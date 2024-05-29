🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 122 отзыва Бар-тур по необычным заведениям Белграда: культура и вкус Знакомство с Белградом через аутентичные бары и рестораны, где каждый уголок дышит историей и традициями Начало: У входа в отель «Москва» «колоритные ресторанчики национальной кухни» от € 78 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 25 отзывов В гости к сербским виноделам: индивидуальная экскурсия в Белграде Сербия славится своими винодельческими традициями. На этой экскурсии вы попробуете лучшие местные вина и узнаете их историю «Но есть одно десертное вино, которое подавалось даже на королевских дворах и было удостоено чести быть выбранным для изысканной трапезы на Титанике» € 231 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Белград - всё и сразу: от истории до современных вкусов Погрузитесь в атмосферу Белграда: от древних римских камней до современных кафе. Ваш путеводитель по самым ярким местам и вкусам города «Тем более, все считают, что он делает лучшие десерты в городе» от € 155 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 32 отзыва Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба Начало: У вашего отеля «Кроме того, вас ждет гастрономическое впечатление — обед в традиционном сербском ресторане, где все блюда готовят из натуральных сельских продуктов» € 299 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 37 отзывов Индивидуальная экскурсия Проездом в Белграде: история, культура и вкусы Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда Начало: В аэропорту Никола Тесла «Встречу в аэропорту, довезу до центра на комфортабельном автомобиле и покажу главные достопримечательности, любопытные уголки, чудесные панорамы и места с отличными кофе и едой» € 257 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 50 отзывов Земун вдоль и поперёк: историческое путешествие по району Белграда Погрузитесь в атмосферу Земуна, где история встречается с современностью. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и кулинарные традиции Начало: На остановке «Земун Пошта» в Земуне «И, если захотите, мы закончим прогулку в одном из колоритных рыбных ресторанов на набережной Дуная, где подаются необычные блюда» от € 78 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места «Дегустация вин во время поездки в Нови-Сад входит в стоимость, обед оплачивается отдельно» € 375 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада «Отдельно оплачивается дегустация вина, меда и обед (перерыв на обед устроим между городами в одном из ресторанов на берегу Дуная)» € 300 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию Побывать в традиционной винарии, Музее ракии и Смедеревской крепости Начало: По адресу вашего проживания «Откроете для себя маленькие тайны производства и после дегустации обязательно увезёте с собой вкусный сувенир для родных и друзей» € 325 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера «Побывать в Сербии и не попробовать горного ягненка на вертеле — это значит, что вы не встретились с запахами и вкусами сербской кухни» € 490 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Белград для сладкоежек: индивидуальная экскурсия по кондитерским Погрузитесь в мир сербских десертов на индивидуальной экскурсии по Белграду. Лучшие кондитерские, уникальные сладости и кулинарные традиции ждут вас «Вы удивитесь, как много о городе может рассказать его гастрономическая история» € 70 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Белграда) В Сремски Карловцы все самое интересное находится на расстоянии вытянутой руки. Погрузитесь в историю от Древнего Рима до наших дней «Обед и дегустации (вино, ракия или мед) оплачиваются дополнительно» € 270 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 3 отзыва Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт «Во время этого авто-тура вас ждет знакомство с историческим наследием и гастрономическим традициями средневековой Сербии, а также расслабляющий отдых в современном спа-центре» € 290 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Савамала - коктейль из креатива и истории Проникнуться свободным духом и курьезным прошлым самого творческого района Белграда Начало: в районе отеля «Москва» «Вы представите, как появились на здешних улицах верблюды из восточных караванов, а на пристани запахло свежим кофе и мёдом из Боснии» € 80 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов «Королевские виноградники и погреба, летняя резиденция Петра I, а также знаменитая винария Александровичи, где у нас будет дегустация» Расписание: индивидуальная экскурсия в любой удобный день € 299 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов 11 отзывов Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов «Любой гурман найдет здесь что-то для себя незабываемое и влюбиться в эти колоритные заведения раз и навсегда» Расписание: Индивидуальная экскурсия € 300 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора Начало: Рецепшен отеля туристов «Дегустация в ресторане знаменитой сербской винодельни:» Расписание: Ежедневно, в утренние часы € 340 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 11 часов 2 отзыва Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов «Салаш - душа Севера Сербии Поскольку наша экскурсия винно-гастрономическая, посетить Север Сербии, и не побывать в салашах будет непозволительно и непростительно» Расписание: См. календарь € 350 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад Начало: По согласованию с туристом «Осмотр достопримечательностей заканчивается посещением винного погреба и дегустацией знаменитого вина из этого региона – Бермет» Расписание: По договоренности с туристом от € 250 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов Индивидуальный тур: Топола, Опленац и гора Авала Начало: По согласованию с туристом «Совершите прогулку по живописному парку и посетите старинный королевский винный погреб и отправитесь на гору Авала (511 метров над уровнем моря)» Расписание: По договоренности с туристом от € 240 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа Интереснейшая Восточная Сербия Начало: Рецепшен Вашего отеля «Что вас ожидает: Красивые горные пейзажи, разнообразие достопримечательностей: монастырь, парк — музей, пещера, водопад, национальная кухня» € 400 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов О культуре Сербии через её напитки Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов «Ресторан «Гроцка» восхитит вас своим расположением среди виноградников на холме, откуда открывается потрясающий вид на Дунай» € 326 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа Белград с воды: речная прогулка и пикник на борту Отправиться в атмосферное путешествие по рекам Сава и Дунай Начало: На набережной Дуная «В круизе на катере вы увидите Белградскую крепость, набережные, район Земун, остров Ада-Циганлия и Большой военный остров, мосты, дискотеки и рестораны на дебаркадерах — «сплавы», а также дачные домики на воде» € 154 за всё до 4 чел.