Гастрономические экскурсии Белграда

Найдено 24 экскурсии в категории «Гастрономические» в Белграде на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
122 отзыва
Бар-тур по необычным заведениям Белграда: культура и вкус
Знакомство с Белградом через аутентичные бары и рестораны, где каждый уголок дышит историей и традициями
Начало: У входа в отель «Москва»
«колоритные ресторанчики национальной кухни»
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
от 78 за всё до 8 чел.
В гости к сербским виноделам
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
В гости к сербским виноделам: индивидуальная экскурсия в Белграде
Сербия славится своими винодельческими традициями. На этой экскурсии вы попробуете лучшие местные вина и узнаете их историю
«Но есть одно десертное вино, которое подавалось даже на королевских дворах и было удостоено чести быть выбранным для изысканной трапезы на Титанике»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
231 за всё до 4 чел.
Белград - всё и сразу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Белград - всё и сразу: от истории до современных вкусов
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от древних римских камней до современных кафе. Ваш путеводитель по самым ярким местам и вкусам города
«Тем более, все считают, что он делает лучшие десерты в городе»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 155 за всё до 4 чел.
Большое путешествие на север Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
32 отзыва
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
«Кроме того, вас ждет гастрономическое впечатление — обед в традиционном сербском ресторане, где все блюда готовят из натуральных сельских продуктов»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
299 за всё до 4 чел.
Проездом в Белграде
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия Проездом в Белграде: история, культура и вкусы
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
«Встречу в аэропорту, довезу до центра на комфортабельном автомобиле и покажу главные достопримечательности, любопытные уголки, чудесные панорамы и места с отличными кофе и едой»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
257 за всё до 4 чел.
Земун вдоль и поперёк
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Земун вдоль и поперёк: историческое путешествие по району Белграда
Погрузитесь в атмосферу Земуна, где история встречается с современностью. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и кулинарные традиции
Начало: На остановке «Земун Пошта» в Земуне
«И, если захотите, мы закончим прогулку в одном из колоритных рыбных ресторанов на набережной Дуная, где подаются необычные блюда»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 78 за всё до 10 чел.
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
«Дегустация вин во время поездки в Нови-Сад входит в стоимость, обед оплачивается отдельно»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
375 за всё до 3 чел.
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине
Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада
«Отдельно оплачивается дегустация вина, меда и обед (перерыв на обед устроим между городами в одном из ресторанов на берегу Дуная)»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
300 за всё до 3 чел.
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
Побывать в традиционной винарии, Музее ракии и Смедеревской крепости
Начало: По адресу вашего проживания
«Откроете для себя маленькие тайны производства и после дегустации обязательно увезёте с собой вкусный сувенир для родных и друзей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
«Побывать в Сербии и не попробовать горного ягненка на вертеле — это значит, что вы не встретились с запахами и вкусами сербской кухни»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
490 за всё до 4 чел.
Белград для сладкоежек
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Белград для сладкоежек: индивидуальная экскурсия по кондитерским
Погрузитесь в мир сербских десертов на индивидуальной экскурсии по Белграду. Лучшие кондитерские, уникальные сладости и кулинарные традиции ждут вас
«Вы удивитесь, как много о городе может рассказать его гастрономическая история»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
70 за всё до 6 чел.
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Белграда)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Белграда)
В Сремски Карловцы все самое интересное находится на расстоянии вытянутой руки. Погрузитесь в историю от Древнего Рима до наших дней
«Обед и дегустации (вино, ракия или мед) оплачиваются дополнительно»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
270 за всё до 4 чел.
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт
«Во время этого авто-тура вас ждет знакомство с историческим наследием и гастрономическим традициями средневековой Сербии, а также расслабляющий отдых в современном спа-центре»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Савамала - коктейль из креатива и истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Савамала - коктейль из креатива и истории
Проникнуться свободным духом и курьезным прошлым самого творческого района Белграда
Начало: в районе отеля «Москва»
«Вы представите, как появились на здешних улицах верблюды из восточных караванов, а на пристани запахло свежим кофе и мёдом из Боснии»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за всё до 6 чел.
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
«Королевские виноградники и погреба, летняя резиденция Петра I, а также знаменитая винария Александровичи, где у нас будет дегустация»
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
299 за всё до 4 чел.
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
«Любой гурман найдет здесь что-то для себя незабываемое и влюбиться в эти колоритные заведения раз и навсегда»
Расписание: Индивидуальная экскурсия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Начало: Рецепшен отеля туристов
«Дегустация в ресторане знаменитой сербской винодельни:»
Расписание: Ежедневно, в утренние часы
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 2 чел.
Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
«Салаш - душа Севера Сербии Поскольку наша экскурсия винно-гастрономическая, посетить Север Сербии, и не побывать в салашах будет непозволительно и непростительно»
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Начало: По согласованию с туристом
«Осмотр достопримечательностей заканчивается посещением винного погреба и дегустацией знаменитого вина из этого региона – Бермет»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур: Топола, Опленац и гора Авала
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур: Топола, Опленац и гора Авала
Начало: По согласованию с туристом
«Совершите прогулку по живописному парку и посетите старинный королевский винный погреб и отправитесь на гору Авала (511 метров над уровнем моря)»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 240 за всё до 3 чел.
Интереснейшая Восточная Сербия
Индивидуальная
2 часа
Интереснейшая Восточная Сербия
Начало: Рецепшен Вашего отеля
«Что вас ожидает: Красивые горные пейзажи, разнообразие достопримечательностей: монастырь, парк — музей, пещера, водопад, национальная кухня»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 6 чел.
О культуре Сербии через её напитки
Индивидуальная
8 часов
О культуре Сербии через её напитки
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
«Ресторан «Гроцка» восхитит вас своим расположением среди виноградников на холме, откуда открывается потрясающий вид на Дунай»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
326 за всё до 4 чел.
Белград с воды: речная прогулка и пикник на борту
Индивидуальная
2 часа
Белград с воды: речная прогулка и пикник на борту
Отправиться в атмосферное путешествие по рекам Сава и Дунай
Начало: На набережной Дуная
«В круизе на катере вы увидите Белградскую крепость, набережные, район Земун, остров Ада-Циганлия и Большой военный остров, мосты, дискотеки и рестораны на дебаркадерах — «сплавы», а также дачные домики на воде»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
154 за всё до 4 чел.
3-часовая пешеходная экскурсия с дегустацией местной уличной еды
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
3-часовая пешеходная экскурсия с дегустацией местной уличной еды
Начало: Studentski trg 16, Beograd 11000, Serbia
«Мы посетим самые рейтинговые скрытые заведения и исследуем рай уличной еды, сербского борека, сербских пельменей, сербской колбасы, сербской пиццы, сербских чевапи, сербских блинов и многого другого»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
    Всё информацилнно,много интересного и полезного по истории и православию,понравились все места,хочется приехать ра более продолжительный отлых в термах и Нови-сад.
  • с
    сергей
    28 мая 2024
    Бар-тур по необычным заведениям Белграда
    Во время тура мы побывали в таких местах, о существовании которых без гида мы бы никогда не догадались. Все в
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    формате классического марша по барам за душевным разговором. Гид Дарья не только показала, где можно хорошо провести время, но и интересно рассказала о жизни в Сербии. Всем, кто любит посмотреть на новый город с точки зрения гастрономии настоятельно рекомендую. программа может быть адаптирована под вас, это могут быть андеграунд бары, необычные ресторанчики или винные клубы. Отличный вариант провести вечер.

  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Белград - всё и сразу
    Были на экскурсии Белград-все и сразу! Проводил экскурсию Дмитрий. Эрудированный,начитанный, знающий историю гид. Время пролетело не заметно, хотя посмотрели очень много! Обязательно вернемся, Дмитрий обещал показать еще много интересного! Спасибо огромное за отлично проведенное время!
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    В гости к сербским виноделам
    Были с друзьями на экскурсии В гости к сербским виноделам, проводила экскурсию Ольга, очень все понравилось, обязательно в следующий раз только к Ольге! Эрудированная, душевная и внимательная к туристам…. время пролетело как один миг)Раставались уже как с близким человеком,спасибо огромное❤️
  • Я
    Яков
    26 мая 2024
    Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
    Всё очень понравилось! Было весьма душевно, практично, интересно и увлекательно! Всем советуем!
  • К
    Ксения
    26 мая 2024
    В гости к сербским виноделам
    Прекрасная экскурсия! Очень колоритно и интересно. Организаторы любят свое дело и свою страну. Окунулись в историю виноделия и Сербии. Плюс попробовали огромное количество вин, с традиционными закусками и мёдом. Под конец экскурсии аккуратнее с крепкими напитками😊
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
    Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
    Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Савамала - коктейль из креатива и истории
    Женя, спасибо вам огромное за отличнейшую экскурсию! Очень интересно и с чутким вниманием к пожеланиям клиентов🫶🏼 обязательно вернемся на другие прогулки!
  • М
    Мария
    11 мая 2024
    В гости к сербским виноделам
    Наша поездка в Белград разделилась на до и после этой экскурсии. Чтобы понять и почувствовать человека, нужно с ним выпить,
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    чтобы понять Сербию, нужно съездить на винодельню. Благодарим Ольгу, Марко и Веру за то, что помогли влюбиться в эту страну. Самые теплые и душевные впечатления. Приедем еще!

  • А
    Александра
    10 мая 2024
    Большое путешествие на север Сербии
    Прекрасное путешествие, очень вежливый водитель - экскурсовод. Милый маршрут, вкусная дегустаци. Прекрасно провели день.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Гастрономические»

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  3. Белград - всё и сразу
  4. Большое путешествие на север Сербии
  5. Проездом в Белграде
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Гастрономические" можно забронировать 24 экскурсии от 70 до 490. Туристы уже оставили гидам 362 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Белграда, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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