят из натуральных сельских продуктов»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия Проездом в Белграде: история, культура и вкусы
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
«Встречу в аэропорту, довезу до центра на комфортабельном автомобиле и покажу главные достопримечательности, любопытные уголки, чудесные панорамы и места с отличными кофе и едой»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Земун вдоль и поперёк: историческое путешествие по району Белграда
Погрузитесь в атмосферу Земуна, где история встречается с современностью. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и кулинарные традиции
Начало: На остановке «Земун Пошта» в Земуне
«И, если захотите, мы закончим прогулку в одном из колоритных рыбных ресторанов на набережной Дуная, где подаются необычные блюда»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €78 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
«Дегустация вин во время поездки в Нови-Сад входит в стоимость, обед оплачивается отдельно»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€375 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине
Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада
«Отдельно оплачивается дегустация вина, меда и обед (перерыв на обед устроим между городами в одном из ресторанов на берегу Дуная)»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
Побывать в традиционной винарии, Музее ракии и Смедеревской крепости
Начало: По адресу вашего проживания
«Откроете для себя маленькие тайны производства и после дегустации обязательно увезёте с собой вкусный сувенир для родных и друзей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
«Побывать в Сербии и не попробовать горного ягненка на вертеле — это значит, что вы не встретились с запахами и вкусами сербской кухни»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Белград для сладкоежек: индивидуальная экскурсия по кондитерским
Погрузитесь в мир сербских десертов на индивидуальной экскурсии по Белграду. Лучшие кондитерские, уникальные сладости и кулинарные традиции ждут вас
«Вы удивитесь, как много о городе может рассказать его гастрономическая история»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Белграда)
В Сремски Карловцы все самое интересное находится на расстоянии вытянутой руки. Погрузитесь в историю от Древнего Рима до наших дней
«Обед и дегустации (вино, ракия или мед) оплачиваются дополнительно»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт
«Во время этого авто-тура вас ждет знакомство с историческим наследием и гастрономическим традициями средневековой Сербии, а также расслабляющий отдых в современном спа-центре»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Савамала - коктейль из креатива и истории
Проникнуться свободным духом и курьезным прошлым самого творческого района Белграда
Начало: в районе отеля «Москва»
«Вы представите, как появились на здешних улицах верблюды из восточных караванов, а на пристани запахло свежим кофе и мёдом из Боснии»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
«Королевские виноградники и погреба, летняя резиденция Петра I, а также знаменитая винария Александровичи, где у нас будет дегустация»
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
«Любой гурман найдет здесь что-то для себя незабываемое и влюбиться в эти колоритные заведения раз и навсегда»
Расписание: Индивидуальная экскурсия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Начало: Рецепшен отеля туристов
«Дегустация в ресторане знаменитой сербской винодельни:»
Расписание: Ежедневно, в утренние часы
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
«Салаш - душа Севера Сербии Поскольку наша экскурсия винно-гастрономическая, посетить Север Сербии, и не побывать в салашах будет непозволительно и непростительно»
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Начало: По согласованию с туристом
«Осмотр достопримечательностей заканчивается посещением винного погреба и дегустацией знаменитого вина из этого региона – Бермет»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур: Топола, Опленац и гора Авала
Начало: По согласованию с туристом
«Совершите прогулку по живописному парку и посетите старинный королевский винный погреб и отправитесь на гору Авала (511 метров над уровнем моря)»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интереснейшая Восточная Сербия
Начало: Рецепшен Вашего отеля
«Что вас ожидает: Красивые горные пейзажи, разнообразие достопримечательностей: монастырь, парк — музей, пещера, водопад, национальная кухня»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
О культуре Сербии через её напитки
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
«Ресторан «Гроцка» восхитит вас своим расположением среди виноградников на холме, откуда открывается потрясающий вид на Дунай»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€326 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Белград с воды: речная прогулка и пикник на борту
Отправиться в атмосферное путешествие по рекам Сава и Дунай
Начало: На набережной Дуная
«В круизе на катере вы увидите Белградскую крепость, набережные, район Земун, остров Ада-Циганлия и Большой военный остров, мосты, дискотеки и рестораны на дебаркадерах — «сплавы», а также дачные домики на воде»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
€154 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
3-часовая пешеходная экскурсия с дегустацией местной уличной еды
Начало: Studentski trg 16, Beograd 11000, Serbia
«Мы посетим самые рейтинговые скрытые заведения и исследуем рай уличной еды, сербского борека, сербских пельменей, сербской колбасы, сербской пиццы, сербских чевапи, сербских блинов и многого другого»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей29 мая 2024Всё информацилнно,много интересного и полезного по истории и православию,понравились все места,хочется приехать ра более продолжительный отлых в термах и Нови-сад.
- ссергей28 мая 2024Во время тура мы побывали в таких местах, о существовании которых без гида мы бы никогда не догадались. Все в
- ИИрина27 мая 2024Были на экскурсии Белград-все и сразу! Проводил экскурсию Дмитрий. Эрудированный,начитанный, знающий историю гид. Время пролетело не заметно, хотя посмотрели очень много! Обязательно вернемся, Дмитрий обещал показать еще много интересного! Спасибо огромное за отлично проведенное время!
- ИИрина27 мая 2024Были с друзьями на экскурсии В гости к сербским виноделам, проводила экскурсию Ольга, очень все понравилось, обязательно в следующий раз только к Ольге! Эрудированная, душевная и внимательная к туристам…. время пролетело как один миг)Раставались уже как с близким человеком,спасибо огромное❤️
- ЯЯков26 мая 2024Всё очень понравилось! Было весьма душевно, практично, интересно и увлекательно! Всем советуем!
- ККсения26 мая 2024Прекрасная экскурсия! Очень колоритно и интересно. Организаторы любят свое дело и свою страну. Окунулись в историю виноделия и Сербии. Плюс попробовали огромное количество вин, с традиционными закусками и мёдом. Под конец экскурсии аккуратнее с крепкими напитками😊
- ТТатьяна25 мая 2024Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
- ММария22 мая 2024Женя, спасибо вам огромное за отличнейшую экскурсию! Очень интересно и с чутким вниманием к пожеланиям клиентов🫶🏼 обязательно вернемся на другие прогулки!
- ММария11 мая 2024Наша поездка в Белград разделилась на до и после этой экскурсии. Чтобы понять и почувствовать человека, нужно с ним выпить,
- ААлександра10 мая 2024Прекрасное путешествие, очень вежливый водитель - экскурсовод. Милый маршрут, вкусная дегустаци. Прекрасно провели день.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Белграде в категории "Гастрономические" можно забронировать 24 экскурсии от 70 до 490. Туристы уже оставили гидам 362 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Белграда, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024